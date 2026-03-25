Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mohamed Salah replacements GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Substituto de Mohamed Salah no Liverpool: oito opções de transferência que os Reds devem considerar antes da saída do egípcio no meio do ano

Análises
M. Salah
Liverpool
Especiais e Opinião
Mercado da bola
Premier League
B. Barcola
N. Williams
C. Pulisic
M. Olise
Y. Diomande
J. Bakayoko
D. Ouattara

Mohamed Salah encerrou sua carreira no Liverpool. Na noite de terça-feira, o “Rei Egípcio” publicou um vídeo emocionante nas redes sociais confirmando que deixará Anfield ao final da temporada 2025-26, encerrando uma passagem lendária de nove anos por Merseyside. Agora, os campeões da Premier League precisam olhar para o futuro.

Salah foi a força motriz por trás da conquista do título do Liverpool na temporada 2024-25, levando para casa a Chuteira de Ouro e arrecadando os diversos prêmios de Jogador do Ano. Com seu contrato chegando ao fim no final da última temporada e tendo cumprido sua parte no acordo, os Reds o mantiveram no clube com um lucrativo contrato de dois anos, com a impressão de que essa seria a última vez que ele renovaria seu contrato com o clube.

Menos de um ano depois, Salah está recuando e deve sair em uma transferência gratuita na metade desse contrato, abrindo mão dos 20 milhões de libras (26,8 milhões de dólares) que o Liverpool lhe deveria caso ele permanecesse até 2026-27. É uma jogada pensada para beneficiar todas as partes daqui para frente, com Salah tendo liberdade para escolher seu próximo clube e o Liverpool tendo a chance de começar a planejar sua sucessão bem antes da janela de transferências de verão.

Mas quem a diretoria de Anfield poderia ter como alvo para preencher o enorme vazio deixado por Salah? Abaixo, o GOAL avalia as opções do time de Merseyside...

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-LEIPZIGAFP

    Johan Bakayoko (RB Leipzig)

    Embora seja provavelmente um azarão nesta disputa pela sucessão, há muito tempo circulam rumores de que Bakayoko é alvo do Liverpool desde que despontou no PSV Eindhoven — tendo ele próprio afirmado, em janeiro de 2025, que poderia “definitivamente se juntar” aos Reds após marcar um gol contra eles na Liga dos Campeões. No entanto, esses rumores têm se acalmado ultimamente, e o belga deu, desde então, o próximo passo em sua carreira.

    O ponta se juntou ao RB Leipzig no verão, em uma transferência que parece ser um clássico trampolim, mas, após um início promissor, ele perdeu espaço e agora se vê relegado a um papel secundário no leste da Alemanha. Não seria surpresa se os Reds ainda estivessem de olho nele, e ele poderia representar uma opção mais econômica do que algumas das outras alternativas desta lista.

    • Publicidade
  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Bradley Barcola (PSG)

    Havia a sensação de que Barcola era “o outro ponta” do Paris Saint-Germain na última temporada, com Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue roubando a cena enquanto o gigante francês conquistava aquele tão sonhado primeiro título da Liga dos Campeões. Sua posição como terceiro ponta na capital francesa gerou rumores concretos de uma transferência para o Liverpool no meio do ano, e esses rumores ressurgiram em dezembro, depois que Salah colocou seu futuro em sério risco.

    Barcola continua entrando e saindo do time titular do PSG dependendo de quem está disponível, mas os atuais campeões da Europa ainda estariam relutantes em vender o jogador da seleção francesa, mesmo que ele não seja necessariamente a primeira escolha na escalação. Se alguém tentasse tirar Barcola do PSG, isso poderia custar uma quantia de nove dígitos.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Yan Diomande (RB Leipzig)

    Uma das principais razões pelas quais o já mencionado Bakayoko tem enfrentado dificuldades para conseguir tempo de jogo ultimamente, Diomande tem sido uma revelação para o Leipzig nesta temporada. A contratação do marfinense parece mais uma jogada de negócios astuta típica do Grupo Red Bull; o jogador de 19 anos custou apenas € 20 milhões (£ 17,5 milhões/$ 23,5 milhões) quando chegou do Leganés no verão, e o clube da Bundesliga já parece destinado a obter um lucro considerável com seu investimento.

    A decisão do técnico Ole Werner de mudar Diomande da ala esquerda para a direita em outubro provou ser transformadora, rendendo 11 gols e oito assistências em todas as competições pelo Leipzig antes da pausa internacional de março. Um driblador rápido e brilhante que claramente tem faro de gol, o jovem marfinense poderia ser o sucessor ideal a longo prazo para Salah — mas o Leipzig não terá pressa em deixá-lo ir.

