Substituto de Dumfries definido! Inter fecha transferência de € 35 milhões por Djed Spence, do Tottenham, com retorno à Serie A confirmado

Esta transferência marca um retorno à Itália para Spence, que anteriormente teve um produtivo empréstimo de seis meses no Genoa durante a temporada de 2024. Essa experiência se mostrou vital para convencer a diretoria da Inter de que ele tinha os atributos necessários para prosperar no exigente sistema de Cristian Chivu. Capaz de atuar com a mesma eficiência tanto pela ala direita quanto pela esquerda, Spence oferece à Inter uma flexibilidade tática de elite.

O prestígio de Spence cresceu significativamente no cenário global após suas impressionantes atuações durante a Copa do Mundo de 2026. O defensor foi peça constante da Inglaterra, atuando em todas as oito partidas ao longo do torneio na América do Norte. Sua credencial internacional foi ainda mais consolidada ao começar como titular na derrota na semifinal para a Argentina e na vitória sobre a França na disputa pelo terceiro lugar.