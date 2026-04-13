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Substituto de Mohamed Salah ou empréstimo ao Bournemouth? O futuro de Rio Ngumoha se define enquanto Stan Collymore dá seu veredicto sobre o jovem prodígio de 17 anos
"O 'Rei egípcio' Salah está pronto para passar a coroa do Liverpool adiante"
O Liverpool se prepara para se despedir do seu “Rei Egípcio”, após a revelação de que Salah, bicampeão da Premier League, deixará o clube como jogador sem contrato no meio do ano. O atacante de 33 anos terá seu contrato rescindido no último ano de vigência.
Como três vezes eleito o Jogador do Ano pela PFA e com quatro Chuteiras de Ouro em seu currículo, o grande craque da atualidade deixará um grande vazio a ser preenchido em Merseyside. A expectativa é que mais dinheiro seja investido na contratação de um substituto adequado para a ala direita.
Ngumoha, no entanto, mostrou-se à altura em 23 partidas nesta temporada — com dois gols marcados na equipe principal —, sugerindo que ele pode ser o próximo príncipe a herdar a coroa de Salah. Se essa coroação ocorrerá em questão de meses ou daqui a alguns anos, ainda está para ser visto.
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Será que Ngumoha conseguirá substituir Salah em Anfield?
Questionado se Ngumoha poderia poupar tempo e dinheiro ao Liverpool no mercado de transferências, já que alguém precisa preencher a lacuna que Salah deixará, o ex-atacante dos Reds Collymore — falando em parceria com a Best Betting Bonuses — disse ao GOAL: “Ele pode poupar muito tempo e dinheiro ao clube, mas não acho que necessariamente seria como substituto de Salah.
“Acho que o Liverpool precisa ter muito cuidado ao apresentá-lo dessa forma, porque ele tem 17 anos. Dito isso, basta olhar para jogadores como Robbie Fowler, aos 17, 18 anos, Michael Owen, aos 17, 18, [Steven] Gerrard, que era muito jovem, [Jamie] Carragher, que estreou em um time em que eu jogava. Portanto, o Liverpool tem história e tradição de lançar jogadores jovens, que acabam se tornando os próximos grandes nomes a partir dessa idade.
“O que é um pouco diferente agora em relação a 20, 30 anos atrás são, claro, as redes sociais e um milhão de contas de futebol; acho que você está quase sobrecarregando um jovem jogador. E jovens jogadores como ele estarão nas redes sociais. Não sei se ele está visível ou não, mas ele estará nas redes sociais e estará ciente disso.
“É isso que, na minha opinião, torna tudo muito difícil para um jogador de 17 anos, como o Max Dowman, do Arsenal. Quando ele marcou aquele gol na semana passada, foi um gol decente, mas a forma como foi retratado foi como se fosse o melhor gol de todos os tempos e como se ele tivesse dado o título ao Arsenal. Quando você começa a lidar com essas narrativas aos 17 anos, em vez de ser visto como um ‘jovem prodígio que surge no cenário’, isso coloca uma pressão constante, dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre os ombros do jovem. E acho que o Liverpool está bem ciente disso.
“Acho que o Liverpool vai tentar substituir Salah por um atacante direito eficaz, na direita de um trio, enquanto, ao mesmo tempo, tenta descobrir na pré-temporada qual é a melhor posição de Ngumoha. É à direita? É à esquerda? É no meio? E eles vão dar oportunidades a ele, vão observá-lo nos treinos e vão definir uma posição para ele. Mas acho que eles vão separar a questão do Salah da do Ngumoha, porque simplesmente acho que seria pressão demais.”
Será que Ngumoha se beneficiaria de uma transferência por empréstimo na temporada 2026-27?
Collymore continuou falando sobre o que a próxima janela de transferências poderia trazer para Ngumoha, jogador da seleção sub-19 da Inglaterra, que se transferiu do Chelsea para o Liverpool em 2024: “Acho que eles vão fazer gastos moderados. Bem, talvez gastem muito. Talvez achem que precisam investir uma fortuna para encontrar um substituto para Salah.
“Acho que é um pouco como os treinadores — quando você tem alguém tão bom, como o Forest com [Brian] Clough, você acaba trazendo o oposto. Frank Clark era o oposto. Ele era muito calado, muito pé no chão, não era do tipo que dava declarações bombásticas. Ele dizia: ‘Não preciso fazer nada, vocês são todos jogadores muito bons que o Brian Clough trouxe. Só preciso fazer pequenas coisas nos bastidores’. E foi isso que ele fez. E acho que é a mesma coisa quando se trata de substituir jogadores lendários.
“Você contrata alguém por, no caso do Liverpool, 30, 40 milhões, que possa desempenhar adequadamente a função. Mas é bastante óbvio que eles não estão lá para substituir Salah. Eles estão lá para fazer um trabalho pelo Liverpool. E então, nos bastidores, alguém como Ngumoha pode se encontrar. E, eventualmente, se ele se sair tão bem quanto achamos que ele pode, ele encontrará seu lugar no time titular. Ele começará a jogar partidas regulares, em vez de jogos da FA Cup e de alguns jogos da Copa da Liga.
“Ou eles podem mudar de ideia e dizer: ‘ainda não está pronto para jogar 30 partidas, vamos mandá-lo por empréstimo’. E ele pode acabar indo para o Palace por um tempo ou para algum lugar assim para se encontrar. Acho que ele é muito melhor do que um empréstimo para a Championship, então eu certamente vejo o Bournemouth, uma temporada inteira no Bournemouth, que, aliás, é muito bom, lá à beira-mar, com muito menos pressão, um técnico muito bom e jogadores muito bons; talvez seja a hora dele crescer como jovem.
“Ele vai ficar fisicamente maior, fisicamente melhor, aprimorar suas habilidades. Vão dar a ele tempo de jogo e, então, ele volta um ano depois. Acho que há várias opções que o Liverpool vai considerar antes de tomar uma decisão definitiva sobre o substituto de Mo Salah.”
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Recorde quebrado por Ngumoha enquanto Salah se prepara para partir
Ngumoha assinou seu primeiro contrato profissional com o Liverpool em setembro de 2025. Naquela altura, ele já havia se tornado o jogador mais jovem a representar os Reds na FA Cup e na Liga dos Campeões.
Durante uma temporada difícil para o Liverpool como coletivo, surgiram pedidos para que ele tivesse mais tempo de jogo regular — possivelmente em detrimento de Salah. Eles começaram em flancos opostos na última partida dos Reds na Premier League contra o Fulham, e ambos marcaram gols, com Ngumoha registrando seu primeiro gol em Anfield na vitória por 2 a 0. Salah, por sua vez, elevou seu total de gols para 256 — com essas marcações distribuídas por 437 partidas em uma memorável passagem de nove anos.