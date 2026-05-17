Sobre o caso de Manuel Neuer, Julian Nagelsmann evitou sistematicamente responder a todas as perguntas durante sua participação no programa “Aktuelles Sportstudio”, da ZDF, no final da noite de sábado. Embora os indícios se multipliquem, ainda não se sabe se o goleiro de 40 anos do FC Bayern fará seu retorno à seleção alemã na Copa do Mundo e deixará Oliver Baumann no banco.
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Sua provocação presunçosa contra Uli Hoeneß não surte efeito! Julian Nagelsmann confunde bastante as coisas ao citar o exemplo de Aleksandar Pavlovic
Por outro lado, Nagelsmann reagiu de forma um pouco mais direta às recentes críticas de Uli Hoeneß. O presidente do FC Bayern havia acusado o técnico da seleção alemã, entre outras coisas, de fazer rodízio excessivo. “Se a Alemanha conseguir se tornar uma equipe, mesmo que o técnico não tenha conseguido escalar o mesmo time duas vezes seguidas — então temos uma chance”, disse Hoeneß. E: “A seleção alemã nunca jogou duas vezes seguidas com o mesmo time – isso eu também reprovo ao Julian, já disse isso a ele pessoalmente.” Além disso, Hoeneß insinuou que o ex-técnico do FC Bayern ficou “um pouco ofendido” após uma conversa com ele.
“Tenho enorme admiração pelo Uli”, começou Nagelsmann sua réplica com um elogio. “Ele teve sucessos incríveis e teve grande participação para que o Bayern de Munique fosse o clube que é – inclusive na Europa, com essa reputação.” Hoeneß teria o número do seu celular. “E fico sempre feliz quando ele tem algo urgente para dizer. Se ele vir potencial de melhoria em mim, na equipe, no time, pode sempre me ligar.”
Mas ele não quis deixar passar as duas acusações concretas de Hoeneß. “Eu realmente me sinto ofendido muito, muito raramente”, disse Nagelsmann inicialmente. Em seguida, ele reagiu com um sorriso presunçoso à crítica sobre a rotação: “Apenas um exemplo: acho que em setembro Aleks Pavlovic jogou desde o início. Em outubro, ele estava lesionado. Trocamos o jogador uma vez. Não sei se o Uli teria ficado entusiasmado se eu tivesse dito: ‘Vem lá, Pavlo, não importa a lesão, você tem que jogar mesmo assim em outubro’."
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Os fatos distorcidos no caso de Aleksandar Pavlovic
Basicamente, Nagelsmann queria dizer com isso, naturalmente — e com toda a razão —, que as mudanças na escalação titular da seleção alemã são, em parte, inevitáveis devido aos longos intervalos entre os jogos e a eventuais lesões. No entanto, em seu exemplo, ele confundiu um pouco as coisas.
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: embora Pavlovic estivesse recuperado após a fratura na órbita ocular e tivesse jogado duas vezes pelo FC Bayern logo antes disso, Nagelsmann optou voluntariamente por não convocá-lo para a fase de jogos internacionais em setembro — o que, aliás, gerou bastante debate na época. Em outubro, Pavlovic voltou ao elenco e foi titular em duas partidas. É bastante surpreendente que Nagelsmann não tenha verificado com precisão essa crítica, possivelmente preparada de antemão. Independentemente desses fatos distorcidos, Nagelsmann, aliás, alterou seu time titular em um total de cinco posições entre o segundo jogo em setembro (3 a 1 contra a Irlanda do Norte) e o primeiro em outubro (4 a 0 contra Luxemburgo).
Recentemente, Nagelsmann causou espanto repetidamente com declarações fáceis de refutar. Entre outras coisas, ele elogiou Leon Goretzka por sua força no cabeceio — inclusive em comparação com Anton Stach — na polêmica entrevista à revista Kicker em março. As estatísticas, porém, diziam o contrário. Sobre o exemplo agora citado de Pavlovic, Nagelsmann já se pronunciou de forma controversa várias vezes, por exemplo, em relação ao tempo de jogo e ao histórico de lesões do jogador.
Seleção Alemã: O histórico de Julian Nagelsmann como técnico da seleção
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