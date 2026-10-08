Messi oficialmente encerrou sua gloriosa carreira internacional. O vencedor de oito Bolas de Ouro disputou sua partida final pela Argentina na noite passada, quando a equipe conquistou uma confortável vitória por 3 a 0 sobre Benin.

Foi uma noite marcada por forte emoção dentro e fora de campo. Torcedores e companheiros de equipe foram às lágrimas enquanto o lendário atacante se despedia pela última vez da Argentina. Messi garantiu que encerraria sua trajetória em seu estilo característico. O experiente capitão converteu um pênalti aos 71 minutos para acrescentar mais um gol internacional à sua extraordinária marca.