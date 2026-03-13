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Steven Gerrard e Frank Lampard ficam de fora da lista dos cinco melhores companheiros de seleção de Kyle Walker, divulgada após o anúncio de sua aposentadoria internacional
Fim de uma era para um dos pilares da seleção inglesa
Walker anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional nesta semana, encerrando uma odisseia de 15 anos com a seleção nacional. Desde que estreou na seleção principal em 2011, o zagueiro tem sido uma peça fundamental na recuperação da equipe, desempenhando um papel decisivo nas campanhas que levaram às finais da Euro 2020 e 2024, bem como à semifinal da Copa do Mundo de 2018. Tendo dividido o campo com uma vasta gama de talentos de diferentes épocas — desde o final da era de Gerrard e Lampard até a atual safra de estrelas —, a seleção de Walker oferece uma perspectiva especial sobre os jogadores que ele acredita terem sido os mais influentes durante o período de sucesso mais consistente da Inglaterra.
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A base defensiva e os finalizadores de elite
Quando teve que reduzir a lista de companheiros de equipe a cinco nomes, Walker priorizou a longevidade e o impacto nos torneios. “Os cinco melhores jogadores da Inglaterra com quem joguei, sem ordem específica? Wayne Rooney e Harry Kane, com certeza”, disse Walker ao England Football. Em seguida, ele voltou sua atenção para a linha defensiva que marcou a era Southgate, acrescentando: “Acho que John Stones tem que estar nessa lista, então vou colocar John e Harry Maguire juntos, porque acho que eles têm sido uma rocha na defesa em todos os melhores torneios, quando obviamente fomos lá e conquistamos grandes feitos.” Para a última vaga, ele escolheu um especialista: “Jordan Pickford também tem sido incrível, então, como ele é goleiro, acho que colocaria o Jordan nessa lista.”
Uma retrospectiva das lendas da Geração de Ouro
A lista de Walker chama a atenção pela ausência de meio-campistas icônicos. Embora reconheça o status lendário desses jogadores, o jogador de 35 anos explicou que o momento em que atuavam teve um papel significativo em sua decisão. “Joguei com nomes como Steven Gerrard e Frank Lampard, mas não acho que os vi em seus melhores anos quando eu estava começando”, refletiu. Ele também destacou Raheem Sterling como um herói esquecido da seleção, observando que o ponta “é muito subestimado pelo que fez pelo futebol inglês”. Por fim, Walker deu crédito ao seu técnico pela mudança de cultura: “Em primeiro lugar, no topo dessa lista, está Gareth Southgate... O que ele fez por este país é nada menos que genial.”
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Uma transição para o clube e para a seleção
Enquanto o Burnley enfrenta os desafios da atual temporada, Walker se concentrará em suas obrigações no clube após o fim de sua carreira internacional. Sua saída deixa um vazio de liderança no vestiário da Inglaterra, especialmente agora que a equipe lança uma nova estratégia tática para a Copa do Mundo de 2026. A aposentadoria do veterano dá continuidade à aposentadoria gradual do núcleo experiente que chegou a duas finais europeias. A carga de trabalho de Walker é reduzida durante as pausas internacionais, mas a Inglaterra precisa desenvolver rapidamente laterais mais jovens, como Rico Lewis, para substituir seu ritmo de recuperação e sua confiabilidade defensiva ao longo de mais de uma década.
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