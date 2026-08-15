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Substituto de Dumfries definido! Inter fecha transferência de € 35 milhões por Djed Spence, do Tottenham, com retorno à Serie A confirmado
Inter encontra o sucessor de Dumfries
A Inter agiu de forma decisiva no mercado de transferências de verão para assegurar o futuro de seu lado direito ao concluir a contratação em definitivo de Spence, do Tottenham Hotspur. O jogador de 26 anos, que recentemente comemorou seu aniversário, assinou um contrato de longo prazo em San Siro até junho de 2031.
Após concluir os exames médicos com o clube e com o Comitê Olímpico Italiano (CONI), Spence assinou um acordo no valor de € 2,5 milhões por ano, mais bônus relacionados a desempenho. Pelo acordo, o Tottenham receberá € 31,5 milhões à vista, com mais € 3,5 milhões vinculados a metas de desempenho e adicionais.
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Um rosto conhecido retorna à Serie A
Esta transferência marca um retorno à Itália para Spence, que anteriormente teve um produtivo empréstimo de seis meses no Genoa durante a temporada de 2024. Essa experiência se mostrou vital para convencer a diretoria da Inter de que ele tinha os atributos necessários para prosperar no exigente sistema de Cristian Chivu. Capaz de atuar com a mesma eficiência tanto pela ala direita quanto pela esquerda, Spence oferece à Inter uma flexibilidade tática de elite.
O prestígio de Spence cresceu significativamente no cenário global após suas impressionantes atuações durante a Copa do Mundo de 2026. O defensor foi peça constante da Inglaterra, atuando em todas as oito partidas ao longo do torneio na América do Norte. Sua credencial internacional foi ainda mais consolidada ao começar como titular na derrota na semifinal para a Argentina e na vitória sobre a França na disputa pelo terceiro lugar.
Fim da linha no Tottenham
Spence deixa o Tottenham após fazer 85 partidas pelo clube, um total que reflete uma trajetória de perseverança depois de ter sido contratado junto ao Middlesbrough em julho de 2022 por uma taxa inicial de £ 19 milhões.
A saída de Spence foi facilitada pela própria movimentação do Tottenham no mercado de transferências, especificamente pela chegada do experiente lateral Andy Robertson. O ex-jogador do Liverpool se juntou ao Spurs em uma transferência sem custos e deve oferecer forte concorrência e liderança pelo lado esquerdo da defesa.
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Segunda contratação inglesa e estreia na Serie A
Spence se torna o segundo internacional da Inglaterra a se juntar à Inter neste verão, após o zagueiro John Stones, que chegou em transferência sem custos do Manchester City. A Inter agora se prepara para a nova temporada, com sua campanha na Serie A marcada para começar em casa contra o Monza em 22 de agosto.
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