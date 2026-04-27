Surgem imagens preocupantes de Jack Grealish aparentemente adormecido em um bar, após alegações de que o astro da Inglaterra teria participado de uma “tarde regada a álcool”

Grealish compartilhou várias fotos em sua conta do Instagram em março, mostrando que seu programa de reabilitação estava bem adiantado. Ele disse aos seus seguidores que está “se esforçando ao máximo para voltar melhor e mais forte do que nunca”.

O astro da seleção inglesa, com 39 partidas disputadas, recebeu inicialmente um gesso após a cirurgia, antes de passar a usar uma bota que evitava qualquer pressão desnecessária sobre o pé esquerdo e uma scooter para ajudar a descansar a perna. Parece ter havido progresso suficiente para que, nesta fase, não seja necessária nenhuma ajuda protetora.

Isso é o que se depreende das fotos publicadas pelo The Sun, que afirma que Grealish se juntou a amigos no Stories, em Manchester, no dia 25 de abril, para “uma tarde regada a álcool com os amigos”.

Grealish aparentemente teve dificuldade para manter os olhos abertos enquanto se misturava a um grupo de amigos, com o The Sun tendo obtido imagens dele encurvado em uma cadeira, com um espectador supostamente dizendo: “Os amigos tentaram acordá-lo. A bebida deve ter feito efeito nele.”



