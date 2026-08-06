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Substituindo Bradley Barcola? PSG está prestes a concluir transferência iminente de € 50 milhões
PSG se aproxima de Akliouche
O PSG está prestes a concluir mais uma contratação de peso para reforçar seu formidável ataque sob o comando do técnico Luis Enrique. O clube parisiense está perto de fechar com o ponta Akliouche, com um acordo agora descrito como iminente, segundo o Mundo Deportivo.
O bicampeão europeu consecutivo agiu rapidamente para contratar o internacional de 24 anos, identificando-o como uma prioridade máxima para sua rotação ofensiva. Garantir Akliouche representa um movimento crucial para o PSG em sua busca por reforçar o elenco. A chegada dele deve suprir a altamente provável saída do também ponta Bradley Barcola neste verão.
- AFP
Monaco aceita oferta melhorada de € 50 milhões
As negociações de transferência entre os dois clubes franceses chegaram rapidamente a uma resolução depois que o PSG voltou com uma oferta melhorada. O Monaco inicialmente recusou uma proposta de abertura de € 45 milhões do clube parisiense pelo talentoso ponta.
No entanto, o PSG se recusou a recuar e prontamente aumentou sua proposta para € 50 milhões. O Monaco aceitou o valor revisado, abrindo caminho para o jogador acertar os termos com o clube da capital. O acordo permite que o internacional francês faça uma transferência de grande repercussão dentro da Ligue 1 depois de passar toda a sua carreira profissional no Principado.
Histórico internacional e desenvolvimento no Monaco
Akliouche ingressou originalmente na base do Monaco em 2018, antes de ser promovido ao time principal em 2021. Desde então, ele se desenvolveu e virou uma peça-chave da Ligue 1 nas últimas temporadas.
O atacante de 24 anos soma dez partidas pela seleção principal da França, com um gol marcado pelos Bleus em sua carreira internacional até aqui. Ele também fez parte do elenco da França que disputou a Copa do Mundo de 2026. Akliouche fez uma aparição durante o torneio, saindo do banco como substituto de Barcola aos 38 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, pela fase de grupos.
- AFP
Exames médicos em andamento antes de acordo até 2031
O processo de transferência agora está entrando em seus estágios finais, à medida que o atacante se prepara para se juntar oficialmente ao elenco de Enrique. Akliouche viajou para Paris na quinta-feira para realizar seu exame médico oficial.
Ser aprovado nos exames médicos é a etapa final necessária antes que ele possa assinar formalmente seu contrato com o atual campeão europeu. Assim que as formalidades forem concluídas, o ponta assinará um contrato de longo prazo válido até junho de 2031. Em seguida, ele será integrado imediatamente ao elenco do PSG para reforçar as opções pelos lados do campo.
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