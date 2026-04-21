Em tempos, Blackstenius talvez estivesse ansiosa por partir em busca de um novo desafio. Isso porque ela frequentemente enfrentava dificuldades para entrar na escalação titular do Arsenal, devido à presença de Alessia Russo, a atacante central titular do time. Nesta temporada, porém, a treinadora Renee Slegers tem escalado as duas juntas com mais frequência, com Russo assumindo uma função mais recuada enquanto Blackstenius lidera o ataque, e as duas trocando de posição com fluidez para criar novos problemas para o adversário.

“Acho que elas são bem diferentes como jogadoras e é por isso que se complementam tão bem”, disse Slegers recentemente. “Às vezes se diz que os opostos se atraem. Acho que elas são bem diferentes uma da outra. É isso que faz delas uma parceria tão boa, porque querem fazer coisas diferentes em campo e dão uma à outra esse espaço e oportunidade para fazer essas coisas diferentes. Isso traz uma dinâmica à equipe que é muito boa para nós, e ambas podem desempenhar a função de camisa 9.”

Isso levou à temporada nacional mais prolífica de Blackstenius até o momento como jogadora do Arsenal, com seus oito gols e três assistências em 15 jogos da Superliga Feminina — apenas seis deles como titular —, o melhor desempenho de sua carreira desde que se mudou para a Inglaterra. Isso sem contar outros três gols e duas assistências em outras competições para a jogadora de 30 anos nesta temporada.