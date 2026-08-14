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Sucessor de Yan Diomande? RB Leipzig chega a acordo com ex-ponta do Chelsea para substituir a joia do Real Madrid
Leipzig identifica substituto para Diomande
Após a saída de grande repercussão de Diomande, que oficialmente concluiu uma transferência sensacional para o Real Madrid, o RB Leipzig não perdeu tempo para identificar sua próxima geração de talentos. O clube alemão, conhecido por sua capacidade de detectar e desenvolver jovens de elite, voltou sua atenção para a primeira divisão francesa para preencher o vazio deixado pelo internacional marfinense.
O ex-ponta do Chelsea Moreira surgiu como o alvo prioritário para ocupar o lugar de Diomande. O internacional belga, que se juntou ao Strasbourg após uma curta passagem por Stamford Bridge, deu sinal verde para a transferência, de acordo com Foot Mercato.
- PRESSE SPORTS
Ataque duplo ao Strasbourg
A investida por Moreira é apenas uma metade de uma planejada dupla investida no Strasbourg, clube-irmão do Chelsea na BlueCo. O Leipzig também fez avanços significativos em sua tentativa de contratar El Mourabet, outra promessa muito bem avaliada que atualmente se desenvolve no Stade de la Meinau.
Essas duas operações representam um grande avanço na estratégia de reforços de verão do Leipzig. Ao garantir primeiro o acordo dos jogadores, o clube apoiado pela Red Bull colocou pressão sobre o Strasbourg para negociar. O time francês se tornou um frequente terreno de caça da elite da Europa por causa de seu foco no desenvolvimento de jovens, mas perder duas promessas-chave ao mesmo tempo representará um duro teste para a profundidade de seu elenco.
Negociações entram em fase decisiva
Embora os jogadores estejam prontos para se transferir, o RB Leipzig ainda precisa convencer o Strasbourg a abrir mão de seus ativos. A equipe da Ligue 1 deve fazer jogo duro nas negociações, plenamente ciente da bolada substancial que o Leipzig recebeu recentemente com a venda de Diomande.
As negociações entre as duas diretorias agora devem ganhar o centro das atenções, com o Leipzig ansioso para integrar rapidamente os dois jogadores e garantir uma transição tranquila na pré-temporada. No entanto, o Strasbourg já passou por grandes mudanças no elenco neste verão europeu, mais notavelmente com as saídas do capitão do clube, Emmanuel Emegha, e do versátil meio-campista Valentin Barco para o Chelsea. Com essas saídas importantes já definidas, o clube francês sem dúvida exigirá taxas fixas pesadas e bônus lucrativos antes de autorizar outra dupla saída.
- AFP
O modelo de recrutamento comprovado do RB Leipzig
A investida por Moreira e El Mourabet se alinha perfeitamente à filosofia do RB Leipzig de contratar jogadores com alto valor de revenda e enorme potencial de crescimento. O clube construiu seu sucesso moderno oferecendo uma plataforma para talentos da Ligue 1 prosperarem antes de negociá-los por lucros astronômicos. A transferência recorde de Diomande para o Bernabéu é apenas o exemplo mais recente desse ciclo de negócios bem-sucedido em ação.
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