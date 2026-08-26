De acordo com o The Athletic, o Sunderland registrou seu interesse em Grealish ao apresentar uma ambiciosa proposta de empréstimo ao Manchester City pelo ponta de 30 anos. A proposta da cúpula do Stadium of Light inclui uma estrutura em que o City continuaria a arcar com uma parte significativa do substancial salário semanal de Grealish. Além disso, o acordo supostamente contém uma cláusula que permitiria ao clube do Nordeste tornar a transferência definitiva no próximo verão, coincidindo com o fim de seu contrato atual no Etihad Stadium.

A movimentação representa uma mudança significativa na trajetória da carreira de Grealish, já que ele busca futebol regular no time principal após um período difícil. O ex-capitão do Aston Villa passou toda a última temporada emprestado ao Everton, onde somou dois gols e seis assistências em 22 partidas sob o comando de David Moyes, antes de uma fratura por estresse no pé, em janeiro, encerrar prematuramente sua campanha. O Everton tinha uma opção para contratar o internacional inglês em definitivo por uma quantia na casa de £50 milhões, mas o clube acabou decidindo não acionar o acordo.