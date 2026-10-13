Gerrard pediu a Iraola que continue confiando em Koumas após sua estreia impressionante como titular contra o Manchester City. Em uma partida na qual o Liverpool não contou com peças importantes do ataque, Cody Gakpo e Alexander Isak, o jovem jogador da seleção do País de Gales fez sua primeira partida como titular na Premier League contra a equipe de Enzo Maresca. Foi um grande teste para o adolescente, que conseguiu se sair bem em um ambiente desafiador em Anfield.

Embora os donos da casa tenham sofrido uma decepcionante derrota por 3 a 0, Koumas foi um dos destaques durante os 75 minutos em que esteve em campo, antes de ser substituído por Rio Ngumoha. Gerrard reconheceu que, embora o atacante ainda tenha muito a evoluir, demonstrou a postura necessária para ter sucesso no mais alto nível. “Passei pelas categorias de base do Liverpool com o pai dele”, disse Gerrard, segundo o Wales Online. “O pai dele era um jogador incrível, ambidestro, um tipo diferente de meio-campista, Jason Koumas. Vivi momentos ótimos com ele quando éramos crianças, quando o futebol era divertido, antes de ficar sério. Um jogador inacreditável, uma ótima família.”