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Sucesso da Suíça na disputa de pênaltis! O pênalti de Ruben Vargas decide partida desastrosa contra a Colômbia, e os jogadores de Murat Yakin garantem vaga nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Argentina
Colômbia paga o preço da falha de Jaminton Campaz no final da partida
Os primeiros 45 minutos foram quase totalmente desprovidos de emoção, com as duas equipes somando apenas nove toques na área adversária entre elas, mas o segundo tempo foi, sem dúvida, ainda pior. Nenhuma das equipes parecia nem remotamente capaz de marcar, e a dolorosa falta de qualidade no terço final do campo foi provavelmente melhor resumida por um péssimo chute cortado de Luis Suárez, que ele tentou atribuir a um salto da bola, quando, na verdade, ele simplesmente havia acertado a bola de forma completamente errada.
As coisas melhoraram um pouco na prorrogação, porém, quando alguns reservas começaram a marcar presença. Jhon Lucumi acertou a trave após um escanteio promissor cobrado por Juan Quintero, que havia entrado no lugar do ineficaz James Rodríguez, enquanto Zeki Amdouni obrigou Camilo Vargas a fazer uma defesa logo após sair do banco.
Outro reserva, Jaminton Campaz, teve então uma chance de ouro para garantir a vitória da Colômbia, mas, faltando apenas cinco minutos para o fim, mandou a bola por cima do travessão a apenas oito jardas da meta, depois que a defesa suíça cometeu uma falha ao tentar afastar o perigo. Essa falha acabou custando caro, já que a Suíça venceu a disputa de pênaltis e garantiu um confronto nas quartas de final contra a Argentina.
- Getty Images Sport
O MVP
Em uma partida sem nenhum jogador que tenha se destacado de verdade, escolhemos Ruben Vargas como nosso MVP simplesmente porque não se esperava que ele participasse do jogo devido a uma lesão. No entanto, Vargas não apenas entrou em campo aos 92 minutos, como também deu uma contribuição decisiva ao converter o pênalti que garantiu à Suíça a classificação para as quartas de final pela primeira vez desde que sediou a Copa do Mundo, lá em 1954.
- Getty Images
O grande perdedor
É difícil não sentir uma profunda pena de Luis Díaz. O ponta do Bayern de Munique chegou à América do Norte como um candidato legítimo ao Ballon d’Or e contribuiu para que a Colômbia chegasse às oitavas de final. Mas nunca vimos realmente o melhor de Díaz na Copa do Mundo. Ele criou algumas oportunidades esporádicas em Vancouver e converteu seu pênalti, mas dá para entender perfeitamente por que ele acabou em lágrimas após a eliminação da Colômbia. Esse era exatamente o tipo de partida que Díaz esperava decidir a favor de sua seleção, mas ele simplesmente não conseguiu cumprir sua missão quando seu país mais precisava dele.
Avaliação da partida (em uma escala de cinco): ⭐
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