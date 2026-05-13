A noite foi profundamente emocionante, com a torcida do Emirates se despedindo de Beth Mead, que fez sua última partida em casa. Ela quase marcou a ocasião com um gol, acertando a trave duas vezes em um primeiro tempo em que o clube bombardeou o gol adversário. Em entrevista à transmissão internacional sobre o gol da vitória no final da partida, Mead afirmou: “Tivemos dificuldades para fazer isso algumas vezes nesta temporada. Dominamos os jogos, criamos chances e, às vezes, não as aproveitamos. É assim que às vezes você tem que vencer. Outras equipes conseguiram fazer isso antes de nós; o Man City fez isso muitas vezes nesta temporada. Foi muito bom ver a bola entrar no fundo da rede; a Stina aproveitou muito bem.”