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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Steven Gerrard faz alerta ao jovem do Manchester United JJ Gabriel sobre possível transferência para o Real Madrid e Jose Mourinho

S. Gerrard
J. Gabriel
J. Mourinho
Manchester United
Real Madrid
Manchester United Academy
Premier League
La Liga

Steven Gerrard aconselhou fortemente JJ Gabriel a não apressar sua saída do Manchester United, alertando o adolescente muito bem avaliado de que técnicos de elite não vão automaticamente lhe dar minutos no time principal. O jogador de 15 anos recentemente chocou o clube ao pedir a rescisão imediata de seu registro, enquanto busca uma transferência controversa para deixar Old Trafford em meio ao forte interesse de gigantes de La Liga.

  • Gabriel busca saída de Old Trafford

    JJ Gabriel dominou as manchetes após pedir ao Manchester United para encerrar seu registro, depois de não entrar em campo desde marcar um hat-trick em sua estreia na UEFA Youth League. Em entrevista à TNT Sports, Steven Gerrard demonstrou profunda preocupação com a pressão intensa colocada hoje sobre os jovens talentos.

    Gerrard disse: "Não é só nesta situação. De forma mais ampla, isso me assusta no futebol, que garotos agora possam ser apressados ou que carreiras possam ser forçadas. Não conheço os detalhes e o contexto desta situação isolada com JJ Gabriel, mas, se você olhar para isso, ele está em um dos maiores clubes do mundo. Eles têm uma história e uma tradição de revelar jogadores fantásticos. Não é só esta situação, é o futebol como um todo, esses talentos, eles têm pais, têm agentes, influências externas que forçam e apressam cedo demais, e isso pode afetar a carreira de um garoto."

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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Gerrard questiona influências externas

    A lenda do Liverpool acredita que o ambiente atual em torno do atacante pode afastar potenciais interessados. Gerrard acrescentou: "Isso vai aumentar enormemente a pressão e também, se você é outro clube analisando essa situação, pensa consigo mesmo: 'sim, o garoto tem um grande talento', mas você quer a bagagem e o barulho em torno disso? Não sei o que foi dito ou prometido nos bastidores, mas, de fora, isso me cheira que alguém está pressionando, forçando e apressando isso. E não acho que isso vá ajudar o garoto de forma alguma. Haverá pessoas muito qualificadas nos bastidores do Manchester United, mas a grande questão para mim é: você tem um técnico inglês [Michael Carrick] e um auxiliar técnico inglês [Steve Holland] que vão querer, quando for o momento certo, e quando acharem que ele está pronto, protegê-lo... mas, quando sentirem que ele está pronto, vão colocá-lo para jogar. Como eu disse, sou um grande rival do Manchester United, mas acompanhei o Manchester United de longe, há ótimos treinadores lá, ótimas pessoas. Conheço muito bem Michael Carrick e, se esse garoto estivesse pronto, estaria jogando'."

  • Técnicos de elite exigem prontidão

    O Real Madrid está competindo ativamente com o Barcelona para garantir Gabriel, mas Gerrard alertou que os principais treinadores da Europa não serão pressionados a escalar jovens despreparados.

    Gerrard afirmou: "Vamos usar Jose Mourinho no Real Madrid como exemplo. Mesmo que ele vá para o Real Madrid agora, Jose Mourinho vai colocar esse garoto para jogar de imediato? Ele será forçado a lançá-lo? Você sabe como são esses treinadores de elite: eles colocam garotos para jogar quando estão prontos para contribuir com o time. Na minha opinião, eles precisam cuidar da saúde do garoto e do bem-estar dele, mas o Manchester United pode oferecer isso a ele, tem um histórico de fazer isso. Não vejo essa pressa, não vejo esse pânico."

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-seasonGetty

    O que vem a seguir para Gabriel?

    Gabriel está atualmente na Catalunha com a família para conduzir negociações, enquanto Real Madrid e Barcelona seguem sua intensa disputa por sua contratação. Segundo a Sky Sports, o adolescente tem passaporte irlandês, o que lhe permite explorar uma brecha e se juntar a um clube da União Europeia quando completar 16 anos, em 6 de outubro. Com o Manchester United se recusando a rescindir seu contrato, uma tensa novela de transferência o aguarda nas próximas semanas.