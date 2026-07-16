Sua situação fica cada vez mais complicada... O craque do Real Madrid está em uma encruzilhada

À medida que o mercado de transferências de verão continua aquecido, os holofotes se voltam para vários nomes de destaque do Real Madrid, cujo futuro é alvo de especulações crescentes, em meio ao interesse de grandes clubes que buscam reforçar seus elencos antes da nova temporada.
Reportagens da imprensa revelaram especulações sobre o meio-campista francês Eduardo Camavinga, que ainda não definiu seu futuro no Real Madrid, em meio ao interesse do Manchester United em contratá-lo durante a janela de transferências de verão.