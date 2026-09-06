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Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduzido por

Super Depor 2.0, super Auba! Pierre-Emerick Aubameyang quebra recorde de Bebeto em vitória do Deportivo

Deportivo de A Coruna
P. Aubameyang
La Liga
Villarreal
A. Hidalgo

Pierre-Emerick Aubameyang liderou uma nova era no Deportivo La Coruna, quebrando o recorde histórico de Bebeto no clube ao marcar em sua quarta partida de estreia consecutiva. O atacante gabonês fez um gol e deu duas assistências, enquanto a equipe galega conquistou uma vitória marcante contra um adversário da Champions League.

  • Super Depor 2.0, Super Auba!

    Pierre-Emerick Aubameyang provou que pertence a outra galáxia depois de inspirar o Deportivo La Coruña a uma brilhante vitória sobre adversários da Champions League. O veterano atacante marcou um gol e deu duas assistências, enquanto a equipe galega anunciava seu retorno ao protagonismo na elite.

    Aubameyang deu a assistência para Luismi empatar antes de servir Eddahchouri no segundo gol do Deportivo.

    Ele coroou a atuação no fim da partida, aproveitando um erro defensivo para marcar pelo quarto jogo consecutivo desde fazer sua estreia.


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  • imago-sport-1082427200.jpgNurPhoto

    Auba supera recorde histórico de Bebeto

    O gol tardio de Aubameyang superou oficialmente os lendários ícones do clube Bebeto, Makaay, Pandiani, Rabade, Elicegui e Pahino, que todos marcaram em seus três primeiros jogos pelo Deportivo.

    Falando após a partida, o técnico Antonio Hidalgo não conseguiu conter sua admiração pela intensidade de trabalho do atacante e pela influência positiva dele no vestiário.

    "Você precisa ver como ele treina e o sorriso que ele coloca no rosto de todo mundo", disse Hidalgo. "Tenho sorte de ter jogadores famintos e de muita qualidade. Temos que continuar trabalhando duro e lutar por mais três pontos contra o Getafe."


  • Gimenez consolida a base defensiva

    A vitória do Deportivo foi reforçada por Jose Maria Gimenez, que fez sua estreia entre os titulares após apenas um treino. Formando dupla com Noubi na defesa, o uruguaio trouxe liderança imediata e estabilidade para a linha de trás, enquanto Casado e Adama também estrearam no segundo tempo.

    Hidalgo classificou o resultado como uma "vitória brutal" contra uma equipe de elite, ao mesmo tempo em que manteve que a permanência segue sendo o objetivo final do clube.

    "Este é um caminho longo, estamos nos aproximando da segurança", explicou Hidalgo. "É preciso ter coragem, e nós temos tanto coragem quanto poder de decisão, e isso é uma grande qualidade."

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  • imago-sport-1082435171.jpgDeFodi Images

    Próximo teste para o Super Depor: Getafe

    Com o embalo crescendo em torno do Super Depor 2.0 e Aubameyang atuando em um nível recordista, o elenco agora volta seu foco para o próximo compromisso pela liga.

    Hidalgo pretende canalizar o entusiasmo dentro do vestiário para garantir a permanência o mais rápido possível.

    O Deportivo tentará manter a boa fase quando viajar para enfrentar o Getafe em seu próximo jogo na elite.

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