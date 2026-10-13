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Steven Gerrard se impressiona com Lewis Koumas, e lenda do Liverpool faz previsão de peso sobre o futuro do jogador no time principal
Grandes elogios de um ídolo de Anfield
Gerrard pediu a Iraola que continue confiando em Koumas após sua estreia impressionante como titular contra o Manchester City. Em uma partida na qual o Liverpool não contou com peças importantes do ataque, Cody Gakpo e Alexander Isak, o jovem jogador da seleção do País de Gales fez sua primeira partida como titular na Premier League contra a equipe de Enzo Maresca. Foi um grande teste para o adolescente, que conseguiu se sair bem em um ambiente desafiador em Anfield.
Embora os donos da casa tenham sofrido uma decepcionante derrota por 3 a 0, Koumas foi um dos destaques durante os 75 minutos em que esteve em campo, antes de ser substituído por Rio Ngumoha. Gerrard reconheceu que, embora o atacante ainda tenha muito a evoluir, demonstrou a postura necessária para ter sucesso no mais alto nível. “Passei pelas categorias de base do Liverpool com o pai dele”, disse Gerrard, segundo o Wales Online. “O pai dele era um jogador incrível, ambidestro, um tipo diferente de meio-campista, Jason Koumas. Vivi momentos ótimos com ele quando éramos crianças, quando o futebol era divertido, antes de ficar sério. Um jogador inacreditável, uma ótima família.”
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Provando seu valor contra o Manchester City
Gerrard, que sabe exatamente o que é preciso para sair das categorias de base e ganhar os holofotes em Anfield, ficou particularmente impressionado com a coragem demonstrada por Koumas. Enfrentar o Manchester City nunca é uma tarefa fácil para um estreante, mas o ponta não pareceu intimidado pela importância da partida. Gerrard destacou a dedicação do jogador e sua disposição para lutar pela camisa como suas principais qualidades no jogo.
“Estou muito feliz por ele, e eu sou cria da base. Raízes. Adoro ver jovens receberem oportunidades e aproveitá-las, e ontem ele foi lançado em uma situação difícil. Sei que ele já tinha tido alguns minutos em campo, mas ontem foi contra o Manchester City em casa. Que jogo para fazer sua primeira partida como titular na Premier League. E, quer saber? Ele deixou a si mesmo e a base orgulhosos”, explicou Gerrard.
Um futuro promissor para o jogador revelado nas categorias de base
O lendário meio-campista fez questão de destacar que Koumas ainda tem aspectos do jogo a aprimorar. No entanto, acredita que ele tem a base necessária para uma carreira de muito sucesso, desde que o clube continue a orientar seu desenvolvimento da maneira adequada. O foco agora é garantir que o jogador da seleção do País de Gales receba acompanhamento individual para ajudá-lo a dar o salto de promessa a jogador habitual da Premier League.
“Ele foi um pouco displicente em alguns momentos, então há muito a trabalhar, mas também muito potencial. Quando se trata de arregaçar as mangas, estar disposto a lutar pelo time e representar os torcedores e as categorias de base, ele não pareceu um jogador da base em campo. Jogou como um homem. Tenho orgulho dele. De verdade. Estou muito feliz por ele ter aproveitado a oportunidade. E o que ele me mostrou ontem, como torcedor do Liverpool, é que pode fazer parte deste grupo daqui para frente, porque vai melhorar”, acrescentou Gerrard.
- AFP
Apoio das lendas de Anfield
Gerrard não foi o único ex-astro do Liverpool impressionado com o empenho do jovem. Jamie Carragher também comentou a atuação e sugeriu que Koumas e o também jovem Victor Munoz jogaram melhor do que algumas das contratações mais caras do clube. O comentarista expressou sua frustração com o fato de os nomes mais consagrados não terem dado aos adolescentes o apoio que mereciam durante a derrota por larga margem.
“Precisamos que [Bradley] Barcola e [Florian] Wirtz melhorem e ajudem [Victor] Munoz e Koumas no ataque. Koumas e Munoz foram melhores do que os dois jogadores de 100 milhões de libras. Isso não pode estar certo. Não está certo. Não havia decisão a tomar para ninguém no estádio quando o Liverpool ficou com dez jogadores”, afirmou Carragher.
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