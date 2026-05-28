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Substituto para Joshua Zirkzee? Scott McTominay é cotado para voltar ao Manchester United, mas só deixará o Nápoles se for oferecida uma “grande quantia”
McTominay, campeão da Série A e MVP na Itália
Tem-se especulado que o atacante holandês Zirkzee possa deixar o clube na janela de transferências do verão de 2026. Ele tem enfrentado dificuldades no futebol inglês, após uma transferência de 36,5 milhões de libras (49 milhões de dólares) do Bologna em 2024, tendo marcado apenas nove gols em 75 partidas.
O United está aberto a ofertas e acredita que é possível encontrar um reforço que traga mais dinamismo ao ataque do time de Michael Carrick — à medida que os sonhos de disputar o título da Premier League na temporada 2026-27 começam a se formar na metade vermelha de Manchester.
Um rosto conhecido pode fazer parte dos planos de contratação, já que McTominay obteve um sucesso notável em Nápoles após sair de sua zona de conforto. O jogador formado na academia de Old Trafford tornou-se campeão da Série A e MVP da divisão em 2024-25.
Ele registrou seus melhores números pessoais no ataque, elevando a marca de 13 para 14 gols nas duas últimas temporadas, e terá um papel de destaque pela Escócia na Copa do Mundo de 2026.
- Booker
Será que McTominay tem mais uma grande jogada na manga?
Questionado sobre se, aos 29 anos, McTominay ainda teria mais uma transferência pela frente, o ex-jogador da seleção da Escócia Snodgrass — em declarações concedidas à Booker — disse ao GOAL: “Acho que, se ele for lá e se destacar na Copa do Mundo, isso deixará as pessoas mais à vontade para tentar gastar essa quantia alta, pois haverá uma grande taxa de transferência envolvida.
“Acho que, quando se analisa a situação, provavelmente o fato de ele ter passado um tempo longe do Man United, seria uma má ideia, na verdade, ver o Man United trazê-lo de volta? Porque eles falam sobre jogadores como Joshua Zirkzee nessas posições de ataque.
“Acho que ele preencheria essa lacuna porque conhece o clube, esteve fora, aprendeu o ofício em termos de ter essa mentalidade de que ‘eu mereço estar aqui e sou um dos pilares’. Acho que você precisa disso e acho que ele tem.”
Defesa ou ataque: qual é a melhor posição de McTominay?
O United utilizou McTominay principalmente como volante em suas 255 partidas pelo clube, mas todo o seu potencial foi revelado depois que ele passou a atuar mais avançado em campo.
Questionado sobre qual é sua melhor posição agora, após marcar alguns gols espetaculares pelo clube e pela seleção, Snodgrass acrescentou: “Para mim, Scott é um 8 e um 10. Gosto mais dele nessa posição mais avançada porque ele consegue fazer jogadas por trás da defesa, o que considero vital para um número 8.
“Daria para jogar uma moeda para decidir se o 8 e o 10 são a mesma coisa, já que o 10 não precisa recuar tanto quanto o 8 precisa recuar. Há muitas diferenças, mas ele tem as duas qualidades. Ele poderia jogar como um 10 e ainda assim marcar gols.
“Uma coisa que Scott McTominay faz muito bem é se posicionar na área. Ele sempre cria oportunidades para marcar gols e ataca a bola muito bem nessas áreas de perigo.
“Acho que ele é uma ótima opção como 8 ou 10. Ele jogou como zagueiro central pela Escócia, o que provavelmente foi o que o colocou no time em primeiro lugar. Ele provavelmente teve que estabelecer as bases e perceber o quanto é importante para suas equipes.
“Scott não estava no time quando eu comecei a surgir, mas ele é um rapaz incrível, com uma atitude absolutamente fantástica, e é uma ótima oportunidade para ele se destacar neste verão.”
Será que o Manchester United se sentirá tentado a fazer uma oferta pelo McTominay?
McTominay mantém contrato com o Napoli até 2028, o que significa que o clube não tem pressa em vendê-lo. O clube gastou 26 milhões de libras (35 milhões de dólares) para tirar o talentoso meia do Manchester.
Relatos recentes sugerem que será necessária uma oferta de 65 milhões de libras (87 milhões de dólares) para que as negociações sejam iniciadas nas próximas semanas, sendo possível que o United explore essa opção e ofereça a um astro formado nas categorias de base a chance de retornar ao que continua sendo seu lar esportivo espiritual.
Esta entrevista com Robert Snodgrass foi realizada em nome da Booker como parte da campanha do atacadista britânico para incentivar os torcedores da Escócia a fazerem compras localmente durante o Verão do Esporte.