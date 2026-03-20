Steven Gerrard afirmou categoricamente que seu sonho de treinar o Liverpool está MORTO, enquanto um ex-companheiro de equipe dos Reds incentiva a lenda do clube a seguir os passos de Jurgen Klopp

Gerrard teve um início promissor na carreira de treinador ao assumir o comando do Ibrox. Ele liderou o domínio local em Glasgow, com o Rangers tirando o rival do Old Firm, o Celtic, do topo da tabela.

Com sua reputação em alta, não demorou muito para que o ex-jogador da seleção inglesa atraísse o interesse de seu país natal. A transferência para o Aston Villa ocorreu em novembro de 2021, mas uma passagem praticamente esquecível pela região de West Midlands durou apenas 11 meses e 40 jogos.

Gerrard não se saiu muito melhor ao rumar para a Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Ettifaq, já que venceu apenas 23 das 59 partidas que comandou lá, e está afastado dos gramados desde que deixou o Oriente Médio em janeiro de 2025.

Vários destinos para o técnico de 45 anos têm sido cogitados desde então, e seu próximo passo — se é que haverá um — é considerado crucial. A possibilidade de um retorno a Merseyside não está totalmente descartada, mas vários obstáculos foram colocados no caminho de Gerrard.