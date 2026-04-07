Steven Gerrard se pronuncia sobre a possível demissão de Arne Slot em meio à "tristeza" causada pelo péssimo desempenho do Liverpool

Apesar de um investimento recorde de 446 milhões de libras em novos jogadores no verão passado, a segunda temporada de Klopp sofreu uma desaceleração significativa. O Liverpool está atualmente 21 pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, e enfrenta uma dura batalha para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, para grande consternação de Gerrard.

“Acho que se a diretoria e os dirigentes perceberem essa diferença, e se a vantagem do Villa e do United aumentar ou a situação piorar, fico preocupado com a posição do técnico”, disse Gerrard àtalkSPORT. “Não quero ver isso acontecer. Sou um grande fã do Arne Slot. Fiquei impressionado com a primeira temporada dele. Devo dizer que ele é um bom homem, é obviamente um técnico muito, muito bom, pelo trabalho que tem feito.

"Acho que a chave para essa situação será o jogo contra o Fulham: se ele conseguir pressionar mais o United e o Villa e se mantiver a disputa com o PSG até a próxima semana, acho que tudo ficará bem e em uma situação melhor daqui a cinco ou seis dias. Mas se a situação piorar, devo dizer que ficaria preocupado com o técnico."

Ele acrescentou sobre a queda no nível do Liverpool: “Acho que, em termos de tristeza, estou sentindo isso mais do que você, deixe-me dizer, ao observá-los individualmente e coletivamente. Porque eles se afastaram tanto da identidade da equipe, do que estabeleceram em termos de padrões nos últimos anos.”