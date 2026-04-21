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Stina Blackstenius é a mais recente estrela do Arsenal a assinar um novo contrato, enquanto os Gunners continuam a lidar com uma longa lista de contratos prestes a expirar
Oficial: Blackstenius assina novo contrato com o Arsenal
O Arsenal anunciou a notícia na terça-feira, apenas um dia depois de terem surgido na internet declarações de Blackstenius, feitas quando ela foi questionada sobre seu futuro por repórteres suecos durante a convocação para a seleção na semana passada. Questionada se havia havido conversas sobre um novo contrato com os Gunners, Blackstenius manteve-se evasiva, respondendo: “Vou deixar isso em segredo por enquanto.”
A resposta à pergunta veio com o anúncio de que Blackstenius realmente assinou um novo contrato, embora a duração do acordo não tenha sido divulgada pelo Arsenal. A atacante sueca está no clube desde 2022, tendo marcado 64 gols em 152 partidas pelo time, incluindo o único gol da final da Liga dos Campeões do ano passado, quando o Arsenal surpreendeu o favorito Barcelona e conquistou seu segundo título europeu, o primeiro desde 2007.
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Por dentro da temporada mais produtiva de Blackstenius no Arsenal até agora
Em tempos, Blackstenius talvez estivesse ansiosa por partir em busca de um novo desafio. Isso porque ela frequentemente enfrentava dificuldades para entrar na escalação titular do Arsenal, devido à presença de Alessia Russo, a atacante central titular do time. Nesta temporada, porém, a treinadora Renee Slegers tem escalado as duas juntas com mais frequência, com Russo assumindo uma função mais recuada enquanto Blackstenius lidera o ataque, e as duas trocando de posição com fluidez para criar novos problemas para o adversário.
“Acho que elas são bem diferentes como jogadoras e é por isso que se complementam tão bem”, disse Slegers recentemente. “Às vezes se diz que os opostos se atraem. Acho que elas são bem diferentes uma da outra. É isso que faz delas uma parceria tão boa, porque querem fazer coisas diferentes em campo e dão uma à outra esse espaço e oportunidade para fazer essas coisas diferentes. Isso traz uma dinâmica à equipe que é muito boa para nós, e ambas podem desempenhar a função de camisa 9.”
Isso levou à temporada nacional mais prolífica de Blackstenius até o momento como jogadora do Arsenal, com seus oito gols e três assistências em 15 jogos da Superliga Feminina — apenas seis deles como titular —, o melhor desempenho de sua carreira desde que se mudou para a Inglaterra. Isso sem contar outros três gols e duas assistências em outras competições para a jogadora de 30 anos nesta temporada.
Progresso e ambiente: Por que Blackstenius quis ficar no Arsenal
Os recentes comentários de Blackstenius à imprensa sueca deram a entender que ela também estava disposta a permanecer no clube por outras razões. “Certamente há um motivo para eu estar no Arsenal há quatro anos e meio, ou seja lá quanto tempo for”, explicou ela. “Isso diz muito sobre o que penso do clube e como vejo o progresso por lá.
"É um ambiente realmente inspirador. Tenho a oportunidade de participar de um nível de jogo muito alto todos os dias e sou inspirada pelas pessoas com quem treino e jogo. Diria que sinto que estou em um ambiente onde tudo está no lugar certo. Quero muito continuar progredindo o tempo todo, e isso realmente me motiva."
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Mais um a menos, e ainda há mais por vir? A longa lista de contratos do Arsenal que estão chegando ao fim
A definição do futuro de Blackstenius risca mais um item da lista de tarefas do Arsenal por enquanto, mas ainda há muito a ser resolvido antes do verão. A capitã Kim Little acaba de renovar seu contrato por mais uma temporada, seguindo a renovação de Slegers no início deste ano, mas ainda há muitos nomes que devem deixar o clube nos próximos meses, com Leah Williamson, Steph Catley, Katie McCabe, Beth Mead, Caitlin Foord, Laia Codina, Victoria Pelova e Manuela Zinsberger entre as jogadoras cujos contratos estão prestes a expirar.
Há também as contratações a serem definidas. É amplamente esperado que a meio-campista inglesa Georgia Stanway se junte ao Arsenal neste verão, quando ela se despedir do Bayern de Munique após quatro anos na Alemanha, com a lateral do Barcelona, Ona Batlle, também fortemente ligada a uma transferência para o norte de Londres. Essas negociações também afetarão a forma como os Gunners abordarão essas renovações de contrato, e vice-versa.