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Surgem "desentendimentos" entre Harry Kane e o Bayern de Munique quanto aos termos da renovação de contrato, enquanto "grandes clubes" vislumbram uma oportunidade de transferência no verão
Impasse nas negociações preocupa os grandes clubes europeus
O Bayern enfrenta um verão tenso, à medida que surgem tensões internas em relação ao futuro de Kane na Allianz Arena. O capitão da Inglaterra, cujo contrato atual vai até 2027, viu as negociações iniciais para a renovação do contrato ficarem paralisadas. De acordo com a revista Kicker, existem atualmente “diferenças quanto às condições e à duração do novo contrato” entre o atacante e a diretoria do clube.
Essa incerteza não passou despercebida. Clubes financeiramente poderosos de toda a Europa estão acompanhando a situação de perto, na esperança de capitalizar sobre qualquer falha na comunicação. Se Kane não assinar o contrato antes da Copa do Mundo, isso colocará o Bayern em uma posição precária, na qual poderá ter que considerar ofertas.
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O Bayern leva vantagem na disputa por Kane
Apesar dos rumores externos, o Bayern está atualmente em vantagem, já que Kane optou por não acionar a cláusula de rescisão de inverno prevista em seu contrato. No entanto, com “uma primeira proposta já apresentada à sua assessoria”, a pressão recai sobre a diretoria do clube de Munique para resolver as “diferenças” contratuais antes que um clube rival faça uma oferta lucrativa demais para ser ignorada.
Durante a última temporada, Kane esteve diretamente envolvido em 68 gols em 51 partidas pelo Bayern de Munique, marcando 61 gols e dando sete assistências. Ele conquistou com sucesso a dobradinha nacional com o gigante alemão e chegou às semifinais da Liga dos Campeões antes de ser eliminado pelo eventual campeão, o Paris Saint-Germain.
Candidato à Bola de Ouro
Kane garantiu a Chuteira de Ouro da Europa 2025-26 após marcar 36 gols em apenas 31 partidas da Bundesliga. Esse desempenho fenomenal rendeu-lhe 72 pontos, colocando-o confortavelmente no topo da classificação continental. Ele terminou com 18 pontos de vantagem sobre Haaland, que acumulou 54 pontos após uma temporada nacional com 27 gols pelo Manchester City.
Após uma temporada excepcional, Kane se considera “um dos favoritos” ao cobiçado Ballon d'Or. “Considerando os troféus que ganhei nesta temporada e os gols que marquei, eu estaria na disputa”, disse o inglês de 32 anos ao L'Equipe. Ele acrescentou: “Especialmente se a Inglaterra ganhar a Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá, dá para imaginar o troféu indo para um jogador inglês.”
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O Real Madrid avalia a contratação de Olise
Kane não é a única grande estrela atualmente na mira da elite mundial. Michael Olise teria surgido como um dos principais alvos do Real Madrid. Após a confirmação da reeleição de Florentino Pérez como presidente do clube, o gigante espanhol está preparado para lançar uma “grande ofensiva” para garantir os serviços do ponta francês.
O interesse de Madrid se intensificou depois que o Atlético de Madrid rejeitou uma oferta de € 150 milhões por Julián Álvarez. Com Olise sob contrato até 2029, o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, descartou categoricamente qualquer possível negociação. “Vender Michael Olise por 200 milhões de euros? Ele não será vendido”, declarou Hoeness. “Jogamos este jogo para nossos torcedores... não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso.”