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dango Ouattara (Brentford)

    Uma das estrelas menos reconhecidas da temporada da Premier League, Ouattara tem dado ao Brentford um excelente retorno pelo investimento, após sua transferência recorde de 42,5 milhões de libras (57 milhões de dólares) do Bournemouth no verão. O versátil atacante de Burkina Faso tem sido fundamental na inesperada ascensão de sua equipe na tabela sob o comando de Keith Andrews, acumulando um total de 12 gols e assistências até o momento, apesar de ter perdido uma parte significativa da temporada devido à participação na Copa Africana das Nações.

    Embora seja uma opção menos óbvia, como alguém que já provou seu valor na Premier League e ainda tem apenas 24 anos, Ouattara certamente representaria um melhor custo-benefício do que vários outros nomes desta lista, com a onda de gastos do Liverpool no verão diminuindo a necessidade de necessariamente substituir Salah por outra superestrela de verdade. Assim como o homem cujos sapatos grandes ele estaria calçando, ele poderia se tornar um herói em Anfield.

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP

    Christian Pulisic (AC Milan)

    Dependendo de em quem você acredita, Pulisic está na mira do Liverpool há anos — desde a ascensão do astro americano no Borussia Dortmund, quando o ex-técnico do BVB, Jurgen Klopp, comandava o time de Anfield. Desde então, ele jogou pelo Chelsea e pelo AC Milan sem que os Reds jamais oficializassem o interesse que supostamente nutriam, talvez aguardando o momento certo nos bastidores, mas agora pode ser a hora certa de agir, especialmente diante da saga de Salah que se desenrola.

    Após um período marcado por lesões em Stamford Bridge, Pulisic superou em grande parte seus problemas físicos e se destacou na Itália ao longo de duas temporadas e meia impressionantes, com o Milan buscando completar uma notável recuperação na perseguição ao Inter, líder isolado da Série A. É verdade que ele tem jogado mais centralmente este ano, mas o craque da seleção americana se tornou exatamente o tipo de atacante influente pelo qual o Liverpool pode ter estado apostando a longo prazo.

  • Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Nico Williams (Athletic Club)

    Williams pode finalmente estar de saída nos próximos meses, apesar de ter comprometido seu futuro imediato com o Athletic Club no verão passado, para grande prejuízo e constrangimento do Barcelona. À medida que começam a se preparar para a vida sem Salah, não seria surpresa ver o Liverpool se posicionando para contratar Nico o mais rápido possível; o jogador da seleção espanhola representa um alvo viável e de alto nível para a posição de ponta, com potencial para ser um substituto de longo prazo para o egípcio, embora isso exija alguma flexibilidade posicional, já que ele atua predominantemente como ponta esquerda.

    A disputa pela contratação do jogador de 23 anos pode acabar sendo o maior obstáculo para que o clube consiga o jogador, no entanto. Já havia sido noticiado que o Barcelona é seu destino preferido, embora essas pontes possam ter sido queimadas. Arsenal e Bayern de Munique são outros grandes clubes europeus que, acredita-se, nutrem um interesse sério pelo jogador, cuja nova cláusula de rescisão está fixada em competitivos € 90 milhões (£ 79 milhões/$ 106 milhões).

  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    Michael Olise (Bayern de Munique)

    Essa seria a contratação dos sonhos para o Liverpool. Os rumores envolvendo Michael Olise começaram muito antes mesmo de ele chegar ao Bayern de Munique, com os Reds aparentemente já o tendo apontado como um potencial sucessor de Salah quando ele ainda estava no Crystal Palace.

    Desde que se transferiu para a Baviera, Olise alcançou um outro patamar de superestrela. Ele é agora um dos jogadores mais perigosos e eficazes da Europa na ala, além de ser titular da seleção francesa. É claro que o obstáculo aqui é a relutância do Bayern em vendê-lo, com relatos recentes afirmando que Olise só teria permissão para sair se fosse feita uma oferta de € 200 milhões (£ 173 milhões/$ 232 milhões).

  • liverpool-rio-ngumoha(C)Getty Images

    ...ou a opção inesperada?

    Mas será que o Liverpool realmente precisa gastar um centavo sequer? Essa é uma questão que eles precisarão avaliar com seriedade, já que contam com alguém em suas fileiras que poderia, de fato, economizar uma quantia significativa de dinheiro a longo prazo; no entanto, apostar nele exigirá uma enorme dose de confiança por parte da diretoria do clube e de quem quer que seja o técnico após esta temporada. Diante da tarefa nada invejável de substituir Salah, será que Rio Ngumoha poderia preencher a lacuna nos Reds?

    O jogador de 17 anos tem potencial para ser um dos melhores de sua geração, e foi divulgado que tentativas anteriores de transferência — como no caso de Barcola — foram canceladas para não bloquear o caminho do jovem para o time principal. A saída do egípcio abrirá caminho por completo. O Liverpool também não deve precisar do tipo de rendimento que Salah tem apresentado ano após ano de seu novo ponta-direita, já que a intenção de gastar mais de £ 240 milhões (US$ 322 milhões) em Alexander Isak e Florian Wirtz certamente visa garantir que esse fardo seja compartilhado daqui para frente.

Copa da Inglaterra
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV