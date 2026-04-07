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Steven Gerrard se pronuncia sobre a possível demissão de Arne Slot em meio à "tristeza" causada pelo péssimo desempenho do Liverpool
Liverpool é eliminado da FA Cup
O clima no Liverpool ficou tenso após a goleada de 4 a 0 sofrida contra o Manchester City nas quartas de final da FA Cup, a 15ª derrota do time em todas as competições nesta temporada. Embora os Reds tenham desperdiçado oportunidades iniciais de mudar o rumo da partida, foi o colapso mental que se seguiu no Etihad Stadium que deixou os observadores perplexos.
- AFP
A pressão sobre Slot aumenta
Apesar de um investimento recorde de 446 milhões de libras em novos jogadores no verão passado, a segunda temporada de Klopp sofreu uma desaceleração significativa. O Liverpool está atualmente 21 pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, e enfrenta uma dura batalha para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, para grande consternação de Gerrard.
“Acho que se a diretoria e os dirigentes perceberem essa diferença, e se a vantagem do Villa e do United aumentar ou a situação piorar, fico preocupado com a posição do técnico”, disse Gerrard àtalkSPORT. “Não quero ver isso acontecer. Sou um grande fã do Arne Slot. Fiquei impressionado com a primeira temporada dele. Devo dizer que ele é um bom homem, é obviamente um técnico muito, muito bom, pelo trabalho que tem feito.
"Acho que a chave para essa situação será o jogo contra o Fulham: se ele conseguir pressionar mais o United e o Villa e se mantiver a disputa com o PSG até a próxima semana, acho que tudo ficará bem e em uma situação melhor daqui a cinco ou seis dias. Mas se a situação piorar, devo dizer que ficaria preocupado com o técnico."
Ele acrescentou sobre a queda no nível do Liverpool: “Acho que, em termos de tristeza, estou sentindo isso mais do que você, deixe-me dizer, ao observá-los individualmente e coletivamente. Porque eles se afastaram tanto da identidade da equipe, do que estabeleceram em termos de padrões nos últimos anos.”
Gerrard questiona a mentalidade dos jogadores
Gerrard expressou profunda preocupação com a forma como ocorreu a derrota para o Man City, observando que algumas das declarações dos jogadores após a partida foram, talvez, mais prejudiciais do que o próprio resultado. O ex-meio-campista do Liverpool sugeriu que a atual falta de resiliência não estava à altura dos padrões esperados em Anfield.
“Eles tiveram chances, que nunca aproveitaram, e acho que todos sabemos que, em jogos importantes, é preciso aproveitar as oportunidades quando elas surgem”, explicou Gerrard. “Sem tirar o mérito do City, que foi excelente ao longo da partida, mas foi realmente preocupante e alarmante a maneira como o Liverpool desmoronou, e ainda mais preocupante o que os jogadores estão dizendo após o jogo, no sentido de afirmar que não há luta, que desistimos da partida.
“No Liverpool Football Club, isso não pode acontecer em campo e certamente não pode ser dito fora dele; são tempos preocupantes, devo dizer.”
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E agora?
O Liverpool está cinco pontos atrás do Aston Villa e seis atrás do Manchester United na disputa pelas quatro primeiras posições. O time enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, antes de voltar sua atenção para o confronto decisivo da Premier League contra o Fulham no fim de semana.