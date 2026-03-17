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Sulemana-Dumfries, Open Var: “Foi um contato normal de jogo, não é falta”. Manganiello ao holandês: “Você escorregou, vocês têm 10 minutos para vencer”

O Open VAR, o habitual programa semanal da DAZN em colaboração com a AIA e a FIGC, analisou a jogada mais comentada do jogo entre Inter e Atalanta: o contato entre Sulemana e Dumfries, que resultou no gol de empate de Krstovic. 

O ex-árbitro e atual membro da Comissão de Arbitragem (Can), Dino Tommasi, comentou assim o lance: “Não há empurrão, há um apoio; a mão está apenas apoiada, não exerce pressão, não há empurrão. Mesmo o contato na parte inferior é avaliado por todas as câmeras; na sala do VAR percebem, no final, que não há qualquer tipo de falta. Dumfries “dá uma cambalhota”, ao levantar o pé esquerdo ocorre um contato na queda, mas não é falta. Um contato normal de jogo, decisão correta de Manganiello em campo e bem analisada na sala do VAR com todas as câmeras disponíveis. O contato é absolutamente normal”.

  • "É DUMFRIES QUE ANDAR DE BICICLETA"

    Matteo Garigio e Daniele Chiffi, no VAR, comentam assim o contato entre Sulemana e Dumfries: “Empurrar? Não empurra. Vamos analisar o lance, quero ver se há um contato claro na parte inferior. Não há empurrões, não há empurrão, ele está na frente, não há contatos na parte inferior”. Depois, para Manganiello: “Analisei todas as câmeras, não há nada. Nunca há um contato claro em que ele o derrube. É ele quem dá uma cambalhota. Gol válido”.

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  • "VOCÊS TÊM MAIS 10 MINUTOS PARA VENCER"

    Então, o árbitro Manganiello diz a Dumfries, furioso por não ter marcado a falta: “Você escorregou, não percebeu, Denzel. Vocês ainda têm 10 minutos para ganhar, vamos lá”.

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