O Inter tropeça em Florença, desacelera na corrida pelo título e o Milan se aproxima, ficando agora a seis pontos; por outro lado, a Fiorentina conquistou um ponto importante, tanto para a classificação quanto, sobretudo, para o moral; por trás do empate em 1 a 1 contra a equipe de Cristian Chivu, há uma mensagem clara para todas as adversárias: os viola estão vivos, continuam longe da zona de rebaixamento e somam o terceiro resultado positivo no campeonato (uma vitória e dois empates). Os nerazzurri abriram o placar com um gol de Pio Esposito logo no primeiro minuto da partida; no segundo tempo, Cher Ndour, aos 77', marcou o gol de empate.
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Stramaccioni: “Kean e Retegui serão a dupla de ataque titular da seleção italiana de Gattuso; Pio Esposito entrará no decorrer da partida”
"KEAN E RETEGUI SÃO OS TITULARES NO ATAQUE DA ITÁLIA"
Ao analisar a partida nos estúdios da DAZN, Andrea Stramaccioni também falou sobre o confronto entre Kean e Pio Esposito, prevendo a possível dupla de ataque da Itália para o jogo de quinta-feira contra a Irlanda do Norte na repescagem para a Copa do Mundo: “Gattuso chega à Seleção depois de Spalletti e aposta em Kean e Retegui; essa é a sua marca, o seu DNA na Seleção. Depois, é claro que o crescimento de Pio Esposito é uma ótima notícia para o nosso futebol, mas acho que ele poderá entrar no decorrer da partida, pois estou convencido de que a dupla de ataque Kean-Retegui é a marca registrada do nosso técnico. Bate na madeira, talvez nos minutos finais contra uma equipe física como a Irlanda do Norte haja necessidade de um jogador como o Pio. No Retegui vejo aquela garra, aquela energia que é necessária quando se jogam essas partidas”.