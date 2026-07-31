Schmidt é uma figura conhecida dentro da estrutura da Red Bull, tendo anteriormente construído seu nome como técnico do RB Salzburg entre 2012 e 2014. Após sua passagem bem-sucedida pela Áustria, ele comandou Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven e Benfica, antes de atuar mais recentemente como diretor global de esportes da J-League, do Japão.

O CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, expressou sua satisfação por trazer Schmidt de volta para liderar as operações globais da empresa.

"Estamos encantados em receber Roger Schmidt de volta à Red Bull", disse Mintzlaff, em declaração reproduzida pela Sky Sport. "Com seus muitos anos de experiência, sua excepcional expertise no futebol e sua compreensão clara da nossa filosofia, ele é a pessoa certa para ser responsável pela direção esportiva do nosso portfólio global de futebol.

"Ao longo de sua carreira, ele conquistou uma excelente reputação por desenvolver jovens talentos e promovê-los com sucesso no mais alto nível."