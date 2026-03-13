Steven Gerrard e Frank Lampard ficam de fora da lista dos cinco melhores companheiros de seleção de Kyle Walker, divulgada após o anúncio de sua aposentadoria internacional

A lista de Walker chama a atenção pela ausência de meio-campistas icônicos. Embora reconheça o status lendário desses jogadores, o jogador de 35 anos explicou que o momento em que atuavam teve um papel significativo em sua decisão. “Joguei com nomes como Steven Gerrard e Frank Lampard, mas não acho que os vi em seus melhores anos quando eu estava começando”, refletiu. Ele também destacou Raheem Sterling como um herói esquecido da seleção, observando que o ponta “é muito subestimado pelo que fez pelo futebol inglês”. Por fim, Walker deu crédito ao seu técnico pela mudança de cultura: “Em primeiro lugar, no topo dessa lista, está Gareth Southgate... O que ele fez por este país é nada menos que genial.”