O Brighton estaria tentando atrair El Mala com um aumento salarial significativo. Além disso, seu irmão Malek, que joga na equipe reserva do FC, também poderia ser incluído em uma transferência para o clube inglês.

Apesar das especulações contínuas sobre uma possível transferência, o foco de El Mala parece estar totalmente voltado, no momento, para o final da temporada e a luta contra o rebaixamento com o FC. Segundo o Express, ele pediu aos pais que não o informassem sobre eventuais novas ofertas nas próximas semanas.

El Mala teve um desenvolvimento vertiginoso nos últimos anos. O FC o contratou em 2024 do Viktoria Köln, mas logo em seguida o emprestou por mais um ano ao clube da terceira divisão. No verão passado, El Mala assinou com o Geißbockheim e tornou-se um dos jogadores-chave, embora nem sempre fosse titular. No entanto, suas excelentes atuações já lhe renderam, em novembro do ano passado, a primeira convocação para a seleção principal da Alemanha; com um bom final de temporada, El Mala ainda pode ter chances de entrar na lista para a Copa do Mundo.

Em Colônia, ele se consolidou recentemente como titular constante; no total, o driblador marcou onze gols e deu quatro assistências em 31 partidas nesta temporada. Com três gols nos últimos quatro jogos, El Mala provou que pode ser o fator X na fase decisiva da temporada; a cinco rodadas do fim, a vantagem do Colônia sobre a zona de rebaixamento é de cinco pontos.