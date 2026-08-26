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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Sunderland faz investida por Jack Grealish enquanto o Manchester City considera saída por empréstimo para a estrela de £ 100 milhões

J. Grealish
Sunderland
Manchester City
Premier League

O Sunderland surgiu como um candidato surpreendente para contratar Jack Grealish depois de enviar ao Manchester City uma proposta de empréstimo pelo internacional inglês. O Sunderland busca concretizar uma contratação de impacto enquanto se prepara para uma campanha exigente, que inclui o retorno às competições europeias.

  • Uma investida ousada do Sunderland

    De acordo com o The Athletic, o Sunderland registrou seu interesse em Grealish ao apresentar uma ambiciosa proposta de empréstimo ao Manchester City pelo ponta de 30 anos. A proposta da cúpula do Stadium of Light inclui uma estrutura em que o City continuaria a arcar com uma parte significativa do substancial salário semanal de Grealish. Além disso, o acordo supostamente contém uma cláusula que permitiria ao clube do Nordeste tornar a transferência definitiva no próximo verão, coincidindo com o fim de seu contrato atual no Etihad Stadium.

    A movimentação representa uma mudança significativa na trajetória da carreira de Grealish, já que ele busca futebol regular no time principal após um período difícil. O ex-capitão do Aston Villa passou toda a última temporada emprestado ao Everton, onde somou dois gols e seis assistências em 22 partidas sob o comando de David Moyes, antes de uma fratura por estresse no pé, em janeiro, encerrar prematuramente sua campanha. O Everton tinha uma opção para contratar o internacional inglês em definitivo por uma quantia na casa de £50 milhões, mas o clube acabou decidindo não acionar o acordo.

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  • Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Montando um elenco para a Europa

    Regis Le Bris quer acrescentar experiência de elite ao seu elenco enquanto o Sunderland se prepara para disputar a Liga Europa desta temporada. A investida por Grealish faz parte de uma campanha de contratações mais ampla, que também envolve o ponta do Marseille Igor Paixao. Não se espera que os termos pessoais com o brasileiro de 26 anos, que marcou 12 gols na Ligue 1 na temporada passada, sejam um problema, embora um acordo entre os clubes com o Marseille ainda não tenha sido alcançado.

    Até agora neste verão, o Sunderland tem sido ativo no mercado para garantir que tenha a profundidade necessária para o futebol continental. O clube já fechou acordos pelo experiente lateral Thomas Meunier e pelo jovem Dayann Methalie para reforçar a defesa, enquanto o meio-campista Jules Ahoka chegou para oferecer mais opções no meio-campo.

  • City pronto para seguir em frente

    A disposição do Manchester City de ouvir ofertas por sua ex-contratação mais cara já está clara há algum tempo. Relatos em junho sugeriram que o gigante inglês estava aberto a deixá-lo sair, seja por empréstimo ou em definitivo. O jogador da seleção inglesa chegou originalmente ao Etihad Stadium em uma transferência histórica de £100 milhões junto ao Aston Villa, e depois somou 159 partidas em todas as competições pelo City.

    O jogador de 30 anos saiu do banco nas duas primeiras partidas do City nesta temporada, atuando na derrota para o Arsenal na Community Shield antes de fazer outra aparição no segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth, no domingo, pela Premier League.

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    O declínio de um herói da Tríplice Coroa

    É uma mudança drástica de rumo para um jogador que foi peça fundamental na histórica campanha da Tríplice Coroa do City em 2022-23. Naquela temporada, Grealish era presença constante na ponta esquerda, fazendo 50 partidas enquanto o clube superava toda a concorrência na Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra.

    Na temporada 2024-25, seu papel diminuiu ainda mais, com apenas sete jogos como titular na liga. A situação chegou ao ponto mais baixo quando ele foi deixado fora da lista relacionada para a partida final da temporada contra o Fulham. Na época, Pep Guardiola insistiu que a decisão 'não tinha nada de pessoal', mas Grealish acabou posteriormente excluído do elenco para a Copa do Mundo de Clubes.

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