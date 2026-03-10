Os quatro gols foram sofridos pelos londrinos em 16 minutos. Com o placar em 0 a 3, o técnico Igor Tudor, que perdeu todas as três partidas que comandou pelo Spurs até agora, já tinha visto o suficiente.

O técnico de 47 anos substituiu o goleiro Antonin Kinsky por Guglielmo Vicario. Este é o goleiro titular do Tottenham, mas, surpreendentemente, começou a partida no banco.

A medida foi necessária devido a dois erros graves de Kinsky. O jogador de 22 anos escorregou com a bola nos pés no 0 a 1 de Marcos Llorente (6º minuto), e os donos da casa aproveitaram o erro para abrir o placar logo no início.