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Steven Gerrard dá sua opinião sobre as chances do Arsenal na final da Liga dos Campeões contra o "fenomenal" PSG
Gerrard aposta no PSG como favorito para a final da Liga dos Campeões
O PSG garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões após superar o Bayern de Munique por 6 a 5 no placar agregado. Sua mais recente exibição na competição europeia reforçou ainda mais seu status de favorito para revalidar o título no final deste mês. Em declarações após a semifinal, Gerrard admitiu que o Arsenal, que chegou à final após eliminar o Atlético de Madrid, provavelmente seria considerado azarão, apesar de sua impressionante temporada sob o comando de Arteta. Gerrard destacou a experiência do PSG, a qualidade do ataque e a profundidade do elenco como grandes vantagens rumo à final. O ex-meio-campista também sugeriu que o Arsenal pode se beneficiar psicologicamente por carregar menos expectativas em uma das partidas mais importantes da história recente do clube.
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Um enorme desafio aguarda os Gunners
Gerrard acredita que a maioria dos observadores espera que o PSG levante o troféu novamente, após mais uma campanha dominante na Europa. Ele também destacou que o Arsenal precisará que tudo dê certo para conseguir deter o time repleto de estrelas do PSG.
“Todo mundo espera que o PSG talvez vença”, disse Gerrard àTNT Sports. “Se você analisar o desempenho desta noite, a vitória deles no ano passado e os jogadores que eles têm, é preciso admitir que as casas de apostas provavelmente colocarão o PSG como favorito. Obviamente, o Arsenal teve um caminho mais fácil [até a final], se assim se pode dizer, mas vai ser uma final e tanto no final do mês, uma que todos nós estamos ansiosos para ver, com dois estilos diferentes. Ambos merecem estar lá, é preciso admitir isso.
"É uma possibilidade [que o Arsenal vença], mas eles vão precisar de um pouco de sorte. As coisas vão ter que correr a favor deles naquela noite, porque esse time do PSG é simplesmente muito bom em todas as posições."
"O Arsenal será o azarão"
O ex-jogador da seleção inglesa acredita que o Arsenal deve usar sua força física e habilidade nas jogadas de bola parada para desorganizar a defesa do PSG. Ele também afirma que o fato de ser considerado azarão pode tirar a pressão do time de Arteta em uma ocasião de tão alto risco.
“Em todos os aspectos, eles foram fenomenais”, acrescentou. “Portanto, o Arsenal vai ter que estar perfeito naquela noite para conseguir a vitória. Acho que eles serão os azarões, o que pode ser bom para eles. Se conseguirem vencer a Premier League, isso lhes dará uma enorme convicção e confiança para a partida. Acho que eles precisam usar a força física e a altura que têm para fazer com que cada jogada de bola parada valha a pena.
"Eles precisam levar o PSG para onde ele não quer ir e torná-lo desconfortável para eles. Mas eles certamente têm uma chance. Acho que, às vezes, em grandes jogos, ajuda ser o caçador, se houver um pouco menos de pressão, menos expectativa sobre você. Acho que isso pode ajudar o Arsenal. Mas Mikel Arteta vai ter que traçar um plano de jogo e uma estratégia para tentar vencer uma partida contra um time do nível que acabamos de ver.”
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Arteta enfrenta um teste tático decisivo
Com a disputa pelo título da Premier League ainda em pleno andamento, o desempenho e a confiança do Arsenal antes da final podem ser cruciais. A final da Liga dos Campeões entre os Gunners e os Les Parisiens está marcada para 30 de maio. Mas, antes disso, o Arsenal disputará suas três últimas partidas da Premier League na tentativa de conquistar seu primeiro título do campeonato em mais de duas décadas. Seu primeiro teste nesta reta final será a visita ao West Ham neste fim de semana.