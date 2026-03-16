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Surgem tensões entre Christian Pulisic e Rafael Leão no vestiário do AC Milan, com o técnico Max Allegri sendo obrigado a intervir
A tensão aumentou no Estádio Olímpico.
O jornal La Gazzetta dello Sport informou que o drama não terminou com a saída dos jogadores do campo, já que o confronto acalorado continuou dentro do vestiário. O técnico Massimiliano Allegri teve que intervir pessoalmente para manter a ordem e impedir que a tensão entre seus dois atacantes estrela se agravasse ainda mais.
- AFP
Análise das disputas em campo
A origem da frustração remonta a momentos específicos do segundo tempo, em que Leão fez duas arrancadas rápidas pelas costas do zagueiro da Lácio, Adam Marusic. Em ambas as ocasiões, Pulisic estava com a posse de bola e teve a oportunidade de dar um passe em profundidade que teria deixado Leão cara a cara com o gol. Embora os passes fossem difíceis, estavam certamente ao alcance de um jogador do calibre de Pulisic. A linguagem corporal de Leão deixou seus sentimentos bem claros, praticamente gritando “Eu estava livre, passa para mim” através de seus gestos.
Este não foi um incidente isolado de impaciência do camisa 10, que já havia demonstrado irritação semelhante em relação a Strahinja Pavlovic no primeiro tempo, depois que o zagueiro chutou a gol em vez de cruzar para o jogador da seleção portuguesa, que estava desmarcado.
A gestão das estrelas por Allegri
Embora Allegri tenha desempenhado o papel de diplomata no vestiário na noite de domingo, ele agora enfrenta um delicado período de dois meses de gestão de relacionamentos. Publicamente, o técnico tentou minimizar o desentendimento, ao mesmo tempo em que reconheceu as oportunidades perdidas em campo.
Allegri abordou o aspecto tático da dupla quando questionado sobre o assunto, afirmando: “Quando se perde jogos, em retrospecto, percebe-se muitas coisas. Acredito que Pulisic está evoluindo em termos de condição física, enquanto Leão teve duas ou três jogadas em que poderia ter ficado cara a cara com o goleiro.”
- Getty Images Sport
Sociedade em silêncio
Os números por trás da parceria Pulisic-Leão são motivo de preocupação para os torcedores rossoneri. Apesar de serem considerados as principais armas do clube, os dois raramente atuaram juntos como titulares no campeonato nesta temporada. Nas partidas em que atuaram juntos — incluindo o primeiro clássico da temporada e os recentes jogos contra Parma, Inter e Lazio —, o rendimento foi abaixo do esperado. Juntos, eles marcaram apenas dois gols nessas partidas: um de Pulisic no clássico e outro de Leão contra o Genoa.
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