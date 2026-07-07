Sucesso da Suíça na disputa de pênaltis! O pênalti de Ruben Vargas decide partida desastrosa contra a Colômbia, e os jogadores de Murat Yakin garantem vaga nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Argentina

Os primeiros 45 minutos foram quase totalmente desprovidos de emoção, com as duas equipes somando apenas nove toques na área adversária entre elas, mas o segundo tempo foi, sem dúvida, ainda pior. Nenhuma das equipes parecia nem remotamente capaz de marcar, e a dolorosa falta de qualidade no terço final do campo foi provavelmente melhor resumida por um péssimo chute cortado de Luis Suárez, que ele tentou atribuir a um salto da bola, quando, na verdade, ele simplesmente havia acertado a bola de forma completamente errada.

As coisas melhoraram um pouco na prorrogação, porém, quando alguns reservas começaram a marcar presença. Jhon Lucumi acertou a trave após um escanteio promissor cobrado por Juan Quintero, que havia entrado no lugar do ineficaz James Rodríguez, enquanto Zeki Amdouni obrigou Camilo Vargas a fazer uma defesa logo após sair do banco.

Outro reserva, Jaminton Campaz, teve então uma chance de ouro para garantir a vitória da Colômbia, mas, faltando apenas cinco minutos para o fim, mandou a bola por cima do travessão a apenas oito jardas da meta, depois que a defesa suíça cometeu uma falha ao tentar afastar o perigo. Essa falha acabou custando caro, já que a Suíça venceu a disputa de pênaltis e garantiu um confronto nas quartas de final contra a Argentina.