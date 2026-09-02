AFP
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Sucessor de Lionel Messi encontrado! Técnico da Argentina, Lionel Scaloni teria identificado o próximo camisa 10 após a aposentadoria da lenda
Scaloni escolhe herdeiro icônico
Segundo o jornalista Federico Bueno, da ESPN Argentina, o técnico Scaloni designou o meia-atacante Paz para herdar a icônica camisa 10 de Messi. A decisão histórica vem após as aposentadorias da seleção de Messi e Nicolas Otamendi depois da Copa do Mundo de 2026. O armador de 21 anos do Como havia usado anteriormente a camisa 18 em seus primeiros 11 jogos pela seleção principal da Argentina.
- DeFodi Images
Insider revela plano de sucessão
Apesar de estrelas consagradas como Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister estarem sendo consideradas para a camisa vaga, Scaloni apoia firmemente Paz para liderar a nova era da seleção nacional. Ao falar sobre o plano interno de sucessão, Bueno revelou: "Se Scaloni renovar como técnico da Argentina, algo que deve ser negociado nos próximos meses, a camisa 10 irá para Nico Paz. Isso já foi decidido internamente e está sendo levado muito a sério."
Camisa histórica muda de mãos
A saída de Messi põe fim a uma trajetória de 17 anos com a camisa 10, que ele vestiu pela primeira vez sob o comando de Diego Maradona, em março de 2009. A estrela do Inter Miami detém o recorde absoluto da seleção, com 172 partidas com a camisa, muito à frente de Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme e Marcelo Gallardo. Paz parece pronto para a pressão, depois de conduzir o Como à histórica classificação para a Champions League com 13 gols e sete assistências usando a camisa 10 em nível de clube.
- Getty Images Sport
Nova era enfrenta testes
A Argentina está se preparando para quatro partidas internacionais ao longo da janela de outono, no fim de setembro e em outubro. Os próximos jogos representam um primeiro teste vital para a Argentina enquanto a equipe atravessa uma transição tática após a saída de seus veteranos da Copa do Mundo de 2014. Além de consolidar um novo núcleo criativo, o foco também se voltará para garantir a renovação do contrato de Scaloni até o torneio de 2030.
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