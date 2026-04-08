Streets Won’t Forget: Hatem Ben Arfa, o driblador habilidoso que encantou o mundo do futebol

Após sua passagem pela França, Ben Arfa partiu para a Inglaterra, onde o Newcastle United o contratou inicialmente por empréstimo do Marselha. Também na Inglaterra ele teve um início promissor e continuou a surpreender a todos com suas jogadas. Ele teve um início impressionante sob o comando do técnico Chris Hughton e marcou o gol decisivo em sua primeira partida como titular na Premier League. A trinta metros do gol adversário, ele recebeu a bola de seu companheiro de equipe Wayne Routledge. Após alguma hesitação, ele fez uma finta para o pé esquerdo e, em seguida, chutou com força no ângulo superior direito. Os Magpies acabaram vencendo a partida por 1 a 0 contra o Everton graças a esse foguete de Ben Arfa.

No entanto, as coisas logo deram errado para Ben Arfa. Após duas partidas, ele sofreu uma fratura na perna após um confronto com Nigel de Jong, do Manchester City, o que o deixou fora do resto da temporada. Apesar da lesão, o Newcastle comprou Ben Arfa definitivamente do Marselha por seis milhões de euros. No St. James’ Park, já fazia muito tempo que não se via um talento daqueles em campo.

Também na preparação para a temporada 2011/12, ele sofreu uma lesão, desta vez no tornozelo. Após sua recuperação, ele voltou a deixar seus pés falarem por si e marcou vários gols lindos pelos Magpies. Um desses gols lhe rendeu até mesmo uma indicação ao Prêmio Puskás. Ele marcou esse gol na vitória por 2 a 1 na FA Cup contra o Blackburn Rovers.

Talvez o gol mais bonito de sua carreira tenha sido marcado durante sua passagem pelo Newcastle, um gol que caracterizou o tipo de jogador que Ben Arfa era. É 9 de abril de 2012. O Newcastle enfrenta o Bolton Wanderers e Ben Arfa recebe a bola em seu próprio campo. Após um passe de Yohan Cabaye, ele gira com um movimento simples por trás do pé de apoio, passando pelo seu adversário direto, Sam Ricketts, e inicia uma arrancada sensacional. O caminho até o gol ainda é longo, mas depois de se livrar também do adversário seguinte, ele rumou para a grande área. Pelo centro do campo, o francês driblou os dois últimos defensores, que ele deixou para trás ao passar habilmente por entre eles. Cara a cara com o goleiro, ele mantém a calma e, com precisão, desliza a bola por entre os braços estendidos do goleiro.

As jogadas e os gols de Ben Arfa no Newcastle lhe renderam um status de ícone entre os torcedores. Para alguns, ele era até mesmo o símbolo da “esperança”: alguém que poderia ajudar o clube a concretizar novas ambições. No entanto, esse sucesso não se concretizou. Ben Arfa impressionava muito seus companheiros de equipe nos treinos com sua técnica e talento incríveis, mas também os irritava regularmente por sua falta de disciplina e egoísmo. Segundo relatos, ele faltava regularmente aos treinos ou se recusava a se dedicar totalmente, o que levou alguns jogadores a insistirem com o técnico Alan Pardew para que ele fosse retirado do elenco. Pardew disse ao The Athletic: “Ele era muito exigente, e percebi que os jogadores estavam começando a perder um pouco a confiança nele. Nesse sentido, ele não se encaixava mais bem no sistema que havíamos construído e que funcionava tão bem. Quando o escalávamos, as coisas não funcionavam mais da mesma forma. Ele não fazia o trabalho defensivo, muitas vezes se posicionava mal e isso começou a nos custar gols. Eu mesmo também tive problemas com ele.”

No fim das contas, Ben Arfa foi rebaixado para a equipe reserva do The Magpies para treinar lá, e depois foi emprestado ao Hull City. Essa aventura também terminou em decepção. Ele discutiu com o técnico Steve Bruce e fez uma partida medíocre contra o Manchester United, sendo substituído já no primeiro tempo. Era seu nono jogo pelos Tigers, mas um décimo não viria: o contrato de empréstimo foi rescindido antecipadamente.