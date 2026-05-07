Steven Gerrard dá sua opinião sobre as chances do Arsenal na final da Liga dos Campeões contra o "fenomenal" PSG

Gerrard acredita que a maioria dos observadores espera que o PSG levante o troféu novamente, após mais uma campanha dominante na Europa. Ele também destacou que o Arsenal precisará que tudo dê certo para conseguir deter o time repleto de estrelas do PSG.

“Todo mundo espera que o PSG talvez vença”, disse Gerrard àTNT Sports. “Se você analisar o desempenho desta noite, a vitória deles no ano passado e os jogadores que eles têm, é preciso admitir que as casas de apostas provavelmente colocarão o PSG como favorito. Obviamente, o Arsenal teve um caminho mais fácil [até a final], se assim se pode dizer, mas vai ser uma final e tanto no final do mês, uma que todos nós estamos ansiosos para ver, com dois estilos diferentes. Ambos merecem estar lá, é preciso admitir isso.

"É uma possibilidade [que o Arsenal vença], mas eles vão precisar de um pouco de sorte. As coisas vão ter que correr a favor deles naquela noite, porque esse time do PSG é simplesmente muito bom em todas as posições."