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Steven Gerrard reage à declaração “contundente” de Mohamed Salah, enquanto a lenda afirma que o Liverpool perdeu sua “identidade” sob o comando de Arne Slot
Gerrard interpreta a mensagem enigmática de Salah
Gerrard acredita que a recente atividade de Salah nas redes sociais é um claro indício de problemas profundamente enraizados no seio do Liverpool. Após uma goleada sofrida em Villa Park, Salah quebrou seu habitual silêncio para clamar pelo retorno à antiga glória do clube, uma atitude que Gerrard vê como um sinal intencional ao mundo do futebol de que o ambiente sob o comando de Arne Slot se tornou tenso.
"Uau. Olha, isso é extremamente interessante", disse Gerrard na TNT Sports. "Mo Salah não fala muito, não costuma tuitar e certamente não tuita dessa forma. Então, acho que ele está mandando uma mensagem para o mundo de que as coisas no vestiário do Liverpool não estão bem: a identidade se foi e está realmente doendo para ele ver isso diante dos próprios olhos."
- AFP
Um desafio direto a Arne Slot
O momento em que Salah fez essa declaração é particularmente notável, dada a crise atual do clube. A recente derrota para o Aston Villa marcou a 12ª derrota do time na Premier League nesta temporada — um marco vergonhoso que consolida esta campanha como uma das piores tentativas de defesa de título da história moderna. Ao exigir que a equipe redescubra a identidade “heavy metal” associada à era de Jurgen Klopp após essa fase ruim, o atacante egípcio, que está de saída, questionou efetivamente se a filosofia mais cautelosa e baseada na posse de bola de Slot é compatível com os valores fundamentais do clube.
Gerrard destacou a gravidade das palavras do atacante, afirmando: “Estou surpreso com o momento. Falta um jogo, o último dele pelo Liverpool. Vocês sabem, vocês estão envolvidos com a mídia: ele raramente fala, tem dado entrevistas ultimamente porque, obviamente, está encerrando uma carreira incrível no Liverpool. Mas isso é bastante contundente para o técnico do Liverpool e a comissão técnica em relação à situação atual da equipe. Essa é a minha opinião sobre isso.”
Liverpool desmorona em Villa Park
O gatilho para esse atrito interno foi uma atuação desastrosa contra o Aston Villa, que marcou a 19ª derrota do Liverpool em todas as competições nesta temporada. A forma como a derrota ocorreu levou torcedores e ex-jogadores a questionarem a resiliência do elenco, com Salah descrevendo a equipe como “desmoronando” durante a partida.
“Desmoronando é uma palavra forte”, acrescentou Gerrard. “O momento é bastante contundente. É incomum vindo do Mo. A pressão recai sobre os jogadores e sobre o técnico, porque o desempenho está longe de ser bom o suficiente. O desempenho ontem à noite foi terrível, foi horrível, foi difícil de assistir do início ao fim, e me doeu ver o Liverpool ontem à noite. Normalmente não digo isso.”
- AFP
Uma dinâmica incomum no vestiário
Com apenas uma partida restante na temporada, o foco passa a ser se Salah está agindo como um lobo solitário ou representando um consenso mais amplo entre os jogadores. Gerrard questionou se o atacante está “falando por conta própria em nome de todos os outros no vestiário”, observando que tal reação é altamente atípica para um jogador normalmente conhecido por seu profissionalismo e liderança discreta.
“É estranho, é incomum”, disse o ex-meio-campista. “Ele vai dar muitas entrevistas para a mídia em torno de seu último jogo, tenho certeza. Estou realmente ansioso pelos próximos dias, porque isso é incomum para um jogador do Liverpool e é incomum para Mo Salah.”
Ele acrescentou: “Foram 90 minutos difíceis e eles tiveram o que mereciam. O Villa foi melhor em todo o campo. Não houve luta, nem paixão, nem esquema de jogo, nem entrosamento; eles não estavam se movimentando juntos em campo, e os jogadores estavam muito aquém do que sei que são capazes de fazer.”