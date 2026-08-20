Segundo informações do The Athletic, o Manchester City está trabalhando em um acordo para contratar o ponta do Palmeiras Elias, enquanto o clube inglês busca reforçar suas opções de ataque após uma série de saídas de alto perfil. O jogador de 22 anos é um entre vários alvos identificados pelo City para esta janela, enquanto o Tottenham Hotspur avança nas conversas por Savinho.

No entanto, garantir a contratação da joia do Palmeiras estará longe de ser algo simples para o City. O clube brasileiro sustenta que o ponta não está à venda neste verão, o que cria um possível impasse entre os dois clubes. Além disso, fontes no Palmeiras indicaram que qualquer interessado precisaria acionar sua cláusula de rescisão de €100 milhões para fechar um acordo.