Documentos vazados explosivos revelaram que Infantino e a Fifa estiveram mais envolvidos nas discussões iniciais da Super League. De acordo com documentos vazados, segundo o The Guardian, a entidade máxima do futebol mundial havia elaborado um "term sheet" para a competição já em outubro de 2020. Esse documento delineava uma visão em que a dissidência seria rebatizada como "FIFA Super League".

O acordo proposto incluía uma parceria de 12 anos que faria a Fifa assumir toda a operação comercial da liga. Talvez de forma ainda mais controversa, os documentos sugerem que Infantino buscava uma "golden share" na entidade dissidente. Isso daria ao presidente da Fifa um poder pessoal e institucional sem precedentes sobre os maiores clubes do futebol mundial, incluindo o "Big Six" da Premier League, ao mesmo tempo em que potencialmente vinculava o sucesso da nova liga à expansão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.







