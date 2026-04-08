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Hatem Ben ArfaVoetbalzone

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Streets Won’t Forget: Hatem Ben Arfa, o driblador habilidoso que encantou o mundo do futebol

H. Ben Arfa
Lyon
Olympique de Marseille
Newcastle
PSG
Nice
Bordeaux
Real Valladolid
Lille

Em “The Streets Won't Forget”, relembramos semanalmente jogadores que, com seu talento, deixaram uma marca indelével, mas que não chegaram a atingir o topo absoluto do mundo do futebol. O Voetbalzone traz tudo isso para você nesta seção. Neste episódio: Hatem Ben Arfa.

Ben Arfa é lembrado como um dos jogadores mais dotados tecnicamente do futebol. Não foi à toa que ele foi comparado aos maiores jogadores de todos os tempos, Diego Maradona e Lionel Messi. Talento certamente não faltava ao inimitável driblador, mas mesmo assim ele nunca cumpriu totalmente sua grande promessa. Desentendimentos com treinadores e jogadores fizeram com que ele deixasse, em várias ocasiões, muitos dos clubes pelos quais jogou. 

  • O início

    Ben Arfa nasceu em 1987 em Clamart, um subúrbio próximo a Paris. Ele cresceu lá com seus pais tunisianos, que haviam emigrado para a França. Seu talento para o futebol foi descoberto já aos 12 anos, o que lhe rendeu uma vaga em uma das mais renomadas academias de juniores da França: Clairefontaine.

    O centro de formação se concentra especificamente nos muitos e jovens talentos que circulam pelos subúrbios de Paris. Assim foi com Ben Arfa, que com suas jogadas habilidosas logo chamou a atenção dos dirigentes de Clairefontaine. Aos quinze anos, ele já era conhecido por suas travessuras durante uma série de documentários sobre a famosa academia de juniores. Ele desempenhou um papel de destaque na série e se envolveu, diante das câmeras, em uma briga com Abou Diaby, que mais tarde brilharia no Arsenal. 

    Pouco tempo depois, Ben Arfa provou seu talento ao conquistar o Campeonato Europeu com a seleção sub-17 da França. Ele fez isso ao lado de outros talentos, como Samir Nasri e Karim Benzema. Por fim, Ben Arfa foi contratado pelo Olympique de Lyon, onde, algumas temporadas depois, também viria a se destacar.

    • Publicidade
  • Ben ArfaImago

    O avanço

    Aos 17 anos, Ben Arfa estreou-se na equipe principal do Lyon. Com isso, tornou-se um dos primeiros adolescentes a jogar na Ligue 1 no século XXI. Pouco depois, Benzema, seu contemporâneo que, assim como ele, havia trocado Clairefontaine pelo Lyon, também chegou ao OL. Dentro do clube, Ben Arfa logo foi visto como um talento temperamental, mas promissor.

    Com esses dois grandes talentos, o Lyon tinha ouro em casa. Benzema já demonstrava, desde muito jovem, uma finalização incrível e uma grande habilidade para escolher posições. Ben Arfa era um deleite para os olhos com seu talento, criatividade e dribles elegantes. 

    Apesar de sua estreia precoce tanto no campeonato quanto na Liga dos Campeões, Ben Arfa teve que esperar um pouco mais por sua verdadeira consagração. Na época, ele não foi considerado em forma o suficiente para conquistar uma vaga de titular. 

    A transferência de Florent Malouda para o Chelsea em 2007 lhe ofereceu mais oportunidades, e ele as agarrou com ambas as mãos. Com seu jogo enérgico e colorido, ele conseguiu se destacar. Na temporada 2007/08, ele marcou oito gols em 43 partidas e ajudou o Lyon a conquistar novamente o título da Ligue 1. Além disso, ele atuou em todas as oito partidas da Liga dos Campeões, nas quais a equipe francesa chegou às oitavas de final, antes de o Manchester United se mostrar superior.

