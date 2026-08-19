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Substância x estilo: José Mourinho simplesmente precisa vencer no Real Madrid? A lenda do Real Madrid Steve McManaman explica a missão do ‘Special One’ no Santiago Bernabéu
Os "Galácticos" do Madrid de 2026 ficaram sem os principais títulos
A lendária política de contratações dos “Galácticos”, do presidente Florentino Perez, pode não ser tão predominante em 2026 quanto já foi, mas um elenco estrelado foi montado na capital espanhola, e um retorno anual, na forma de títulos, é exigido pelos consideráveis investimentos de confiança e dinheiro.
O atacante francês Kylian Mbappe se juntou ao grupo em 2024 e era esperado que fosse em busca dos ainda inalcançáveis títulos da Champions League e da Bola de Ouro em Madri, mas ele ainda não teve uma recompensa concreta pelos 86 gols que marcou e pelas duas Chuteiras de Ouro que conquistou.
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Mourinho trabalhando com Mbappé, Vini Jr e Bellingham
Vinicius Junior, após gerar brevemente especulações sobre uma transferência, assinou um novo contrato, enquanto Jude Bellingham voltou à sua melhor forma pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, e o empolgante adolescente marfinense Yan Diomande chegou em uma transferência de € 140 milhões (£ 120 mi/US$ 162 mi).
Como coletivo, eles receberam a missão de tirar a hegemonia doméstica das mãos do rival de El Clásico, o Barcelona. Mourinho foi chamado para ajudar nessa missão, com o enigmático português retornando ao Bernabéu 13 anos depois de sua passagem anterior pelo Real Madrid chegar ao fim.
A missão de Mourinho: será que o Special One terá permissão para vencer jogando feio?
Questionado se o ex-treinador de Chelsea e Manchester United está sob menos pressão para entregar um estilo de jogo chamativo, diante das dificuldades recentes para conquistar os principais títulos no país e no exterior, McManaman, que falava à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá neste sábado o primeiro jogo de Mourinho de volta ao comando em La Liga, quando o Real Madrid visita o Espanyol, disse: “Acho que, quando você está falando de Real Madrid, há uma pequena diferença.
“[Fabio] Capello ganhou a liga muitos anos atrás e foi vaiado basicamente em todos os jogos por vencer por 1 a 0, então acho que definitivamente existe uma parte de conteúdo nisso.
“Eles têm que ser mais difíceis de serem batidos, têm que correr, têm que trabalhar duro, mas você e eu sabemos que isso deveria ser apenas o básico, deveria ser arroz com feijão: você corre pra caramba, corre e corre, e se estiver fazendo um jogo ruim, o que todos nós temos, você corre e corre e corre e ajuda outras pessoas.
“Acho que precisa haver uma certa dose de estilo, mas não acho que isso será um problema com o Madrid ou o Barça, o estilo aparece, os jogadores que eles têm têm esse estilo, isso faz parte do DNA deles, isso vai acontecer naturalmente em campo porque é isso que eles fazem.
“Espero que o Madrid marque muitos gols neste ano, normalmente marca, marcou muitos gols sob o comando de Jose da outra vez, mas o time dele duelou contra Pep [Guardiola] e aquele time. Eles ganharam uma liga, ganharam uma Copa do Rei, ganharam uma Supercopa contra o Barcelona, mas isso foi em três anos. Acho que eles terão que ser mais do que isso neste ano.
“O investimento deles é pesado de novo. Depois do investimento na defesa no ano passado, eles foram de novo neste ano, com algumas boas novas contratações. Três defensores foram contratados, além de três no ano passado: [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen etc.
“Ele trouxe outros três, então dava para ver onde ele achava que estava a fraqueza e você sabe que ele quer ser forte atrás antes de tudo, e então aquele quarteto ofensivo, você sabe que vai marcar gols com facilidade, não há problema nenhum quanto a isso em La Liga.”
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La Liga 2026-27: Real Madrid tenta destronar o campeão Barcelona
Mourinho construiu sua carreira e consolidou a reputação de uma das maiores mentes táticas da geração moderna com base na conquista de títulos importantes em praticamente todos os lugares por onde passou.
Uma questão aqui e ali tem sido levantada sobre se, aos 63 anos de idade, ele pode voltar a atingir patamares de campeão de La Liga e da Liga dos Campeões. O Real aposta que ele pode fazer exatamente isso, com nomes como Mbappe e Vinicius Junior à disposição, e espera começar com tudo sua trajetória em 2026-27.
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