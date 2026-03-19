Steven Gerrard critica o Galatasaray, que considera “vergonhoso” e “patético”, após o Liverpool avançar com facilidade para as quartas de final da Liga dos Campeões

O Galatasaray viu dois de seus jogadores sofrerem lesões graves em Anfield. O atacante Victor Osimhen foi forçado a sair de campo com uma fratura no braço, apesar de ter tentado continuar jogando mesmo com a dor, e poderá ter que ser submetido a uma cirurgia. O reserva Noa Lang será definitivamente operado após sofrer um corte profundo.

Um comunicado do clube informou: “No primeiro tempo da nossa partida fora de casa contra o Liverpool, pela segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nosso jogador Victor Osimhen sofreu uma pancada no braço e completou o primeiro tempo, mas após exames no intervalo, ele não jogou no segundo tempo devido ao risco de fratura no braço. Após a partida, sob a supervisão de nossa equipe médica, exames no hospital revelaram uma fratura no antebraço direito do nosso jogador, que foi engessado. Uma decisão sobre a cirurgia será tomada nos próximos dias, após novas avaliações.

"No segundo tempo da mesma partida, nosso jogador Noa Lang, que sofreu uma lesão, teve um corte grave no polegar direito, e está previsto que ele seja submetido a uma cirurgia em Liverpool nas próximas horas, com a participação de nossa equipe médica."