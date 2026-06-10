"Quando se muda para um clube, nunca dá para prever como as coisas vão correr e por quanto tempo se vai ficar nesse lugar", disse Luke O'Nien à BBC Radio Newcastle. "Acho que hoje em dia é bastante raro que os jogadores fiquem tanto tempo em um clube quanto eu."
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Sunderland até o fim! Um jogador da terceira divisão se torna o símbolo de um milagre nas competições europeias
O jogador de 31 anos está, sem dúvida, certo. A próxima temporada será a nona de O'Nien pelo AFC Sunderland. Ele jogará então com os Black Cats na Liga Europa — é exatamente essa frase que transforma tudo isso em uma espécie de conto de fadas moderno.
O Sunderland em uma competição internacional: isso não acontecia há 53 anos. O clube, que começou como um recém-promovido (bem financiado), ainda conseguiu chegar ao sétimo lugar graças a uma vitória por 2 a 1 em casa contra o Chelsea na última rodada da Premier League. O'Nien contribuiu fortemente para isso.
O zagueiro deu a assistência para o 2 a 0. Foi sua primeira assistência na primeira divisão inglesa, assim como foram suas primeiras partidas nesse nível. Embora O'Nien já jogue no Sunderland desde 2018. Mas naquela época o clube ainda estava na terceira divisão e O'Nien estava longe de ser o jogador de destaque da equipe.
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No clube desde 2018: Luke O'Nien é o "Sr. Sunderland"
Até agora, ele já disputou 329 partidas oficiais pelo clube; apenas dois jogadores, falecidos antes da virada do milênio, estão à sua frente no ranking interno do clube. Faltam 23 jogos para O'Nien chegar ao primeiro lugar.
Mas será que ele vai conseguir? O técnico Regis Le Bris o escalou apenas 12 vezes na liga na última temporada. Foi só no início de março que ele fez sua estreia como titular na Premier League, como capitão e jogando os 90 minutos. Problemas com lesões de seus concorrentes no time tornaram isso possível, e mais cinco partidas como titular se seguiram até o final da temporada.
Quando entrou em campo pela primeira vez no apito inicial contra o Leeds, ele recebeu o troféu de Melhor Jogador da Partida. Claro, também porque não fez um jogo ruim. Mas, acima de tudo, porque ele é o “Sr. Sunderland”, como os torcedores e seu clube o batizaram.
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Luke O'Nien: "Um bom exemplo em todos os aspectos do futebol"
E porque O'Nien não é um jogador da Premier League, mas sim um jogador de terceira divisão de nível superior. Velocidade, antecipação e agilidade mental — O'Nien apresenta deficiências consideráveis. Como ele revelou essas deficiências de forma bastante evidente ao atuar como zagueiro central em uma defesa de três, já se tornou motivo de piada nas redes sociais entre os torcedores ingleses.
Mas o valor de O'Nien para o clube é, há muito tempo, outro. Como único jogador que já fazia parte do elenco quando o documentário muito comentado “Sunderland 'til I Die” foi lançado em 2018, ele é hoje o elo de ligação dentro da equipe e com a torcida, tanto na euforia quanto no sofrimento. O'Nien é um líder emocional, do tipo que toda equipe precisa e que faz o coração dos torcedores bater mais forte, pois se dedicou totalmente ao clube.
Isso vale mais do que um bom posicionamento em campo. Finlay Holcroft, jovem jogador da equipe sub-18 do Sunderland, disse recentemente sobre O'Nien: "Tenho plena convicção de que Luke é um bom exemplo em todas as áreas do futebol. Seja como líder ou simplesmente quando se observa ele em campo e se vê como ele tem uma visão geral do jogo, como conversa com os outros e ajuda a todos. Acho que algumas pessoas não percebem isso, mas há muito por trás disso, especialmente no caso do Luke.”
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Luke O'Nien: Há doze anos, ainda na 7ª divisão
Quando O'Nien tinha a idade de Holcroft, não havia como imaginar que ele um dia se tornaria um jogador do nível em que atua hoje. “A Liga Europa nunca foi o meu sonho. Não porque eu não quisesse. Mas, para ser sincero, porque nunca achei que fosse possível”, afirmou ele recentemente.
Ele começou no FC Watford. Então, o clube ligou para o pai dele e informou que não havia mais condições e que a jornada terminava antes do tempo. O pai, em resposta, escreveu dezenas de e-mails para vários clubes — e recebeu uma única resposta. O'Nien acabou indo parar no chamado futebol fora da liga, no FC Wealdstone, na sétima divisão inglesa.
Isso foi há doze anos. Mesmo em 2015, três anos antes de sua transferência para o Sunderland, O'Nien ainda jogava na sexta divisão. Em seguida, subiu duas divisões para o Wycombe Wanderers. “Sempre serei grato a vocês”, escreveu O'Nien sobre esses dois clubes após o final bem-sucedido da temporada com o Sunderland.
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Luke O'Nien pode se tornar o jogador com mais partidas pelo Sunderland
Após três anos e 119 partidas oficiais pelo Wycombe, ele se transferiu para o Sunderland, então recém-rebaixado da Segunda Divisão, que disputava a Terceira Divisão. Lá, O'Nien passou por toda a gama de emoções esportivas, começando pela derrota na final de promoção ao final de seu primeiro ano contra o Charlton Athletic. Um ano depois, o time terminou em oitavo lugar — nunca na história do clube a equipe havia ficado em uma posição pior.
Foi só a partir de 2022 que as coisas começaram a melhorar, com O'Nien como titular. O Sunderland subiu para a segunda divisão, justamente com uma vitória na final contra o ex-clube de O'Nien, o Wycombe. Lá, o time se manteve bem na competição até que, há um ano, finalmente conseguiu o tão esperado retorno à Premier League. É verdade que O'Nien teve apenas oito minutos de jogo na dramática final do playoff contra o Sheffield United, vencida por 2 a 1 aos cinco minutos do tempo adicional. Mas, até então, ele já havia disputado 48 partidas oficiais pelo time.
Enquanto o AFC gastou mais de 210 milhões de euros em contratações para se preparar para a Premier League, O'Nien recebeu uma recompensa: uma renovação de contrato até 2027, com opção de prorrogação por mais um ano.
Seria um verdadeiro desastre se não lhe concedessem também a estreia em uma competição internacional. O'Nien sabe que precisa melhorar para isso. Caso contrário, provavelmente também não vai dar para atingir o objetivo de se tornar o jogador com mais partidas pelo Sunderland. “Tive alguns jogos bons, alguns ruins e tudo mais. Desde meu primeiro jogo, tenho melhorado”, disse ele. “E se quero chegar a 350 ou mais, preciso garantir que vou continuar melhorando, para não ficar estagnado no nível em que estou agora.”
Luke O'Nien: um resumo de sua carreira
Período Clube Jogos oficiais Gols Assistências 2013 - 2015 FC Watford 1 - - 2014 - 2015 FC Wealdstone (empréstimo) 36 4 - 2015 - 2018 Wycombe Wanderers 119 17 11 desde 2018 AFC Sunderland 329 23 17