O Barcelona deixou de lado suas tentativas de contratar o atacante do Atlético Alvarez antes do fechamento da janela de transferências. O clube catalão aceitou que um acordo não vai se concretizar neste mês sem uma reviravolta radical de última hora. Alvarez era o principal alvo do Barça para reconstruir seu ataque após as saídas de Lewandowski e Ferran Torres.

No entanto, o Atlético de Madrid segue firme na recusa em vender o internacional argentino, apesar de já ter recusado uma proposta de €100 milhões (£85 milhões) no início deste verão europeu. Embora Alvarez tenha manifestado publicamente seu desejo de mudar de clube, a postura inflexível do Atlético forçou o diretor esportivo Deco a buscar outras opções. O Barça não descartou completamente uma nova investida pelo jogador de 26 anos, mas alternativas agora estão sendo avaliadas ativamente.