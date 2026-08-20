Getty Images
Traduzido por
'Substituir Robert Lewandowski é difícil' - Barcelona toma grande decisão sobre Julian Alvarez após rejeição de € 100 milhões
Barcelona interrompe investida por Alvarez
O Barcelona deixou de lado suas tentativas de contratar o atacante do Atlético Alvarez antes do fechamento da janela de transferências. O clube catalão aceitou que um acordo não vai se concretizar neste mês sem uma reviravolta radical de última hora. Alvarez era o principal alvo do Barça para reconstruir seu ataque após as saídas de Lewandowski e Ferran Torres.
No entanto, o Atlético de Madrid segue firme na recusa em vender o internacional argentino, apesar de já ter recusado uma proposta de €100 milhões (£85 milhões) no início deste verão europeu. Embora Alvarez tenha manifestado publicamente seu desejo de mudar de clube, a postura inflexível do Atlético forçou o diretor esportivo Deco a buscar outras opções. O Barça não descartou completamente uma nova investida pelo jogador de 26 anos, mas alternativas agora estão sendo avaliadas ativamente.
- Getty
Deco e Flick detalham busca por atacante
Flick segue determinado a contratar um centroavante de ofício para completar seu elenco. Ao reconhecer a busca em andamento, Deco admitiu que encontrar um sucessor adequado para Lewandowski representa um desafio imenso para a diretoria.
"Estamos procurando esse jogador [um atacante] e Deco está fazendo um grande trabalho", disse Flick na quarta-feira, como citado pela ESPN.
Deco acrescentou: "Perdemos dois jogadores no ataque, Lewy e Ferran. Acho que temos soluções para cobrir a ausência de Ferran com as contratações que fizemos. Substituir Robert é muito mais difícil. É realmente muito complicado substituir um jogador como ele.
"Temos algumas soluções internas, mas precisamos olhar [o que está disponível]. Há muito barulho. Acho que haverá mais movimentação, ainda estamos trabalhando duro."
Soluções internas e alvos alternativos
Se um novo centroavante não chegar, algumas pessoas no clube acreditam que ajustes táticos internos serão suficientes. Flick pode usar Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon ou Lamine Yamal pelo meio, enquanto Fermin Lopez e Dani Olmo oferecem opções de falso 9.
O único centroavante de origem no elenco de pré-temporada do Barcelona é o internacional egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos. O adolescente marcou contra o Al Ahly na vitória no Troféu Joan Gamper de quarta-feira, chegando a quatro gols na pré-temporada.
Elogiando o jovem, Flick comentou: "Hamza é um bom atacante. Podemos ver isso pela forma como ele ataca os cruzamentos. Hoje também o vi prender bem a bola, o que é bom. É isso que eu quero ver dele."
- Getty Images
Prazo final da janela de transferências agitado pela frente
Deco está avaliando uma ampla lista de possíveis alternativas de mercado à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima. Investidas anteriores por Joao Pedro e Junior Kroupi fracassaram, enquanto Lautaro Martinez, Luis Suarez e Benjamin Sesko foram considerados financeiramente inviáveis.
A dupla do Villarreal Georges Mikautadze e Ayoze Perez está sendo considerada, com os analistas do clube particularmente impressionados com os dados subjacentes de Mikautadze e suas atuações na Espanha.
O Barcelona segue ativo no mercado após confirmar Rodri como sua quarta contratação do verão europeu, ao lado de Gordon, Adeyemi e Jesse Bisiwu. Com Joao Cancelo também prestes a se juntar ao clube nesta semana, Deco continuará trabalhando nos bastidores para entregar uma adição final ao ataque.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.