Surgem tensões entre Christian Pulisic e Rafael Leão no vestiário do AC Milan, com o técnico Max Allegri sendo obrigado a intervir

A origem da frustração remonta a momentos específicos do segundo tempo, em que Leão fez duas arrancadas rápidas pelas costas do zagueiro da Lácio, Adam Marusic. Em ambas as ocasiões, Pulisic estava com a posse de bola e teve a oportunidade de dar um passe em profundidade que teria deixado Leão cara a cara com o gol. Embora os passes fossem difíceis, estavam certamente ao alcance de um jogador do calibre de Pulisic. A linguagem corporal de Leão deixou seus sentimentos bem claros, praticamente gritando “Eu estava livre, passa para mim” através de seus gestos.

Este não foi um incidente isolado de impaciência do camisa 10, que já havia demonstrado irritação semelhante em relação a Strahinja Pavlovic no primeiro tempo, depois que o zagueiro chutou a gol em vez de cruzar para o jogador da seleção portuguesa, que estava desmarcado.