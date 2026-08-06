Getty
Traduzido por
Superliga da Fifa? Documentos vazados revelam o plano de Gianni Infantino para renomear projeto separatista europeu
A marca "FIFA Super League"
Documentos vazados explosivos revelaram que Infantino e a Fifa estiveram mais envolvidos nas discussões iniciais da Super League. De acordo com documentos vazados, segundo o The Guardian, a entidade máxima do futebol mundial havia elaborado um "term sheet" para a competição já em outubro de 2020. Esse documento delineava uma visão em que a dissidência seria rebatizada como "FIFA Super League".
O acordo proposto incluía uma parceria de 12 anos que faria a Fifa assumir toda a operação comercial da liga. Talvez de forma ainda mais controversa, os documentos sugerem que Infantino buscava uma "golden share" na entidade dissidente. Isso daria ao presidente da Fifa um poder pessoal e institucional sem precedentes sobre os maiores clubes do futebol mundial, incluindo o "Big Six" da Premier League, ao mesmo tempo em que potencialmente vinculava o sucesso da nova liga à expansão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
- Getty Images
Condenação pública x conspiração privada
Essas revelações contrastam fortemente com a postura pública adotada por Infantino quando a Superliga foi oficialmente lançada e depois desmoronou em abril de 2021. Na época, o dirigente suíço se apresentou diante do 45º Congresso Ordinário da Uefa e afirmou que a Fifa só poderia "desaprovar veementemente" um projeto que era uma "separação das instituições atuais".
Infantino manifestou sua desaprovação quando ficou claro que o projeto havia provocado uma reação histórica de torcedores, jogadores e governos. O plano original teria envolvido manter as federações filiadas à Fifa completamente no escuro, uma tática semelhante à usada na tentativa mais recente e fracassada de vender participações na Copa do Mundo a investidores de private equity.
Pressão aumenta sobre a liderança de Infantino
O momento desses vazamentos não poderia ser pior para Infantino, que já luta para manter seu controle do poder. Após uma tentativa desastrosa de privatizar elementos da Copa do Mundo, que levou a uma rebelião unificada das nações europeias, o presidente foi forçado a recuar. Entende-se que a Uefa e seus aliados estejam trabalhando nos bastidores para convencer associações-membro a retirarem seu apoio a Infantino antes da próxima eleição presidencial da Fifa, em março.
- (C)Getty Images
A luta pela integridade futura da Fifa
Apesar da atual tempestade de críticas, a Fifa continua a sustentar sua inocência, com um porta-voz apontando para os discursos de Infantino em 2021 como a palavra definitiva sobre o assunto. Uma carta conjunta de Infantino e do secretário-geral Mattias Grafstrom afirmou recentemente que a entidade "não tolerará mais quaisquer ataques à sua integridade ou à sua boa governança".
No entanto, a sombra do suposto envolvimento da Fifa no fracassado projeto separatista continua sendo um tema importante. A entidade agora precisa atravessar um período de intenso ceticismo por parte do público e de seus próprios membros.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.