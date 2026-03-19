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Steven Gerrard critica o Galatasaray, que considera “vergonhoso” e “patético”, após o Liverpool avançar com facilidade para as quartas de final da Liga dos Campeões
Liverpool foi forte demais para o Galatasaray
O Liverpool pode ter perdido a primeira partida da eliminatória da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, mas não teve dificuldades para derrotar o time turco em Merseyside. A equipe de Slot fez uma exibição impressionante e venceu por 4 a 0, com gols de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch e Mohamed Salah. Ekitike afirmou após a partida que o placar final “poderia ter sido 10 a 0”, devido ao domínio dos anfitriões em uma noite excelente para a equipe de Slot.
- AFP
Gerrard critica o "vergonhoso" Galatasaray
Gerrard também falou sobre a partida e não ficou satisfeito com o comportamento de alguns jogadores do Galatasaray. Ele disse à TNT Sports: “O pessoal veio aqui hoje à noite querendo ver um jogo de ritmo acelerado e eles ficaram se jogando no chão. Foram uma vergonha hoje à noite, do início ao fim. O desempenho em geral foi ruim, patético, na verdade. Depois, você tem jogadores se jogando no chão. Eles tiveram algumas lesões genuínas hoje à noite, lesões no pulso, que você respeita. Como profissional, você não quer ver isso. Mas então você vê pessoas que nem foram tocadas e estão se jogando no chão. Você é punido por isso porque eles jogaram cinco minutos no final do primeiro tempo e você é punido ainda mais. Foram 11 minutos (no total) no final da partida. O placar poderia ter sido 11 a 0 ou 12 a 0 esta noite. O Liverpool venceu com facilidade. O Liverpool esteve excelente esta noite, fez o Galatasaray parecer medíocre. Mas achei o desempenho deles patético.”
Lesões graves para Osimhen e Lang
O Galatasaray viu dois de seus jogadores sofrerem lesões graves em Anfield. O atacante Victor Osimhen foi forçado a sair de campo com uma fratura no braço, apesar de ter tentado continuar jogando mesmo com a dor, e poderá ter que ser submetido a uma cirurgia. O reserva Noa Lang será definitivamente operado após sofrer um corte profundo.
Um comunicado do clube informou: “No primeiro tempo da nossa partida fora de casa contra o Liverpool, pela segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nosso jogador Victor Osimhen sofreu uma pancada no braço e completou o primeiro tempo, mas após exames no intervalo, ele não jogou no segundo tempo devido ao risco de fratura no braço. Após a partida, sob a supervisão de nossa equipe médica, exames no hospital revelaram uma fratura no antebraço direito do nosso jogador, que foi engessado. Uma decisão sobre a cirurgia será tomada nos próximos dias, após novas avaliações.
"No segundo tempo da mesma partida, nosso jogador Noa Lang, que sofreu uma lesão, teve um corte grave no polegar direito, e está previsto que ele seja submetido a uma cirurgia em Liverpool nas próximas horas, com a participação de nossa equipe médica."
- AFP
Liverpool enfrenta o PSG
A vitória do Liverpool sobre o Galatasaray significa que os Reds enfrentarão o atual campeão, o Paris Saint-Germain, nas quartas de final. O PSG eliminou o Liverpool da competição na temporada passada nos pênaltis, mas Arne Slot acredita que a equipe de Luis Enrique não vai gostar de uma revanche.
Ele disse à TNT Sports: “Na temporada passada, contra o PSG, fomos completamente dominados fora de casa; fizemos um ótimo jogo em Anfield, mas perdemos nos pênaltis. Para ser justo, eles não baixaram o nível. Era quase impossível para eles melhorarem, mas têm sido muito impressionantes até agora. Não acho que ficarão muito felizes em jogar contra nós depois de verem nosso desempenho hoje à noite, e na temporada passada fomos a única equipe que os levou à prorrogação e aos pênaltis.”
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