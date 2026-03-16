Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
GFX Rafael Leao Christian PulisicGetty/GOAL
Ahmed Refaat

Traduzido por

Surgem tensões entre Christian Pulisic e Rafael Leão no vestiário do AC Milan, com o técnico Max Allegri sendo obrigado a intervir

Os ânimos estão à flor da pele no AC Milan após uma viagem caótica à capital, com Rafael Leão e Christian Pulisic no centro de uma tempestade que se aproxima. Embora as câmeras de TV tenham captado as reações veementes de Leão dirigidas ao astro da seleção americana durante a partida, o atrito teria continuado até o túnel. Relatos sugerem que a tensão explodiu a portas fechadas, com Leão continuando sua tirada em um confronto no vestiário “mais acalorado do que o normal”, enquanto a dupla de estrelas exigia respostas um do outro.

  • A tensão aumentou no Estádio Olímpico.

    O jornal La Gazzetta dello Sport informou que o drama não terminou com a saída dos jogadores do campo, já que o confronto acalorado continuou dentro do vestiário. O técnico Massimiliano Allegri teve que intervir pessoalmente para manter a ordem e impedir que a tensão entre seus dois atacantes estrela se agravasse ainda mais.

    • Publicidade
  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    Análise das disputas em campo

    A origem da frustração remonta a momentos específicos do segundo tempo, em que Leão fez duas arrancadas rápidas pelas costas do zagueiro da Lácio, Adam Marusic. Em ambas as ocasiões, Pulisic estava com a posse de bola e teve a oportunidade de dar um passe em profundidade que teria deixado Leão cara a cara com o gol. Embora os passes fossem difíceis, estavam certamente ao alcance de um jogador do calibre de Pulisic. A linguagem corporal de Leão deixou seus sentimentos bem claros, praticamente gritando “Eu estava livre, passa para mim” através de seus gestos.

    Este não foi um incidente isolado de impaciência do camisa 10, que já havia demonstrado irritação semelhante em relação a Strahinja Pavlovic no primeiro tempo, depois que o zagueiro chutou a gol em vez de cruzar para o jogador da seleção portuguesa, que estava desmarcado. 

  • A gestão das estrelas por Allegri

    Embora Allegri tenha desempenhado o papel de diplomata no vestiário na noite de domingo, ele agora enfrenta um delicado período de dois meses de gestão de relacionamentos. Publicamente, o técnico tentou minimizar o desentendimento, ao mesmo tempo em que reconheceu as oportunidades perdidas em campo. 

    Allegri abordou o aspecto tático da dupla quando questionado sobre o assunto, afirmando: “Quando se perde jogos, em retrospecto, percebe-se muitas coisas. Acredito que Pulisic está evoluindo em termos de condição física, enquanto Leão teve duas ou três jogadas em que poderia ter ficado cara a cara com o goleiro.”

  • AC Milan v SSC Bari - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Sociedade em silêncio

    Os números por trás da parceria Pulisic-Leão são motivo de preocupação para os torcedores rossoneri. Apesar de serem considerados as principais armas do clube, os dois raramente atuaram juntos como titulares no campeonato nesta temporada. Nas partidas em que atuaram juntos — incluindo o primeiro clássico da temporada e os recentes jogos contra Parma, Inter e Lazio —, o rendimento foi abaixo do esperado. Juntos, eles marcaram apenas dois gols nessas partidas: um de Pulisic no clássico e outro de Leão contra o Genoa.

Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
Campeonato Italiano
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0