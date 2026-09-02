Sucessor de Lionel Messi encontrado! Técnico da Argentina, Lionel Scaloni teria identificado o próximo camisa 10 após a aposentadoria da lenda

A saída de Messi põe fim a uma trajetória de 17 anos com a camisa 10, que ele vestiu pela primeira vez sob o comando de Diego Maradona, em março de 2009. A estrela do Inter Miami detém o recorde absoluto da seleção, com 172 partidas com a camisa, muito à frente de Maradona, Ariel Ortega, Juan Roman Riquelme e Marcelo Gallardo. Paz parece pronto para a pressão, depois de conduzir o Como à histórica classificação para a Champions League com 13 gols e sete assistências usando a camisa 10 em nível de clube.