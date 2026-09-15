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Supercoppa italianaGetty
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Supercopa Inter-Lazio, a opção dos EUA esfria: cresce a possibilidade de San Siro. Quanto ganham os dois clubes?

Inter de Milão
Lazio
Supercopa da Itália
Inter de Milão x Lazio
Campeonato Italiano

O terceiro troféu da Itália em breve estará em disputa, mas o local ainda é incerto.

O futuro da Supercopa Italiana de 2026 segue nebuloso. Inter e Lazio, as duas equipes já garantidas, já sabem o "quando", já que foi confirmado que ela será disputada em 22 ou 23 de dezembro de 2026, mas no que diz respeito ao "onde", a incerteza ainda reina absoluta.

A assembleia da liga realizada hoje em Milão, de fato, confirmou aos clubes que no horizonte há ideias concretas do exterior, mas nenhuma oferta foi realmente apresentada à Lega Serie A que, consequentemente, segue mantendo viva a opção por San Siro.


  • Não será na Arábia e não será com o formato de 4 equipes

    O que se sabe com certeza é onde a Supercopa não será disputada. Nos acordos com a Arábia Saudita, de fato, já estava prevista a opção de não selecionar duas das cinco edições e também a opção de não seguir o formato de quatro equipes.

    Para esta temporada de 2026, a Serie A e o governo de Riad decidiram fazer uma pausa e, consequentemente, o Conselho da Liga escolheu levar adiante a opção de uma Supercopa clássica: apenas a final em jogo único.

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  • As ideias no exterior

    Uma partida única é mais fácil de deslocar e organizar, até de última hora, mas o tempo, obviamente, começa a ficar curto. Nos últimos dias, ganharam força duas ideias amadurecidas a partir do pedido de informações de alguns interlocutores sediados no Marrocos (país que vem apostando no esporte, que tem estádios de ponta, como os que receberam a Copa Africana de Nações, e que coorganizará a Copa do Mundo de 2030 com Espanha e Portugal) e nos Estados Unidos (que, por sua vez, acabaram de concluir a Copa do Mundo). Em ambos os casos, haveria a faixa de horário para realizar a partida em um horário adequado também para o público europeu.

  • O regulamento diz San Siro

    Se as ideias no exterior não forem adiante, a Serie A recorrerá àquilo que é, em todos os efeitos, a estrutura prevista pelo regulamento oficial. A Supercopa, salvo disposições diferentes, deve ser disputada normalmente no estádio da equipe que encerrou a temporada anterior vencendo o título de Campeã da Itália.

    No caso de 2026, o estádio designado é o da Inter (aliás, a equipe também venceu a Copa da Itália, classificando a derrotada da final da copa para o torneio, ou seja, a Lazio) e, consequentemente, com o passar dos dias e a aproximação do prazo final, a opção do Giuseppe Meazza, em San Siro, em Milão, ganha cada vez mais força.

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  • Sem arrecadações monstruosas

    Como não houve acordo com a Arábia Saudita, enquanto se aguarda para entender se haverá ou não um acordo com outros países e outras sedes, a certeza desta edição de 2026 é que, para os clubes, a arrecadação será inferior em relação à premiação monstruosa de 21 milhões de euros no total das edições na Arábia e, em particular, da do ano passado (9,5 milhões para o Napoli, campeão, 6,7 para o Bologna, vice, e 2,4 para Inter e Milan, derrotados nas semifinais).

Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Lazio crest
Lazio
LAZ