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Surgem imagens preocupantes de Jack Grealish aparentemente adormecido em um bar, após alegações de que o astro da Inglaterra teria participado de uma “tarde regada a álcool”
Grealish, emprestado pelo Everton, se recupera de cirurgia devido a lesão no pé
A última partida de Grealish pelo Everton foi contra seu ex-clube, o Aston Villa, em 18 de janeiro. Essa foi sua 22ª partida na temporada, com dois gols e seis assistências registrados durante uma fase produtiva em Merseyside, que lhe rendeu o prêmio de Jogador do Mês de agosto.
Após sofrer uma fratura por estresse na partida contra o Villa, Grealish passou por uma cirurgia. Ele está seguindo um programa de recuperação que deve deixá-lo pronto para o início da temporada 2026-27 — com os sonhos da Copa do Mundo frustrados por um contratempo físico inoportuno.
Grealish é flagrado "adormecendo em um bar na cobertura em Manchester"
Grealish compartilhou várias fotos em sua conta do Instagram em março, mostrando que seu programa de reabilitação estava bem adiantado. Ele disse aos seus seguidores que está “se esforçando ao máximo para voltar melhor e mais forte do que nunca”.
O astro da seleção inglesa, com 39 partidas disputadas, recebeu inicialmente um gesso após a cirurgia, antes de passar a usar uma bota que evitava qualquer pressão desnecessária sobre o pé esquerdo e uma scooter para ajudar a descansar a perna. Parece ter havido progresso suficiente para que, nesta fase, não seja necessária nenhuma ajuda protetora.
Isso é o que se depreende das fotos publicadas pelo The Sun, que afirma que Grealish se juntou a amigos no Stories, em Manchester, no dia 25 de abril, para “uma tarde regada a álcool com os amigos”.
Grealish aparentemente teve dificuldade para manter os olhos abertos enquanto se misturava a um grupo de amigos, com o The Sun tendo obtido imagens dele encurvado em uma cadeira, com um espectador supostamente dizendo: “Os amigos tentaram acordá-lo. A bebida deve ter feito efeito nele.”
O jogador da seleção inglesa Grealish gosta de se divertir dentro e fora de campo
Com bastante tempo livre na agenda no momento, sem treinos nem partidas para cumprir, Grealish se juntou ao companheiro de seleção inglesa Jordan Pickford para uma viagem de aniversário cheia de glamour a Roma em março, quando a companheira de seu colega de seleção — Megan Pickford — comemorou seus 30 anos.
Ele tem sido acusado de ser um “festivo” ao longo dos anos, buscando se divertir tanto fora de campo quanto dentro dele. Em dezembro, Grealish ofereceu aos amigos uma festa que teria custado 20 mil libras e teria terminado em um clube de strip-tease em Londres.
Grealish tem sido frequentemente visto em bares no Noroeste, onde paga as contas dos moradores locais, e ganhou as manchetes em todo o mundo pelas comemorações loucas que fez após a conquista do triplo pelo Manchester City em 2023.
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Everton, Villa ou MLS: onde Grealish jogará na próxima temporada?
Resta saber o que o futuro imediato e a longo prazo reservam para Grealish. O Everton tem a opção de transformar seu empréstimo do City em transferência definitiva, mas espera-se que o clube negocie uma redução no valor de rescisão de 50 milhões de libras (68 milhões de dólares) que foi incluído no acordo inicial com o rival da Premier League.
Também foi cogitada uma volta às origens no Aston Villa, além de possíveis transferências para a Liga Profissional da Arábia Saudita ou para a MLS na América do Norte, com o City prestes a se desfazer de um jogador que custou 100 milhões de libras (135 milhões de dólares) em 2021 e que ainda tem contrato no Etihad Stadium por mais 12 meses.