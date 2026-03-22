Stramaccioni: “Kean e Retegui serão a dupla de ataque titular da seleção italiana de Gattuso; Pio Esposito entrará no decorrer da partida”

Ao analisar a partida nos estúdios da DAZN, Andrea Stramaccioni também falou sobre o confronto entre Kean e Pio Esposito, prevendo a possível dupla de ataque da Itália para o jogo de quinta-feira contra a Irlanda do Norte na repescagem para a Copa do Mundo: “Gattuso chega à Seleção depois de Spalletti e aposta em Kean e Retegui; essa é a sua marca, o seu DNA na Seleção. Depois, é claro que o crescimento de Pio Esposito é uma ótima notícia para o nosso futebol, mas acho que ele poderá entrar no decorrer da partida, pois estou convencido de que a dupla de ataque Kean-Retegui é a marca registrada do nosso técnico. Bate na madeira, talvez nos minutos finais contra uma equipe física como a Irlanda do Norte haja necessidade de um jogador como o Pio. No Retegui vejo aquela garra, aquela energia que é necessária quando se jogam essas partidas”.