Steven Gerrard reage à declaração “contundente” de Mohamed Salah, enquanto a lenda afirma que o Liverpool perdeu sua “identidade” sob o comando de Arne Slot

Gerrard acredita que a recente atividade de Salah nas redes sociais é um claro indício de problemas profundamente enraizados no seio do Liverpool. Após uma goleada sofrida em Villa Park, Salah quebrou seu habitual silêncio para clamar pelo retorno à antiga glória do clube, uma atitude que Gerrard vê como um sinal intencional ao mundo do futebol de que o ambiente sob o comando de Arne Slot se tornou tenso.

"Uau. Olha, isso é extremamente interessante", disse Gerrard na TNT Sports. "Mo Salah não fala muito, não costuma tuitar e certamente não tuita dessa forma. Então, acho que ele está mandando uma mensagem para o mundo de que as coisas no vestiário do Liverpool não estão bem: a identidade se foi e está realmente doendo para ele ver isso diante dos próprios olhos."