Sulemana comete uma falta depois de Ricci, mas o Inter está cansado e Chivu erra nas substituições: há mais coisas além das polêmicas com o Atalanta

Algumas notas individuais. Sommer mostrou-se reativo no primeiro tempo e não teve culpa no empate da Atalanta. O trio defensivo em três adjetivos: Bisseck discreto, Akanji seguro, Carlo Augusto proativo. Sobretudo o brasileiro teve uma atuação cheia de frescor no ataque e recuperações importantíssimas na defesa. Independentemente do episódio contestado do gol da Atalanta, o destaque foi Dumfries, que por muitos meses esteve “fora de jogo” devido à lesão. Não adianta ficar dando voltas: o holandês oferece a Chivu um rendimento claramente superior ao de qualquer substituto. Do outro lado do campo, Dimarco, apesar de uma atuação globalmente à altura, pecou apenas pela falta de precisão em algumas finalizações. O trio central ficou um pouco pesado (demais). Um tempo para o discreto Sucic e outro para o comedido Mkhitaryan. Uma pequena melhora para Barella, embora ainda longe de suas melhores atuações, que já se perderam no tempo. A segurança continuou sendo Zielinski, um meia-armador experiente no dosagem das forças e inteligente nas leituras táticas. No ataque, viu-se um Thuram intermitente e com erros injustamente destacados pela torcida. No geral, a atuação do francês foi satisfatória. Excelente, por outro lado, a de Pio Esposito, a quem Chivu poupou (compreensivelmente?) na última meia hora, dando espaço a Bonny. O centroavante azul deve ter convencido Gattuso na arquibancada. Pio é o mais pronto de todos, incluindo Scamacca e Kean, para liderar o ataque azul nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que estão na mira daqui a cerca de dez dias.