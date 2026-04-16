Surpresa em torno de Arne Slot? Supostos planos do Liverpool FC para o cargo de treinador são revelados

Slot assumiu o comando do Liverpool em 2024, assumindo o difícil legado do ícone do clube, Jürgen Klopp. Logo em sua primeira temporada, o holandês levou os Reds ao título do campeonato, e a segunda temporada também começou bem, com cinco vitórias nas primeiras cinco partidas da liga.

Mas, desde então, surgiram cada vez mais problemas, e a defesa do título na Premier League foi descartada logo no início. Como o Liverpool havia sido eliminado precocemente da EFL Cup e também da FA Cup após a goleada sofrida contra o City, as últimas esperanças de conquistar um título recaíam sobre a Liga dos Campeões.

Nas quartas de final contra o PSG, porém, após duas derrotas por 0 a 2, a eliminação foi merecida e, após a partida de volta na terça-feira, Slot foi o principal alvo de críticas por uma decisão de escalação. Surpreendentemente, ele colocou o atacante Alexander Isak, que havia retornado há pouco de uma pausa de cerca de três meses devido a lesão, na equipe titular, enquanto Mohamed Salah e Cody Gakpo ficaram no banco.

Slot justificou a medida dizendo que não queria usar Isak como curinga em uma possível prorrogação, já que o sueco, que havia ficado lesionado por um longo período, poderia perder o fôlego na prorrogação. “Mas jogar 45 minutos e ver no intervalo como ele se sente, se ele aguenta mais cinco a dez minutos, era uma possibilidade”, disse Slot, que substituiu Isak, que passou praticamente despercebido, por Gakpo no segundo tempo.

Entre outros, o ex-jogador do Liverpool Dietmar Hamann criticou Slot após a partida por sua decisão: “Se ele (Isak, nota do editor) fica três meses sem jogar e depois entra contra o melhor time da Europa. É aí que ele deve jogar. E ele (Slot, nota do editor) não quer colocá-lo em campo porque ele talvez não consiga jogar a prorrogação. Tenho que dizer com toda a sinceridade: eu tinha o maior respeito por esse homem, mas nunca ouvi nada parecido”, reclamou Hamann na Sky, acrescentando: “Não sei se já aconteceu algo assim antes. Provavelmente sim, mas não na Liga dos Campeões.”