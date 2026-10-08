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Sucessor de Lionel Messi? Principal nome do Como aponta Nico Paz para herdar a icônica camisa 10 da Argentina
Uma despedida emocionante para Lionel Messi
Messi oficialmente encerrou sua gloriosa carreira internacional. O vencedor de oito Bolas de Ouro disputou sua partida final pela Argentina na noite passada, quando a equipe conquistou uma confortável vitória por 3 a 0 sobre Benin.
Foi uma noite marcada por forte emoção dentro e fora de campo. Torcedores e companheiros de equipe foram às lágrimas enquanto o lendário atacante se despedia pela última vez da Argentina. Messi garantiu que encerraria sua trajetória em seu estilo característico. O experiente capitão converteu um pênalti aos 71 minutos para acrescentar mais um gol internacional à sua extraordinária marca.
- Getty Images Sport
A busca pelo próximo camisa 10
A aposentadoria de Messi imediatamente desencadeou um enorme debate em todo o seu país. Agora, a Argentina precisa decidir quem carregará o pesado fardo e a honra de vestir a icônica camisa 10 daqui para frente.
Paz se colocou com firmeza na disputa durante a vitória sobre o Benin. O jovem meio-campista impressionou ao lado de seu ídolo e marcou mais um gol espetacular para ajudar a selar o triunfo. Sua atuação de destaque rendeu muitos elogios. O diretor esportivo do Como, Ludi, acredita firmemente que a estrela em ascensão de seu clube é perfeitamente adequada para herdar esse manto.
Um talento de classe mundial pronto para brilhar
Ludi não economizou elogios em sua avaliação entusiasmada do jovem meia. O dirigente do Como considera que Paz tem a combinação ideal de capacidade técnica e mentalidade de elite exigida para a função.
"Nico Paz é de classe mundial, tanto em termos de ética de trabalho quanto de talento", disse Ludi à Sky Sport Italia. "Ele sabe que um jogador precisa merecer isso todos os dias, mas certamente tem o necessário para assumir essa função, e eu lhe desejo o futuro mais brilhante possível."
- AFP
Um futuro brilhante para a Argentina
Substituir um jogador da estatura histórica de Messi é uma tarefa quase impossível. No entanto, a Argentina conta com uma formidável riqueza de jovens talentos ofensivos prontos para conduzir a seleção nacional a uma nova era ousada. Paz agora vai se concentrar em manter sua forma excepcional no clube pelo Como. Ele precisa provar sua consistência semana após semana para consolidar seu lugar na equipe titular da Argentina.
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