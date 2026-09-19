JJ Gabriel dominou as manchetes após pedir ao Manchester United para encerrar seu registro, depois de não entrar em campo desde marcar um hat-trick em sua estreia na UEFA Youth League. Em entrevista à TNT Sports, Steven Gerrard demonstrou profunda preocupação com a pressão intensa colocada hoje sobre os jovens talentos.

Gerrard disse: "Não é só nesta situação. De forma mais ampla, isso me assusta no futebol, que garotos agora possam ser apressados ou que carreiras possam ser forçadas. Não conheço os detalhes e o contexto desta situação isolada com JJ Gabriel, mas, se você olhar para isso, ele está em um dos maiores clubes do mundo. Eles têm uma história e uma tradição de revelar jogadores fantásticos. Não é só esta situação, é o futebol como um todo, esses talentos, eles têm pais, têm agentes, influências externas que forçam e apressam cedo demais, e isso pode afetar a carreira de um garoto."