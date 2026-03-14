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sabatini inter atalantaGetty Images
Sandro Sabatini

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Sulemana comete uma falta depois de Ricci, mas o Inter está cansado e Chivu erra nas substituições: há mais coisas além das polêmicas com o Atalanta

A análise do jogo Inter x Atalanta, por Sandro Sabatini.

Uma semana depois da expulsão de Ricci, eis a expulsão de Sulemana. As contas não batem certo, nem em termos de polêmicas nem na tabela de classificação. Em seis dias, o Inter acumulou mais cartões (Chivu expulso por dois cartões amarelos) do que pontos (apenas 1). É preciso esperar algumas horas para verificar se o campeonato será realmente reaberto em benefício do Milan ou até mesmo do Napoli. O destino ainda está nas mãos da Inter. E não nas de Ricci ou Sulemana, para que fique claro. São as mãos, ou melhor, as pernas e a cabeça de um time, a Inter, que objetivamente parece cansado. E o cansaço foi evidenciado até mesmo pelo Atalanta, que vem de uma catástrofe na Liga dos Campeões. Enfim, além das polêmicas, há mais. E talvez algo pior: o Inter não está em sua melhor forma. O Scudetto ainda está claramente ao seu alcance, mas ele precisa se reerguer (por conta própria) sem pensar nas mãos (alheias).

  • Algumas notas individuais. Sommer mostrou-se reativo no primeiro tempo e não teve culpa no empate da Atalanta. O trio defensivo em três adjetivos: Bisseck discreto, Akanji seguro, Carlo Augusto proativo. Sobretudo o brasileiro teve uma atuação cheia de frescor no ataque e recuperações importantíssimas na defesa. Independentemente do episódio contestado do gol da Atalanta, o destaque foi Dumfries, que por muitos meses esteve “fora de jogo” devido à lesão. Não adianta ficar dando voltas: o holandês oferece a Chivu um rendimento claramente superior ao de qualquer substituto. Do outro lado do campo, Dimarco, apesar de uma atuação globalmente à altura, pecou apenas pela falta de precisão em algumas finalizações. O trio central ficou um pouco pesado (demais). Um tempo para o discreto Sucic e outro para o comedido Mkhitaryan. Uma pequena melhora para Barella, embora ainda longe de suas melhores atuações, que já se perderam no tempo. A segurança continuou sendo Zielinski, um meia-armador experiente no dosagem das forças e inteligente nas leituras táticas. No ataque, viu-se um Thuram intermitente e com erros injustamente destacados pela torcida. No geral, a atuação do francês foi satisfatória. Excelente, por outro lado, a de Pio Esposito, a quem Chivu poupou (compreensivelmente?) na última meia hora, dando espaço a Bonny. O centroavante azul deve ter convencido Gattuso na arquibancada. Pio é o mais pronto de todos, incluindo Scamacca e Kean, para liderar o ataque azul nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que estão na mira daqui a cerca de dez dias.

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  • No final, fica a sensação de que, temendo o cansaço de seus jogadores, Chivu desperdiçou algumas substituições. Sobretudo a de Pio Esposito, é preciso repetir isso. Mas depois se falará principalmente do episódio crucial: o empurrão ou o entrelaçamento de pés entre Dumfries e Sulemana. Mas serão discussões complementares. Os episódios contestados existem, assim como o claro declínio do Inter. 

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