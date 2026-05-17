Por outro lado, Nagelsmann reagiu de forma um pouco mais direta às recentes críticas de Uli Hoeneß. O presidente do FC Bayern havia acusado o técnico da seleção alemã, entre outras coisas, de fazer rodízio excessivo. “Se a Alemanha conseguir se tornar uma equipe, mesmo que o técnico não tenha conseguido escalar o mesmo time duas vezes seguidas — então temos uma chance”, disse Hoeneß. E: “A seleção alemã nunca jogou duas vezes seguidas com o mesmo time – isso eu também reprovo ao Julian, já disse isso a ele pessoalmente.” Além disso, Hoeneß insinuou que o ex-técnico do FC Bayern ficou “um pouco ofendido” após uma conversa com ele.

“Tenho enorme admiração pelo Uli”, começou Nagelsmann sua réplica com um elogio. “Ele teve sucessos incríveis e teve grande participação para que o Bayern de Munique fosse o clube que é – inclusive na Europa, com essa reputação.” Hoeneß teria o número do seu celular. “E fico sempre feliz quando ele tem algo urgente para dizer. Se ele vir potencial de melhoria em mim, na equipe, no time, pode sempre me ligar.”

Mas ele não quis deixar passar as duas acusações concretas de Hoeneß. “Eu realmente me sinto ofendido muito, muito raramente”, disse Nagelsmann inicialmente. Em seguida, ele reagiu com um sorriso presunçoso à crítica sobre a rotação: “Apenas um exemplo: acho que em setembro Aleks Pavlovic jogou desde o início. Em outubro, ele estava lesionado. Trocamos o jogador uma vez. Não sei se o Uli teria ficado entusiasmado se eu tivesse dito: ‘Vem lá, Pavlo, não importa a lesão, você tem que jogar mesmo assim em outubro’."