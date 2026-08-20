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Substituto de Savinho identificado! Manchester City avança por Allan Elias, ponta do Palmeiras, em meio a conversas com o Tottenham
City identifica substituto de Savinho no Brasil
Segundo informações do The Athletic, o Manchester City está trabalhando em um acordo para contratar o ponta do Palmeiras Elias, enquanto o clube inglês busca reforçar suas opções de ataque após uma série de saídas de alto perfil. O jogador de 22 anos é um entre vários alvos identificados pelo City para esta janela, enquanto o Tottenham Hotspur avança nas conversas por Savinho.
No entanto, garantir a contratação da joia do Palmeiras estará longe de ser algo simples para o City. O clube brasileiro sustenta que o ponta não está à venda neste verão, o que cria um possível impasse entre os dois clubes. Além disso, fontes no Palmeiras indicaram que qualquer interessado precisaria acionar sua cláusula de rescisão de €100 milhões para fechar um acordo.
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A ascensão de Allan Elias no Palmeiras
Desde que entrou no time principal do Palmeiras em 2025, Allan rapidamente se firmou como uma peça fundamental, acumulando 48 partidas na Série A, com seis gols e cinco assistências. Sua ascensão meteórica, aliada à elegância técnica e à tranquilidade incomum para a idade, o colocou definitivamente no radar dos principais olheiros da Europa.
Nesta temporada, ele marcou seis gols em todas as competições, ajudando o Palmeiras a iniciar uma forte disputa pelo título no topo da elite do futebol brasileiro. Apesar de sua impressionante ascensão no cenário doméstico, o jovem ainda não fez sua estreia pela seleção principal.
Grande reformulação no Etihad Stadium
O City passa por uma ampla transformação neste verão, em uma das reformulações de elenco mais significativas dos últimos tempos. A base da equipe foi bastante alterada após as saídas do pilar do meio-campo Rodri para o Barcelona e do versátil Bernardo Silva para o Real Madrid. Com a saída de Tijjani Reijnders do Etihad, Maresca enfrenta um grande trabalho de reconstrução para reformular as opções de seu elenco.
A movimentação do clube no mercado vai além das saídas, com o Newcastle United em conversas para contratar o meio-campista Nico Gonzalez. Enquanto isso, o Tottenham Hotspur trabalha ativamente para fechar a contratação de Omar Marmoush, paralelamente às negociações em andamento por Savinho.
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Estratégia de recrutamento sul-americana continua
Se Allan chegar, ele representará a mais recente aquisição do City no mercado sul-americano, reforçando uma clara mudança estratégica para buscar os principais talentos diretamente no continente. Essa investida no mercado vem após a chegada de Vitor Reis em janeiro de 2025, assim como o acordo pelo jovem internacional argentino Claudio Echeverri, do River Plate, um ano antes, por uma taxa em torno de £12,5 milhões, mais adicionais.
O City já se movimentou na janela de verão, garantindo as contratações de Elliott Anderson, do Nottingham Forest, do jovem Jeremy Monga, de 17 anos, do Leicester City, e do goleiro Geronimo Rulli, do Marseille. No entanto, sua campanha começou de forma difícil, com uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, e a equipe de Maresca agora tentará se recuperar na estreia em casa na Premier League contra o Bournemouth, no domingo.
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