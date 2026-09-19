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Steven Gerrard faz alerta ao jovem do Manchester United JJ Gabriel sobre possível transferência para o Real Madrid e Jose Mourinho
Gabriel busca saída de Old Trafford
JJ Gabriel dominou as manchetes após pedir ao Manchester United para encerrar seu registro, depois de não entrar em campo desde marcar um hat-trick em sua estreia na UEFA Youth League. Em entrevista à TNT Sports, Steven Gerrard demonstrou profunda preocupação com a pressão intensa colocada hoje sobre os jovens talentos.
Gerrard disse: "Não é só nesta situação. De forma mais ampla, isso me assusta no futebol, que garotos agora possam ser apressados ou que carreiras possam ser forçadas. Não conheço os detalhes e o contexto desta situação isolada com JJ Gabriel, mas, se você olhar para isso, ele está em um dos maiores clubes do mundo. Eles têm uma história e uma tradição de revelar jogadores fantásticos. Não é só esta situação, é o futebol como um todo, esses talentos, eles têm pais, têm agentes, influências externas que forçam e apressam cedo demais, e isso pode afetar a carreira de um garoto."
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Gerrard questiona influências externas
A lenda do Liverpool acredita que o ambiente atual em torno do atacante pode afastar potenciais interessados. Gerrard acrescentou: "Isso vai aumentar enormemente a pressão e também, se você é outro clube analisando essa situação, pensa consigo mesmo: 'sim, o garoto tem um grande talento', mas você quer a bagagem e o barulho em torno disso? Não sei o que foi dito ou prometido nos bastidores, mas, de fora, isso me cheira que alguém está pressionando, forçando e apressando isso. E não acho que isso vá ajudar o garoto de forma alguma. Haverá pessoas muito qualificadas nos bastidores do Manchester United, mas a grande questão para mim é: você tem um técnico inglês [Michael Carrick] e um auxiliar técnico inglês [Steve Holland] que vão querer, quando for o momento certo, e quando acharem que ele está pronto, protegê-lo... mas, quando sentirem que ele está pronto, vão colocá-lo para jogar. Como eu disse, sou um grande rival do Manchester United, mas acompanhei o Manchester United de longe, há ótimos treinadores lá, ótimas pessoas. Conheço muito bem Michael Carrick e, se esse garoto estivesse pronto, estaria jogando'."
Técnicos de elite exigem prontidão
O Real Madrid está competindo ativamente com o Barcelona para garantir Gabriel, mas Gerrard alertou que os principais treinadores da Europa não serão pressionados a escalar jovens despreparados.
Gerrard afirmou: "Vamos usar Jose Mourinho no Real Madrid como exemplo. Mesmo que ele vá para o Real Madrid agora, Jose Mourinho vai colocar esse garoto para jogar de imediato? Ele será forçado a lançá-lo? Você sabe como são esses treinadores de elite: eles colocam garotos para jogar quando estão prontos para contribuir com o time. Na minha opinião, eles precisam cuidar da saúde do garoto e do bem-estar dele, mas o Manchester United pode oferecer isso a ele, tem um histórico de fazer isso. Não vejo essa pressa, não vejo esse pânico."
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O que vem a seguir para Gabriel?
Gabriel está atualmente na Catalunha com a família para conduzir negociações, enquanto Real Madrid e Barcelona seguem sua intensa disputa por sua contratação. Segundo a Sky Sports, o adolescente tem passaporte irlandês, o que lhe permite explorar uma brecha e se juntar a um clube da União Europeia quando completar 16 anos, em 6 de outubro. Com o Manchester United se recusando a rescindir seu contrato, uma tensa novela de transferência o aguarda nas próximas semanas.
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