     Seus dribles e a maneira como ultrapassava os adversários como se eles não estivessem lá fizeram dele um jogador fora do comum. Apesar de sua ascensão precoce e de um futuro promissor, logo ficou claro que, devido ao seu comportamento em relação aos outros, ele nunca se tornaria o craque absoluto do Lyon. Após quatro temporadas no time principal do clube francês, nas quais, aliás, foi campeão nacional todos os anos, Ben Arfa partiu para o rival Olympique de Marselha após um conflito.

    Nas três temporadas no clube do sul da França, ele disputou um total de 91 partidas. Nelas, marcou quinze gols e deu doze assistências. Apesar de suas muitas participações nas duas primeiras temporadas, faltou-lhe rendimento suficiente. Em sua última temporada, com Didier Deschamps como técnico, Ben Arfa disputou apenas duas partidas pelo Marselha. Ficou claro que ele não fazia mais parte dos planos e precisava procurar um novo clube.

  • Hatem Ben Arfa and Thierry HenryImago

    A Seleção Francesa

    Ben Arfa provou ser um verdadeiro craque assim que teve uma chance de verdade no Lyon, por isso não foi surpresa quando Raymond Domenech o convocou para a seleção francesa aos 20 anos. Após a derrota na final da Copa do Mundo de 2006, na qual Zinedine Zidane recebeu um cartão vermelho por aquele espetacular cabeçada em Marco Materazzi, Les Bleus precisavam urgentemente de novos talentos para provar que havia um futuro promissor pela frente para a seleção nacional.

    O jovem talento do Lyon voltou a impressionar de imediato e marcou em sua estreia, após entrar como reserva contra as Ilhas Faroé. Ben Arfa participou dos quatro jogos seguintes, incluindo um confronto contra a Espanha, antes de ganhar sua primeira titularidade e dar uma assistência na vitória por 2 a 0 contra o Equador. Infelizmente, ele raramente voltou a entrar em campo depois disso e não foi convocado para a Euro 2008.

    Ben Arfa só conseguiu disputar uma série de partidas pela seleção novamente pouco antes do Euro 2012, quando foi incluído na convocação definitiva. O sonho de jogar no grande palco europeu, no entanto, transformou-se em um pesadelo. Segundo relatos, ele pediu ao técnico Laurent Blanc para mandá-lo de volta para casa, pois estava furioso por ter sido substituído na terceira partida da fase de grupos contra a Suécia. Ben Arfa deixou Blanc ainda mais irritado ao fazer uma ligação no vestiário, o que, naturalmente, o levou ao banco de reservas na partida das quartas de final contra a Espanha, que acabou vencendo por 2 a 0.

    Ben Arfa encerrou sua carreira na seleção com amistosos contra a Inglaterra e a Alemanha. 

  • Ben ArfaImago

    Newcastle United

    Após sua passagem pela França, Ben Arfa partiu para a Inglaterra, onde o Newcastle United o contratou inicialmente por empréstimo do Marselha. Também na Inglaterra ele teve um início promissor e continuou a surpreender a todos com suas jogadas. Ele teve um início impressionante sob o comando do técnico Chris Hughton e marcou o gol decisivo em sua primeira partida como titular na Premier League. A trinta metros do gol adversário, ele recebeu a bola de seu companheiro de equipe Wayne Routledge. Após alguma hesitação, ele fez uma finta para o pé esquerdo e, em seguida, chutou com força no ângulo superior direito. Os Magpies acabaram vencendo a partida por 1 a 0 contra o Everton graças a esse foguete de Ben Arfa. 

    No entanto, as coisas logo deram errado para Ben Arfa. Após duas partidas, ele sofreu uma fratura na perna após um confronto com Nigel de Jong, do Manchester City, o que o deixou fora do resto da temporada. Apesar da lesão, o Newcastle comprou Ben Arfa definitivamente do Marselha por seis milhões de euros. No St. James’ Park, já fazia muito tempo que não se via um talento daqueles em campo.

