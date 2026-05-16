Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
GFX Steven Gerrard Mohamed SalahGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Steven Gerrard reage à declaração “contundente” de Mohamed Salah, enquanto a lenda afirma que o Liverpool perdeu sua “identidade” sob o comando de Arne Slot

S. Gerrard
M. Salah
A. Slot
Liverpool
Aston Villa x Liverpool
Aston Villa
Premier League

A lenda do Liverpool, Steven Gerrard, fez uma avaliação contundente da situação atual do clube, sugerindo que a “identidade se perdeu” em meio à temporada desastrosa sob o comando de Arne Slot. Os comentários do ex-capitão surgem em resposta a uma postagem provocativa de Mohamed Salah nas redes sociais, que causou grande comoção na diretoria do Anfield.

  • Gerrard interpreta a mensagem enigmática de Salah

    Gerrard acredita que a recente atividade de Salah nas redes sociais é um claro indício de problemas profundamente enraizados no seio do Liverpool. Após uma goleada sofrida em Villa Park, Salah quebrou seu habitual silêncio para clamar pelo retorno à antiga glória do clube, uma atitude que Gerrard vê como um sinal intencional ao mundo do futebol de que o ambiente sob o comando de Arne Slot se tornou tenso.

    "Uau. Olha, isso é extremamente interessante", disse Gerrard na TNT Sports. "Mo Salah não fala muito, não costuma tuitar e certamente não tuita dessa forma. Então, acho que ele está mandando uma mensagem para o mundo de que as coisas no vestiário do Liverpool não estão bem: a identidade se foi e está realmente doendo para ele ver isso diante dos próprios olhos."

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Um desafio direto a Arne Slot

    O momento em que Salah fez essa declaração é particularmente notável, dada a crise atual do clube. A recente derrota para o Aston Villa marcou a 12ª derrota do time na Premier League nesta temporada — um marco vergonhoso que consolida esta campanha como uma das piores tentativas de defesa de título da história moderna. Ao exigir que a equipe redescubra a identidade “heavy metal” associada à era de Jurgen Klopp após essa fase ruim, o atacante egípcio, que está de saída, questionou efetivamente se a filosofia mais cautelosa e baseada na posse de bola de Slot é compatível com os valores fundamentais do clube.

    Gerrard destacou a gravidade das palavras do atacante, afirmando: “Estou surpreso com o momento. Falta um jogo, o último dele pelo Liverpool. Vocês sabem, vocês estão envolvidos com a mídia: ele raramente fala, tem dado entrevistas ultimamente porque, obviamente, está encerrando uma carreira incrível no Liverpool. Mas isso é bastante contundente para o técnico do Liverpool e a comissão técnica em relação à situação atual da equipe. Essa é a minha opinião sobre isso.”

  • Liverpool desmorona em Villa Park

    O gatilho para esse atrito interno foi uma atuação desastrosa contra o Aston Villa, que marcou a 19ª derrota do Liverpool em todas as competições nesta temporada. A forma como a derrota ocorreu levou torcedores e ex-jogadores a questionarem a resiliência do elenco, com Salah descrevendo a equipe como “desmoronando” durante a partida.

    “Desmoronando é uma palavra forte”, acrescentou Gerrard. “O momento é bastante contundente. É incomum vindo do Mo. A pressão recai sobre os jogadores e sobre o técnico, porque o desempenho está longe de ser bom o suficiente. O desempenho ontem à noite foi terrível, foi horrível, foi difícil de assistir do início ao fim, e me doeu ver o Liverpool ontem à noite. Normalmente não digo isso.”

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Uma dinâmica incomum no vestiário

    Com apenas uma partida restante na temporada, o foco passa a ser se Salah está agindo como um lobo solitário ou representando um consenso mais amplo entre os jogadores. Gerrard questionou se o atacante está “falando por conta própria em nome de todos os outros no vestiário”, observando que tal reação é altamente atípica para um jogador normalmente conhecido por seu profissionalismo e liderança discreta.

    “É estranho, é incomum”, disse o ex-meio-campista. “Ele vai dar muitas entrevistas para a mídia em torno de seu último jogo, tenho certeza. Estou realmente ansioso pelos próximos dias, porque isso é incomum para um jogador do Liverpool e é incomum para Mo Salah.”

    Ele acrescentou: “Foram 90 minutos difíceis e eles tiveram o que mereciam. O Villa foi melhor em todo o campo. Não houve luta, nem paixão, nem esquema de jogo, nem entrosamento; eles não estavam se movimentando juntos em campo, e os jogadores estavam muito aquém do que sei que são capazes de fazer.”

Liga Europa
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brentford crest
Brentford
BRE