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Substância vs estilo: José Mourinho simplesmente tem de vencer no Real Madrid? A lenda do clube Steve McManaman explica a missão do ‘Special One’ no Santiago Bernabéu
Os "Galácticos" do Madrid de 2026 ficaram sem os principais títulos
A lendária política de contratações dos “Galácticos” do presidente Florentino Perez pode não ser tão predominante em 2026 quanto já foi um dia, mas um elenco repleto de estrelas foi montado na capital espanhola, e um retorno anual, na forma de títulos, é exigido em troca dos consideráveis investimentos de confiança e dinheiro.
O atacante francês Kylian Mbappe passou a fazer parte do grupo em 2024 e era esperado que corresse atrás dos tão sonhados títulos da Champions League e da Bola de Ouro em Madri, mas ele ainda não teve recompensa concreta pelos 86 gols que marcou e pelas duas Chuteiras de Ouro que conquistou.
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Mourinho trabalhando com Mbappé, Vini Jr e Bellingham
Vinicius Junior, após gerar brevemente especulações sobre uma transferência, assinou um novo contrato, enquanto Jude Bellingham voltou ao seu melhor nível pela Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 e o empolgante adolescente marfinense Yan Diomande chegou em uma transferência de € 140 milhões (£ 120 mi/US$ 162 mi).
Como coletivo, eles receberam a tarefa de arrancar o domínio doméstico das mãos do rival de El Clasico, o Barcelona. Mourinho foi contratado para ajudar nessa missão, com o enigmático português retornando ao Bernabéu 13 anos depois de sua passagem anterior pelo Real Madrid chegar ao fim.
A missão de Mourinho: o Special One terá permissão para vencer feio?
Questionado se o ex-treinador de Chelsea e Manchester United está sob menos pressão para entregar um estilo de jogo vistoso diante das dificuldades recentes para conquistar os principais títulos no cenário nacional e internacional, McManaman, que falou com a GOAL por cortesia da Disney+, que vai transmitir no ESPN neste sábado o primeiro jogo de Mourinho de volta ao comando na La Liga, quando o Real Madrid visita o Espanyol, disse: “Acho que, quando você está falando do Real Madrid, há uma pequena diferença.
“[Fabio] Capello ganhou a liga há muito tempo e foi vaiado basicamente em todos os jogos por vencer por 1 a 0, então acho que definitivamente existe uma questão de conteúdo nisso.
“Eles têm de ser mais difíceis de ser batidos, têm de correr, têm de trabalhar duro, mas você e eu sabemos que isso deveria ser apenas o básico, isso deveria ser o feijão com arroz: você corre pra caramba, corre, corre e, se estiver fazendo um jogo ruim, o que acontece com todos nós, corre, corre, corre e ajuda outras pessoas.
“Acho que tem de haver uma certa dose de estilo, mas não acho que isso será um problema para o Madrid ou o Barcelona, o estilo aparece, os jogadores que eles têm têm esse estilo, isso faz parte do DNA deles, isso vai acontecer naturalmente em campo porque é isso que eles fazem.
“Espero que o Madrid marque muitos gols neste ano, normalmente marca, fez muitos gols sob o comando de José da outra vez, mas o time dele duelou com Pep [Guardiola] e aquele time. Eles ganharam uma liga, ganharam uma Copa do Rei, ganharam uma Supercopa contra o Barcelona, mas isso foi em três anos. Acho que terão de ser mais do que isso neste ano.
“O investimento deles voltou a ser pesado. Depois do investimento na defesa no ano passado, eles foram de novo neste ano, com algumas boas novas contratações. Três defensores foram contratados, além de três no ano passado: [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen etc.
“Ele trouxe mais três, então dava para ver onde ele achava que estava a fraqueza, e você sabe que ele quer ser forte atrás antes de mais nada. E então, com aquele quarteto ofensivo, você sabe que eles vão marcar gols com facilidade, não há problema nenhum quanto a isso na La Liga.”
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La Liga 2026-27: Real Madrid tenta destronar o campeão Barcelona
Mourinho construiu sua carreira e consolidou a reputação de uma das maiores mentes táticas da geração moderna, embalado pela conquista de títulos importantes praticamente em todos os lugares por onde passou.
A dúvida ocasional tem sido levantada sobre se, aos 63 anos, ele consegue voltar a atingir patamares de campeão de La Liga e da Liga dos Campeões. O Real aposta que ele pode fazer exatamente isso, com nomes como Mbappe e Vinicius Junior à sua disposição, e espera ter um início avassalador em sua campanha de 2026-27.
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