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Kyle Walker England 2025Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Steven Gerrard e Frank Lampard ficam de fora da lista dos cinco melhores companheiros de seleção de Kyle Walker, divulgada após o anúncio de sua aposentadoria internacional

Kyle Walker encerrou sua longa e bem-sucedida carreira pela seleção inglesa, durante a qual disputou 96 partidas e participou de cinco grandes torneios. O experiente zagueiro, que disputou duas finais do Campeonato Europeu, revelou agora os cinco melhores jogadores com quem atuou pelos Três Leões. Walker escolheu uma lista que demonstra o sucesso alcançado na era moderna sob o comando de Gareth Southgate, mesmo tendo jogado ao lado de membros da “Geração de Ouro”.

  • Fim de uma era para um dos pilares da seleção inglesa

    Walker anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional nesta semana, encerrando uma odisseia de 15 anos com a seleção nacional. Desde que estreou na seleção principal em 2011, o zagueiro tem sido uma peça fundamental na recuperação da equipe, desempenhando um papel decisivo nas campanhas que levaram às finais da Euro 2020 e 2024, bem como à semifinal da Copa do Mundo de 2018. Tendo dividido o campo com uma vasta gama de talentos de diferentes épocas — desde o final da era de Gerrard e Lampard até a atual safra de estrelas —, a seleção de Walker oferece uma perspectiva especial sobre os jogadores que ele acredita terem sido os mais influentes durante o período de sucesso mais consistente da Inglaterra.

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  • Slovakia v England - Group B: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    A base defensiva e os finalizadores de elite

    Quando teve que reduzir a lista de companheiros de equipe a cinco nomes, Walker priorizou a longevidade e o impacto nos torneios. “Os cinco melhores jogadores da Inglaterra com quem joguei, sem ordem específica? Wayne Rooney e Harry Kane, com certeza”, disse Walker ao England Football. Em seguida, ele voltou sua atenção para a linha defensiva que marcou a era Southgate, acrescentando: “Acho que John Stones tem que estar nessa lista, então vou colocar John e Harry Maguire juntos, porque acho que eles têm sido uma rocha na defesa em todos os melhores torneios, quando obviamente fomos lá e conquistamos grandes feitos.” Para a última vaga, ele escolheu um especialista: “Jordan Pickford também tem sido incrível, então, como ele é goleiro, acho que colocaria o Jordan nessa lista.”

  • Uma retrospectiva das lendas da Geração de Ouro

    A lista de Walker chama a atenção pela ausência de meio-campistas icônicos. Embora reconheça o status lendário desses jogadores, o jogador de 35 anos explicou que o momento em que atuavam teve um papel significativo em sua decisão. “Joguei com nomes como Steven Gerrard e Frank Lampard, mas não acho que os vi em seus melhores anos quando eu estava começando”, refletiu. Ele também destacou Raheem Sterling como um herói esquecido da seleção, observando que o ponta “é muito subestimado pelo que fez pelo futebol inglês”. Por fim, Walker deu crédito ao seu técnico pela mudança de cultura: “Em primeiro lugar, no topo dessa lista, está Gareth Southgate... O que ele fez por este país é nada menos que genial.”

  • Manchester City v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma transição para o clube e para a seleção

    Enquanto o Burnley enfrenta os desafios da atual temporada, Walker se concentrará em suas obrigações no clube após o fim de sua carreira internacional. Sua saída deixa um vazio de liderança no vestiário da Inglaterra, especialmente agora que a equipe lança uma nova estratégia tática para a Copa do Mundo de 2026. A aposentadoria do veterano dá continuidade à aposentadoria gradual do núcleo experiente que chegou a duas finais europeias. A carga de trabalho de Walker é reduzida durante as pausas internacionais, mas a Inglaterra precisa desenvolver rapidamente laterais mais jovens, como Rico Lewis, para substituir seu ritmo de recuperação e sua confiabilidade defensiva ao longo de mais de uma década.

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