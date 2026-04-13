Substituto de Mohamed Salah ou empréstimo ao Bournemouth? O futuro de Rio Ngumoha se define enquanto Stan Collymore dá seu veredicto sobre o jovem prodígio de 17 anos

Questionado se Ngumoha poderia poupar tempo e dinheiro ao Liverpool no mercado de transferências, já que alguém precisa preencher a lacuna que Salah deixará, o ex-atacante dos Reds Collymore — falando em parceria com a Best Betting Bonuses — disse ao GOAL: “Ele pode poupar muito tempo e dinheiro ao clube, mas não acho que necessariamente seria como substituto de Salah.

“Acho que o Liverpool precisa ter muito cuidado ao apresentá-lo dessa forma, porque ele tem 17 anos. Dito isso, basta olhar para jogadores como Robbie Fowler, aos 17, 18 anos, Michael Owen, aos 17, 18, [Steven] Gerrard, que era muito jovem, [Jamie] Carragher, que estreou em um time em que eu jogava. Portanto, o Liverpool tem história e tradição de lançar jogadores jovens, que acabam se tornando os próximos grandes nomes a partir dessa idade.

“O que é um pouco diferente agora em relação a 20, 30 anos atrás são, claro, as redes sociais e um milhão de contas de futebol; acho que você está quase sobrecarregando um jovem jogador. E jovens jogadores como ele estarão nas redes sociais. Não sei se ele está visível ou não, mas ele estará nas redes sociais e estará ciente disso.

“É isso que, na minha opinião, torna tudo muito difícil para um jogador de 17 anos, como o Max Dowman, do Arsenal. Quando ele marcou aquele gol na semana passada, foi um gol decente, mas a forma como foi retratado foi como se fosse o melhor gol de todos os tempos e como se ele tivesse dado o título ao Arsenal. Quando você começa a lidar com essas narrativas aos 17 anos, em vez de ser visto como um ‘jovem prodígio que surge no cenário’, isso coloca uma pressão constante, dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre os ombros do jovem. E acho que o Liverpool está bem ciente disso.

“Acho que o Liverpool vai tentar substituir Salah por um atacante direito eficaz, na direita de um trio, enquanto, ao mesmo tempo, tenta descobrir na pré-temporada qual é a melhor posição de Ngumoha. É à direita? É à esquerda? É no meio? E eles vão dar oportunidades a ele, vão observá-lo nos treinos e vão definir uma posição para ele. Mas acho que eles vão separar a questão do Salah da do Ngumoha, porque simplesmente acho que seria pressão demais.”