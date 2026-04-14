Segundo o Express, está em discussão um modelo de transferência específico para a transferência do jogador de 19 anos para a Premier League, considerada provável.
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Surpresa envolvendo Said El Mala? Um modelo de transferência especial está sendo discutido em relação ao astro do 1. FC Köln
Assim, não seria improvável que El Mala fosse vendido no meio do ano, mas que o clube comprador o emprestasse de volta ao FC por mais um ano. O Chelsea e o Brighton & Hove Albion seriam os principais interessados.
Em Colônia, segundo o Express, a situação está "totalmente tranquila". El Mala ainda tem contrato até 2030 com o 13º colocado da Bundesliga, e não há cláusula de rescisão. Recentemente, o diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, enfatizou que, no momento, não há nenhuma oferta séria pelo jogador da seleção alemã sub-21. “A iniciativa está nas mãos do 1. FC Köln!”, afirmou Kessler ao Kölner Stadt-Anzeiger.
No modelo proposto, El Mala poderia acumular mais um ano de experiência como jogador-chave em seu ambiente habitual, antes de se aventurar na nova tarefa. No entanto, o pré-requisito para isso provavelmente seria que o FC consiga se manter na divisão.
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1. FC Köln: Said El Mala deve receber um aumento salarial no Brighton
O Brighton estaria tentando atrair El Mala com um aumento salarial significativo. Além disso, seu irmão Malek, que joga na equipe reserva do FC, também poderia ser incluído em uma transferência para o clube inglês.
Apesar das especulações contínuas sobre uma possível transferência, o foco de El Mala parece estar totalmente voltado, no momento, para o final da temporada e a luta contra o rebaixamento com o FC. Segundo o Express, ele pediu aos pais que não o informassem sobre eventuais novas ofertas nas próximas semanas.
El Mala teve um desenvolvimento vertiginoso nos últimos anos. O FC o contratou em 2024 do Viktoria Köln, mas logo em seguida o emprestou por mais um ano ao clube da terceira divisão. No verão passado, El Mala assinou com o Geißbockheim e tornou-se um dos jogadores-chave, embora nem sempre fosse titular. No entanto, suas excelentes atuações já lhe renderam, em novembro do ano passado, a primeira convocação para a seleção principal da Alemanha; com um bom final de temporada, El Mala ainda pode ter chances de entrar na lista para a Copa do Mundo.
Em Colônia, ele se consolidou recentemente como titular constante; no total, o driblador marcou onze gols e deu quatro assistências em 31 partidas nesta temporada. Com três gols nos últimos quatro jogos, El Mala provou que pode ser o fator X na fase decisiva da temporada; a cinco rodadas do fim, a vantagem do Colônia sobre a zona de rebaixamento é de cinco pontos.
Said El Mala: O calendário restante na luta contra o rebaixamento com o 1. FC Köln
Jornada
Data
Adversário
30
Sexta-feira, 17 de abril
FC St. Pauli (F)
31
Sábado, 25 de abril
Bayer Leverkusen (C)
32
Sábado, 2 de maio
Union Berlin (F)
33
Domingo, 10 de maio
1. FC Heidenheim (C)
34
Sábado, 16 de maio
FC Bayern de Munique (F)