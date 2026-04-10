Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account
Ahmed Mansy

Traduzido por

Suplemento do Campeonato de Futebol da Elite... Confronto direto entre Al-Ittihad e Neom... E o Al-Qadsia busca recuperar seu sonho perdido

Especiais e Opinião
Neom U21 x Al Ittihad U21
Neom U21
Al Ittihad U21
Jawwy Elite League U-21
Al Wehda U21 x Al Fateh U21
Al Wehda U21
Al Fateh U21
Al Hazem U21 x Al Okhdood U21
Al Hazem U21
Al Okhdood U21
Al Fayha U21 x Al Qadisiyah U21
Al Fayha U21
Al Qadisiyah U21
Arábia Saudita

Partidas emocionantes aguardam os torcedores na fase de play-off do Campeonato Saudita Sub-21

Uma nova fase se inicia no Campeonato da Liga Jovem de Elite (Campeonato Saudita Sub-21), após o término da fase de grupos, por meio da repescagem que define os classificados para as quartas de final.

Oito equipes chegaram à fase de play-off para as quartas de final, após ocuparem as posições da quinta à décima segunda na fase de grupos, e se enfrentarão em quatro confrontos acirrados, no sistema de ida e volta, para definir as quatro equipes que avançarão para a próxima fase.

  • Partidas das eliminatórias das quartas de final

    As partidas da repescagem começam no domingo, 12 de abril, quando o Al-Qadisiyah visita o Al-Fayha, no Estádio da Cidade Esportiva de Al-Majma’ah, e o Al-Wehda recebe o Al-Fateh, no Estádio da Cidade Esportiva do Rei Abdulaziz, em Meca.

    No dia seguinte, segunda-feira, 13 de abril, o Al-Ittihad visita o Neom, no Estádio da Cidade do Rei Khalid, em Tabuk, enquanto o Al-Hazm recebe o Al-Akhdoud em seu estádio, em Al-Rass.

    Cerca de uma semana depois, serão disputadas as partidas de volta, com início no domingo, 19 de abril, quando o Al-Fateh recebe o Al-Wehda no Estádio Meydan Tamweel Al-Oula, em Al-Ahsa, enquanto o Al-Ittihad recebe o Neom em seu estádio, em Jeddah.

    As partidas da repescagem serão encerradas na segunda-feira, 20 de abril, quando o Al-Qadisiyah receberá o Al-Fayha, no Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, em Al-Khobar, enquanto o Al-Akhdoud receberá o Al-Hazm, no Estádio Príncipe Hazloul bin Abdulaziz, em Najran.

    Assista à Liga Saudita de Futebol pela stc tv. Inscreva-se agora!

    • Publicidade

  • Al-Qadsia... para recuperar o sonho roubado

    stc tv JawwyGetty/Goal

    O Al-Qadsia entra na partida contra o Al-Fayha com o moral abalado, após perder a chance de se classificar para as quartas de final nos últimos instantes, após a derrota para o Al-Ahli na última rodada por 1 a 3.

    O time do leste não conseguiu manter a vantagem contra o “Al-Raqi”, sofrendo sua primeira derrota na Liga Elite após cinco vitórias consecutivas.

    Devido a essa derrota, o Al-Qadsia caiu para a quinta posição na tabela de classificação, cedendo o quarto lugar ao Al-Taawoun, que se classificou diretamente para as quartas de final em seu lugar.

    Embora o Al-Qadisiyah vá enfrentar o Al-Fayha, que ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, a última das vagas para a repescagem, sua missão de passar por esta fase não será nada fácil.

    E isso não se resume apenas ao baixo moral dos jogadores do Al-Qadsia, mas também ao excelente desempenho dos jogadores do Al-Fayha nos últimos tempos, que conquistaram quatro vitórias nos últimos seis jogos, além de um empate e uma derrota.

    O Al-Fayha conta com vários jogadores capazes de fazer a diferença na equipe, liderados pelo brilhante atacante Moaz Al-Habib, quinto artilheiro da Liga Joi de Elite com 10 gols, e também por Ammar Al-Khaibari.

    O que torna a partida ainda mais emocionante é o fato de as duas equipes já terem se enfrentado na fase de grupos, mais precisamente em novembro passado, no estádio do Al-Safa, quando o jogo terminou empatado em 2 a 2.

  • A vitória... Ser vice-campeão não é suficiente

    Já o Al-Fateh disputará a repescagem das quartas de final contra o Al-Wehda, apesar de ser o segundo time mais forte da Liga Joi de Elite, tanto na defesa quanto no ataque.

    O Al-Fateh possui o segundo melhor ataque, empatado com o Al-Nassr, com 42 gols, quatro gols atrás do Al-Hilal, e também a segunda melhor defesa, tendo sofrido 21 gols, apenas dois gols atrás do “Al-Alamy”.

    Apesar disso, o Al-Fateh terminou a fase de grupos em sexto lugar, com 35 pontos, conquistados em 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, apenas dois pontos atrás do Al-Taawoun, quarto colocado.

    Apesar da última vitória sobre o Al-Riyadh por 6 a 0, o Al-Fateh não conseguiu se classificar diretamente para as quartas de final, pois não conseguiu nenhuma vitória nas quatro partidas anteriores, empatando com o Al-Nassr e o Al-Ahli e perdendo para o Al-Adalah e o Al-Arabi.

