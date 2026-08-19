Questionado se o ex-treinador de Chelsea e Manchester United está sob menos pressão para entregar um estilo de jogo chamativo, diante das dificuldades recentes para conquistar os principais títulos no país e no exterior, McManaman, que falava à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá neste sábado o primeiro jogo de Mourinho de volta ao comando em La Liga, quando o Real Madrid visita o Espanyol, disse: “Acho que, quando você está falando de Real Madrid, há uma pequena diferença.

“[Fabio] Capello ganhou a liga muitos anos atrás e foi vaiado basicamente em todos os jogos por vencer por 1 a 0, então acho que definitivamente existe uma parte de conteúdo nisso.

“Eles têm que ser mais difíceis de serem batidos, têm que correr, têm que trabalhar duro, mas você e eu sabemos que isso deveria ser apenas o básico, deveria ser arroz com feijão: você corre pra caramba, corre e corre, e se estiver fazendo um jogo ruim, o que todos nós temos, você corre e corre e corre e ajuda outras pessoas.

“Acho que precisa haver uma certa dose de estilo, mas não acho que isso será um problema com o Madrid ou o Barça, o estilo aparece, os jogadores que eles têm têm esse estilo, isso faz parte do DNA deles, isso vai acontecer naturalmente em campo porque é isso que eles fazem.

“Espero que o Madrid marque muitos gols neste ano, normalmente marca, marcou muitos gols sob o comando de Jose da outra vez, mas o time dele duelou contra Pep [Guardiola] e aquele time. Eles ganharam uma liga, ganharam uma Copa do Rei, ganharam uma Supercopa contra o Barcelona, mas isso foi em três anos. Acho que eles terão que ser mais do que isso neste ano.

“O investimento deles é pesado de novo. Depois do investimento na defesa no ano passado, eles foram de novo neste ano, com algumas boas novas contratações. Três defensores foram contratados, além de três no ano passado: [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen etc.

“Ele trouxe outros três, então dava para ver onde ele achava que estava a fraqueza e você sabe que ele quer ser forte atrás antes de tudo, e então aquele quarteto ofensivo, você sabe que vai marcar gols com facilidade, não há problema nenhum quanto a isso em La Liga.”