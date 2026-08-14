Sucessor de Yan Diomande? RB Leipzig chega a acordo com ex-ponta do Chelsea para substituir a joia do Real Madrid

A investida por Moreira é apenas uma metade de uma planejada dupla investida no Strasbourg, clube-irmão do Chelsea na BlueCo. O Leipzig também fez avanços significativos em sua tentativa de contratar El Mourabet, outra promessa muito bem avaliada que atualmente se desenvolve no Stade de la Meinau.

Essas duas operações representam um grande avanço na estratégia de reforços de verão do Leipzig. Ao garantir primeiro o acordo dos jogadores, o clube apoiado pela Red Bull colocou pressão sobre o Strasbourg para negociar. O time francês se tornou um frequente terreno de caça da elite da Europa por causa de seu foco no desenvolvimento de jovens, mas perder duas promessas-chave ao mesmo tempo representará um duro teste para a profundidade de seu elenco.