    Por outro lado, o Al-Wehda vive um de seus melhores momentos, já que não perdeu nas últimas quatro partidas, empatando com o Al-Adalah e o Al-Riyadh e vencendo o Al-Ahli e o Al-Arouba.

    Graças a esses resultados notáveis, o Al-Wehda garantiu sua vaga na repescagem para as quartas de final, após ocupar a 11ª posição na tabela de classificação com 30 pontos, provenientes de 8 vitórias, 6 empates e 6 derrotas.

    Essa será a primeira partida entre as duas equipes na atual temporada da Liga de Elite, já que elas nunca se enfrentaram na fase de grupos.

    Assista à Liga Saudita de Futebol de Salão pela stc tv. Inscreva-se agora!

  • Al-Ittihad e Neom... A final da repescagem

    stc tv JawwyGetty/Goal

    Já a disputa pela vaga nas quartas de final será entre o Al-Ittihad e o Neom, que se enfrentarão primeiro em Tabuk na partida de ida, antes do jogo de volta em Jeddah.

    O Al-Ittihad chega ao jogo animado com seus resultados positivos no final da fase de liga, em comparação com a situação anterior, tendo conquistado duas grandes vitórias nos últimos três confrontos, contra o Al-Bukairiya (7 a 1) e o Al-Shabab (4 a 1), contra uma derrota para o Al-Khaleej (2 a 3).

    O “Al-Amid” encerrou a fase da liga na sétima posição, com 34 pontos, conquistados em 10 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

    A equipe do oeste conta com o talento de Ammar Al-Ghamdi, que ocupa o terceiro lugar na tabela de artilheiros do Campeonato Saudita Sub-21, com 12 gols.

    O Neom também conquistou duas vitórias nos últimos quatro confrontos do Campeonato Saudita Sub-21, contra o Al-Khaleej (1 a 0) e o Al-Shabab (2 a 0), além de uma derrota para o Al-Raed (1 a 2) e um empate com o Al-Bukairiya na última rodada, com um gol para cada lado.

    O Neom encerrou a fase de grupos na décima posição da tabela, com 32 pontos, conquistados em 10 vitórias, dois empates e oito derrotas.

    Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na atual temporada da Liga Elite, já que elas nunca se enfrentaram na fase de classificação.

  • Al-Akhdoud e Al-Huzm... A partida decisiva

    Já a partida que encerrará a fase de play-off será o confronto entre Al-Akhdoud e Al-Hazm, as duas equipes mais próximas uma da outra na classificação.

    O Al-Akhdoud terminou a fase regular em oitavo lugar na tabela, com 34 pontos, conquistados em 10 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

    O Al-Akhdoud superou o Al-Hazm por apenas um ponto, já que este último terminou a fase da liga na nona posição, com 33 pontos, conquistados em 10 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.

    As coisas parecem estar a favor do Al-Hazm, que encerrou a fase de liga em boa forma, conquistando duas vitórias nas duas últimas rodadas, contra o Damak e o Al-Najma pelo mesmo placar (3 a 2), além do empate sem gols na rodada anterior contra o Al-Hilal.

    Por outro lado, o Al-Akhdoud encerrou a fase de classificação da pior maneira possível, sem conquistar nenhuma vitória nas últimas seis rodadas e sem marcar nenhum gol, sofrendo derrotas contra o Al-Fateh (0 a 5), o Al-Hilal (0 a 4), o Al-Taawoun (0 a 2) e o Damac (0 a 3), além de dois empates sem gols contra o Al-Jabalain e o Al-Najma.

    Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na atual temporada da Liga Aérea de Elite, já que elas nunca se enfrentaram na fase de grupos.

    Assista à Liga Saudita de Futebol de Salão pela stc tv. Inscreva-se agora!

  • Números da fase de grupos

    Na fase da liga, foram disputadas 240 partidas, das quais 191 terminaram em vitória, enquanto apenas 49 terminaram em empate.

    As partidas da fase de liga registraram 711 gols, com uma média próxima a 3 gols por partida, o que é um índice extremamente alto.

    O Al-Hilal continua sendo o time com o ataque mais forte da fase de liga, com 46 gols, uma diferença de 4 gols à frente do Al-Nassr e do Al-Fateh.

    Por outro lado, o Al-Nassr foi o time com a defesa mais sólida da fase de grupos, sofrendo 19 gols, com uma média inferior a um gol por partida, com uma diferença de dois gols em relação ao Al-Fateh, segundo colocado.

    O Al-Nassr também possui a maior diferença entre gols marcados e sofridos, com 23 gols, um gol à frente do Al-Hilal, segundo colocado.

    O Al-Ittifaq foi o time com o maior número de vitórias, com 13 partidas, uma a mais que o Al-Taawoun, segundo colocado, e também o que menos empatou, com apenas um empate, empatado com o Al-Arabi e o Al-Jabalain.

    Já o Al-Hilal foi o time com menos derrotas na fase de grupos, com apenas duas partidas, duas a menos que o Al-Nasr, que perdeu quatro confrontos.

    Basem Al-Arini, atacante do Al-Taawoun, lidera a artilharia da Liga Aérea de Elite na temporada atual com 18 gols, três à frente de Jalal Al-Salem, atacante do Al-Ittifaq, segundo colocado.

    Marque e assista à Liga Saudita de Futebol de Salão gratuitamente na stc tv