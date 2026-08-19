Questionado se o ex-treinador de Chelsea e Manchester United está sob menos pressão para entregar um estilo de jogo vistoso diante das dificuldades recentes para conquistar os principais títulos no cenário nacional e internacional, McManaman, que falou com a GOAL por cortesia da Disney+, que vai transmitir no ESPN neste sábado o primeiro jogo de Mourinho de volta ao comando na La Liga, quando o Real Madrid visita o Espanyol, disse: “Acho que, quando você está falando do Real Madrid, há uma pequena diferença.

“[Fabio] Capello ganhou a liga há muito tempo e foi vaiado basicamente em todos os jogos por vencer por 1 a 0, então acho que definitivamente existe uma questão de conteúdo nisso.

“Eles têm de ser mais difíceis de ser batidos, têm de correr, têm de trabalhar duro, mas você e eu sabemos que isso deveria ser apenas o básico, isso deveria ser o feijão com arroz: você corre pra caramba, corre, corre e, se estiver fazendo um jogo ruim, o que acontece com todos nós, corre, corre, corre e ajuda outras pessoas.

“Acho que tem de haver uma certa dose de estilo, mas não acho que isso será um problema para o Madrid ou o Barcelona, o estilo aparece, os jogadores que eles têm têm esse estilo, isso faz parte do DNA deles, isso vai acontecer naturalmente em campo porque é isso que eles fazem.

“Espero que o Madrid marque muitos gols neste ano, normalmente marca, fez muitos gols sob o comando de José da outra vez, mas o time dele duelou com Pep [Guardiola] e aquele time. Eles ganharam uma liga, ganharam uma Copa do Rei, ganharam uma Supercopa contra o Barcelona, mas isso foi em três anos. Acho que terão de ser mais do que isso neste ano.

“O investimento deles voltou a ser pesado. Depois do investimento na defesa no ano passado, eles foram de novo neste ano, com algumas boas novas contratações. Três defensores foram contratados, além de três no ano passado: [Alvaro] Carreras, [Dean] Huijsen etc.

“Ele trouxe mais três, então dava para ver onde ele achava que estava a fraqueza, e você sabe que ele quer ser forte atrás antes de mais nada. E então, com aquele quarteto ofensivo, você sabe que eles vão marcar gols com facilidade, não há problema nenhum quanto a isso na La Liga.”