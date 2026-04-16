Como relata o renomado jornalista esportivo David Ornstein no podcast The Athletic FC, o atual campeão inglês pretende manter a vaga mesmo que não consiga se classificar para a Liga dos Campeões.
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Surpresa em torno de Arne Slot? Supostos planos do Liverpool FC para o cargo de treinador são revelados
Nas últimas semanas, a situação de Slot em Anfield Road vinha ficando cada vez mais difícil. O mais tardar com a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, consolidou-se a previsão unânime de que o holandês poderia ser demitido ao final da atual temporada decepcionante. “Slot caminha sonâmbulo rumo à demissão”, escreveu, por exemplo, o Daily Mail, depois que o Liverpool foi goleado por 4 a 0 pelo Manchester City nas quartas de final da FA Cup, no início de abril.
De acordo com Ornstein, apesar dos desdobramentos negativos, os dirigentes de Anfield Road seguem um plano claro de continuar apostando em Slot, cujo contrato vai até 2027. E isso independentemente de se conseguir encerrar a temporada de forma satisfatória com uma classificação bem-sucedida para a Liga dos Campeões.
Os Reds se beneficiam, no último objetivo restante da temporada, do fato de a Premier League já ter garantido uma quinta vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. A atual quinta colocação na tabela seria, portanto, suficiente, mas a vantagem sobre o sexto colocado (Chelsea FC) é de apenas quatro pontos. E o calendário restante é complicado: no domingo, está marcado o acirrado clássico contra o Everton, e após um jogo em casa contra o Crystal Palace, que não deve ser subestimado, o time enfrentará, em sequência, três adversários diretos de peso na disputa pela Liga dos Campeões: Manchester United (fora de casa), Chelsea (em casa) e Aston Villa (fora de casa). Na última rodada, finalmente, aguarda o FC Brentford, o surpreendente sétimo colocado, que também ainda pode ter ambições europeias.
- AFP
Arne Slot é duramente criticado após a eliminação do Liverpool pelo PSG
Slot assumiu o comando do Liverpool em 2024, assumindo o difícil legado do ícone do clube, Jürgen Klopp. Logo em sua primeira temporada, o holandês levou os Reds ao título do campeonato, e a segunda temporada também começou bem, com cinco vitórias nas primeiras cinco partidas da liga.
Mas, desde então, surgiram cada vez mais problemas, e a defesa do título na Premier League foi descartada logo no início. Como o Liverpool havia sido eliminado precocemente da EFL Cup e também da FA Cup após a goleada sofrida contra o City, as últimas esperanças de conquistar um título recaíam sobre a Liga dos Campeões.
Nas quartas de final contra o PSG, porém, após duas derrotas por 0 a 2, a eliminação foi merecida e, após a partida de volta na terça-feira, Slot foi o principal alvo de críticas por uma decisão de escalação. Surpreendentemente, ele colocou o atacante Alexander Isak, que havia retornado há pouco de uma pausa de cerca de três meses devido a lesão, na equipe titular, enquanto Mohamed Salah e Cody Gakpo ficaram no banco.
Slot justificou a medida dizendo que não queria usar Isak como curinga em uma possível prorrogação, já que o sueco, que havia ficado lesionado por um longo período, poderia perder o fôlego na prorrogação. “Mas jogar 45 minutos e ver no intervalo como ele se sente, se ele aguenta mais cinco a dez minutos, era uma possibilidade”, disse Slot, que substituiu Isak, que passou praticamente despercebido, por Gakpo no segundo tempo.
Entre outros, o ex-jogador do Liverpool Dietmar Hamann criticou Slot após a partida por sua decisão: “Se ele (Isak, nota do editor) fica três meses sem jogar e depois entra contra o melhor time da Europa. É aí que ele deve jogar. E ele (Slot, nota do editor) não quer colocá-lo em campo porque ele talvez não consiga jogar a prorrogação. Tenho que dizer com toda a sinceridade: eu tinha o maior respeito por esse homem, mas nunca ouvi nada parecido”, reclamou Hamann na Sky, acrescentando: “Não sei se já aconteceu algo assim antes. Provavelmente sim, mas não na Liga dos Campeões.”
O calendário restante do Liverpool FC
Jornada
Adversário
33
FC Everton (F)
34
Crystal Palace (C)
35
Manchester United (F)
36
Chelsea FC (C)
37
Aston Villa (F)
38
FC Brentford (C)