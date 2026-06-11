Surgem "desentendimentos" entre Harry Kane e o Bayern de Munique quanto aos termos da renovação de contrato, enquanto "grandes clubes" vislumbram uma oportunidade de transferência no verão

O Bayern enfrenta um verão tenso, à medida que surgem tensões internas em relação ao futuro de Kane na Allianz Arena. O capitão da Inglaterra, cujo contrato atual vai até 2027, viu as negociações iniciais para a renovação do contrato ficarem paralisadas. De acordo com a revista Kicker, existem atualmente “diferenças quanto às condições e à duração do novo contrato” entre o atacante e a diretoria do clube.

Essa incerteza não passou despercebida. Clubes financeiramente poderosos de toda a Europa estão acompanhando a situação de perto, na esperança de capitalizar sobre qualquer falha na comunicação. Se Kane não assinar o contrato antes da Copa do Mundo, isso colocará o Bayern em uma posição precária, na qual poderá ter que considerar ofertas.