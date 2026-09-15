O futuro da Supercopa Italiana de 2026 segue nebuloso. Inter e Lazio, as duas equipes já garantidas, já sabem o "quando", já que foi confirmado que ela será disputada em 22 ou 23 de dezembro de 2026, mas no que diz respeito ao "onde", a incerteza ainda reina absoluta.
A assembleia da liga realizada hoje em Milão, de fato, confirmou aos clubes que no horizonte há ideias concretas do exterior, mas nenhuma oferta foi realmente apresentada à Lega Serie A que, consequentemente, segue mantendo viva a opção por San Siro.