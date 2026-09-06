Super Depor 2.0, super Auba! Pierre-Emerick Aubameyang quebra recorde de Bebeto em vitória do Deportivo

Pierre-Emerick Aubameyang provou que pertence a outra galáxia depois de inspirar o Deportivo La Coruña a uma brilhante vitória sobre adversários da Champions League. O veterano atacante marcou um gol e deu duas assistências, enquanto a equipe galega anunciava seu retorno ao protagonismo na elite.

Aubameyang deu a assistência para Luismi empatar antes de servir Eddahchouri no segundo gol do Deportivo.

Ele coroou a atuação no fim da partida, aproveitando um erro defensivo para marcar pelo quarto jogo consecutivo desde fazer sua estreia.



