Tem-se especulado que o atacante holandês Zirkzee possa deixar o clube na janela de transferências do verão de 2026. Ele tem enfrentado dificuldades no futebol inglês, após uma transferência de 36,5 milhões de libras (49 milhões de dólares) do Bologna em 2024, tendo marcado apenas nove gols em 75 partidas.

O United está aberto a ofertas e acredita que é possível encontrar um reforço que traga mais dinamismo ao ataque do time de Michael Carrick — à medida que os sonhos de disputar o título da Premier League na temporada 2026-27 começam a se formar na metade vermelha de Manchester.

Um rosto conhecido pode fazer parte dos planos de contratação, já que McTominay obteve um sucesso notável em Nápoles após sair de sua zona de conforto. O jogador formado na academia de Old Trafford tornou-se campeão da Série A e MVP da divisão em 2024-25.

Ele registrou seus melhores números pessoais no ataque, elevando a marca de 13 para 14 gols nas duas últimas temporadas, e terá um papel de destaque pela Escócia na Copa do Mundo de 2026.