    Também na preparação para a temporada 2011/12, ele sofreu uma lesão, desta vez no tornozelo. Após sua recuperação, ele voltou a deixar seus pés falarem por si e marcou vários gols lindos pelos Magpies. Um desses gols lhe rendeu até mesmo uma indicação ao Prêmio Puskás. Ele marcou esse gol na vitória por 2 a 1 na FA Cup contra o Blackburn Rovers. 

    Talvez o gol mais bonito de sua carreira tenha sido marcado durante sua passagem pelo Newcastle, um gol que caracterizou o tipo de jogador que Ben Arfa era. É 9 de abril de 2012. O Newcastle enfrenta o Bolton Wanderers e Ben Arfa recebe a bola em seu próprio campo. Após um passe de Yohan Cabaye, ele gira com um movimento simples por trás do pé de apoio, passando pelo seu adversário direto, Sam Ricketts, e inicia uma arrancada sensacional. O caminho até o gol ainda é longo, mas depois de se livrar também do adversário seguinte, ele rumou para a grande área. Pelo centro do campo, o francês driblou os dois últimos defensores, que ele deixou para trás ao passar habilmente por entre eles. Cara a cara com o goleiro, ele mantém a calma e, com precisão, desliza a bola por entre os braços estendidos do goleiro.

    As jogadas e os gols de Ben Arfa no Newcastle lhe renderam um status de ícone entre os torcedores. Para alguns, ele era até mesmo o símbolo da “esperança”: alguém que poderia ajudar o clube a concretizar novas ambições. No entanto, esse sucesso não se concretizou. Ben Arfa impressionava muito seus companheiros de equipe nos treinos com sua técnica e talento incríveis, mas também os irritava regularmente por sua falta de disciplina e egoísmo. Segundo relatos, ele faltava regularmente aos treinos ou se recusava a se dedicar totalmente, o que levou alguns jogadores a insistirem com o técnico Alan Pardew para que ele fosse retirado do elenco. Pardew disse ao The Athletic: “Ele era muito exigente, e percebi que os jogadores estavam começando a perder um pouco a confiança nele. Nesse sentido, ele não se encaixava mais bem no sistema que havíamos construído e que funcionava tão bem. Quando o escalávamos, as coisas não funcionavam mais da mesma forma. Ele não fazia o trabalho defensivo, muitas vezes se posicionava mal e isso começou a nos custar gols. Eu mesmo também tive problemas com ele.”

    No fim das contas, Ben Arfa foi rebaixado para a equipe reserva do The Magpies para treinar lá, e depois foi emprestado ao Hull City. Essa aventura também terminou em decepção. Ele discutiu com o técnico Steve Bruce e fez uma partida medíocre contra o Manchester United, sendo substituído já no primeiro tempo. Era seu nono jogo pelos Tigers, mas um décimo não viria: o contrato de empréstimo foi rescindido antecipadamente.

  • A continuação

    Depois disso, Ben Arfa passou por clubes como Nice, PSG, Stade Rennes, Real Valladolid, Bordeaux e Lille. De vez em quando, ele ainda dava mostras do talento que já demonstrava quando era um garotinho nas ruas de Paris. Mas, na maioria das vezes, seu desempenho era irregular e sem brilho. 

    O estilo de jogo empolgante de Ben Arfa e sua capacidade de decidir partidas fizeram com que Michel Platini o comparasse a grandes nomes como Diego Maradona, enquanto outros o colocavam no mesmo fôlego que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Thierry Henry também falou com admiração sobre seu “talento excepcional”.

    “Hatem Ben Arfa é um criativo, um gênio do futebol”, disse seu técnico no Bordeaux, Jean-Louis Gasset. Seus companheiros de equipe, por sua vez, o chamavam de “monstro”, “fenomenal” e “quase intocável”.

    Ben Arfa era um verdadeiro talento natural. Com suas qualidades, ele poderia ter seguido os passos de seu ex-companheiro de equipe Benzema e construído uma carreira de sucesso, mas trilhou um caminho totalmente diferente, apesar de seus muitos momentos de excelência. Em 2024, Ben Arfa pendurou as chuteiras.