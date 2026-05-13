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Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Stina Blackstenius garante a vitória! O Arsenal reforça as esperanças de terminar em segundo lugar na WSL com um gol polêmico nos acréscimos contra o Everton

Arsenal Women
S. Blackstenius
Arsenal Women x Everton Women
Everton Women
WSL

Stina Blackstenius foi a heroína de última hora na dramática vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Everton na Superliga Feminina. Ao marcar já nos acréscimos, a atacante sueca abriu o placar e ajudou as Gunners a chegarem aos 48 pontos. O time ultrapassa agora o rival Chelsea, que soma 46 pontos, reforçando suas esperanças de classificação para a Liga dos Campeões, atrás do campeão Manchester City, à véspera da última partida da temporada.

  • Drama no final garante três pontos essenciais

    O Arsenal garantiu uma vitória crucial no último jogo em casa da temporada bem no finalzinho, com a reserva Blackstenius marcando aos 93 minutos. O resultado é um grande impulso para as Gunners, que sobem para o segundo lugar com 48 pontos na tabela da WSL. Essa vitória crucial faz com que elas ultrapassem o Chelsea, terceiro colocado, que permanece com 46 pontos, consolidando sua posição entre as duas primeiras colocadas. O Arsenal dominou a posse de bola durante toda a partida, mas teve dificuldade em furar a defesa do Everton, até que Blackstenius finalmente empurrou a bola para dentro após um escanteio no final da partida.

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  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Uma despedida emocionante do Emirates para Mead

    A noite foi profundamente emocionante, com a torcida do Emirates se despedindo de Beth Mead, que fez sua última partida em casa. Ela quase marcou a ocasião com um gol, acertando a trave duas vezes em um primeiro tempo em que o clube bombardeou o gol adversário. Em entrevista à transmissão internacional sobre o gol da vitória no final da partida, Mead afirmou: “Tivemos dificuldades para fazer isso algumas vezes nesta temporada. Dominamos os jogos, criamos chances e, às vezes, não as aproveitamos. É assim que às vezes você tem que vencer. Outras equipes conseguiram fazer isso antes de nós; o Man City fez isso muitas vezes nesta temporada. Foi muito bom ver a bola entrar no fundo da rede; a Stina aproveitou muito bem.”

  • A resistência do Everton foi finalmente quebrada

    O Everton demonstrou uma enorme solidez defensiva ao longo de toda a partida, apesar de ocupar atualmente a oitava posição, com 20 pontos. As visitantes permaneceram praticamente confinadas ao seu campo, enquanto o ataque da equipe da casa, liderado por Alessia Russo, buscava incansavelmente o primeiro gol. Courtney Brosnan esteve extremamente ocupada no gol, realizando várias defesas decisivas para impedir Russo e Frida Maanum. No entanto, ela acabou sendo vencida durante cinco minutos frenéticos de acréscimos. Brosnan sentiu que sofreu uma falta de Leah Williamson durante a jogada que resultou no gol decisivo, mas o árbitro validou o gol, deixando o time visitante completamente frustrado.

  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    A atenção se volta para a final em Anfield

    O Arsenal chega à última rodada em posição de vantagem. Com o Manchester City, já campeão, garantindo o título com 52 pontos, o Arsenal ocupa a segunda colocação com 48 pontos. Um empate contra o Liverpool em Anfield garantirá o segundo lugar à frente do Chelsea, que tem 46 pontos, assegurando a classificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

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