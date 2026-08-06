Substituindo Bradley Barcola? PSG está prestes a concluir transferência iminente de € 50 milhões

O PSG está prestes a concluir mais uma contratação de peso para reforçar seu formidável ataque sob o comando do técnico Luis Enrique. O clube parisiense está perto de fechar com o ponta Akliouche, com um acordo agora descrito como iminente, segundo o Mundo Deportivo.

O bicampeão europeu consecutivo agiu rapidamente para contratar o internacional de 24 anos, identificando-o como uma prioridade máxima para sua rotação ofensiva. Garantir Akliouche representa um movimento crucial para o PSG em sua busca por reforçar o elenco. A chegada dele deve suprir a altamente provável saída do também ponta Bradley Barcola neste verão.