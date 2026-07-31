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Sucessor de Jurgen Klopp é definido, e Red Bull escolhe ex-treinador da Bundesliga como novo chefe global do futebol
Red Bull nomeia Schmidt como sucessor de Klopp
A Red Bull nomeou oficialmente o ex-técnico do Leverkusen, Schmidt, como seu novo chefe global de futebol. O treinador de 59 anos assumirá oficialmente o novo cargo em 1º de outubro, após assinar um contrato de longo prazo com a organização.
A nomeação acontece apenas uma semana depois de Klopp deixar o cargo para se tornar o novo técnico da seleção da Alemanha, substituindo Nagelsmann após a Copa do Mundo. Schmidt trabalhará ao lado de Florian Scholz, chefe global comercial de futebol, para conduzir o futuro esportivo e comercial do portfólio global de futebol da Red Bull.
- AFP
Um rosto conhecido retorna à família Red Bull
Schmidt é uma figura conhecida dentro da estrutura da Red Bull, tendo anteriormente construído seu nome como técnico do RB Salzburg entre 2012 e 2014. Após sua passagem bem-sucedida pela Áustria, ele comandou Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven e Benfica, antes de atuar mais recentemente como diretor global de esportes da J-League, do Japão.
O CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, expressou sua satisfação por trazer Schmidt de volta para liderar as operações globais da empresa.
"Estamos encantados em receber Roger Schmidt de volta à Red Bull", disse Mintzlaff, em declaração reproduzida pela Sky Sport. "Com seus muitos anos de experiência, sua excepcional expertise no futebol e sua compreensão clara da nossa filosofia, ele é a pessoa certa para ser responsável pela direção esportiva do nosso portfólio global de futebol.
"Ao longo de sua carreira, ele conquistou uma excelente reputação por desenvolver jovens talentos e promovê-los com sucesso no mais alto nível."
Schmidt ansioso por desafio global "único"
Ao comentar o anúncio oficial de sua nova função, Schmidt compartilhou seu orgulho por retornar à organização Red Bull. O técnico alemão destacou a identidade distinta do grupo e o compromisso com o desenvolvimento de jovens como fatores-chave por trás de sua decisão.
"Estou realmente ansioso por este novo desafio e orgulhoso por voltar a fazer parte da família Red Bull no futuro", explicou Schmidt. "O portfólio internacional de clubes da Red Bull é único, ambicioso e caracterizado por uma filosofia clara. Desenvolver jovens talentos enquanto se alcança sucesso no mais alto nível: é exatamente essa combinação que torna esta tarefa particularmente atraente para mim."
- Getty Images
O que vem a seguir para a Red Bull e a Alemanha?
A rápida nomeação de Schmidt proporciona estabilidade administrativa imediata em toda a ampla rede multiclubes da Red Bull, que inclui RB Leipzig, RB Salzburg e New York Red Bulls. Seu foco principal será alinhar as operações de futebol e os caminhos de desenvolvimento de talentos em todos os continentes.
Enquanto isso, Klopp assume seu novo cargo de alto perfil como técnico da Alemanha, enquanto a DFB inicia uma nova era após a saída de Nagelsmann depois da Copa do Mundo. Os dois agora embarcam em novos capítulos importantes em suas respectivas carreiras como técnicos antes do próximo ciclo internacional.
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