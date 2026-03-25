Substituto de Mohamed Salah no Liverpool: oito opções de transferência que os Reds devem considerar antes da saída do egípcio no meio do ano

Salah foi a força motriz por trás da conquista do título do Liverpool na temporada 2024-25, levando para casa a Chuteira de Ouro e arrecadando os diversos prêmios de Jogador do Ano. Com seu contrato chegando ao fim no final da última temporada e tendo cumprido sua parte no acordo, os Reds o mantiveram no clube com um lucrativo contrato de dois anos, com a impressão de que essa seria a última vez que ele renovaria seu contrato com o clube.

Menos de um ano depois, Salah está recuando e deve sair em uma transferência gratuita na metade desse contrato, abrindo mão dos 20 milhões de libras (26,8 milhões de dólares) que o Liverpool lhe deveria caso ele permanecesse até 2026-27. É uma jogada pensada para beneficiar todas as partes daqui para frente, com Salah tendo liberdade para escolher seu próximo clube e o Liverpool tendo a chance de começar a planejar sua sucessão bem antes da janela de transferências de verão.

Mas quem a diretoria de Anfield poderia ter como alvo para preencher o enorme vazio deixado por Salah? Abaixo, o GOAL avalia as opções do time de Merseyside...