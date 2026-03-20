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Steven Gerrard afirmou categoricamente que seu sonho de treinar o Liverpool está MORTO, enquanto um ex-companheiro de equipe dos Reds incentiva a lenda do clube a seguir os passos de Jurgen Klopp
Gerrard passou por dificuldades após a conquista do título com o Rangers
Gerrard teve um início promissor na carreira de treinador ao assumir o comando do Ibrox. Ele liderou o domínio local em Glasgow, com o Rangers tirando o rival do Old Firm, o Celtic, do topo da tabela.
Com sua reputação em alta, não demorou muito para que o ex-jogador da seleção inglesa atraísse o interesse de seu país natal. A transferência para o Aston Villa ocorreu em novembro de 2021, mas uma passagem praticamente esquecível pela região de West Midlands durou apenas 11 meses e 40 jogos.
Gerrard não se saiu muito melhor ao rumar para a Liga Profissional da Arábia Saudita com o Al-Ettifaq, já que venceu apenas 23 das 59 partidas que comandou lá, e está afastado dos gramados desde que deixou o Oriente Médio em janeiro de 2025.
Vários destinos para o técnico de 45 anos têm sido cogitados desde então, e seu próximo passo — se é que haverá um — é considerado crucial. A possibilidade de um retorno a Merseyside não está totalmente descartada, mas vários obstáculos foram colocados no caminho de Gerrard.
O sonho de Gerrard de se tornar técnico do Liverpool chegou ao fim?
Questionado sobre se Gerrard ainda poderia assumir o comando em Anfield, o ex-atacante dos Reds, Heskey — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a ToonieBet — disse: “Acho que esse sonho está morto neste momento. Bem, morrendo ou já morreu.
“Veja como [Michael] Carrick está se saindo bem agora [no Manchester United]. Ele não fazia muito tempo que tinha saído do Middlesbrough e já estava no sistema há um bom tempo. Stevie precisa realmente voltar a treinar, comandar e estar à beira do campo.
“Acho que é uma questão de encontrar o clube certo, o sistema certo e os treinadores certos com quem trabalhar, porque nem sempre é tudo sobre você. Você tem que lembrar que Jurgen [Klopp] era o líder de um grupo. Ele não era apenas aquele cara. Ele fazia tudo. Não, não. Ele liderava as pessoas para que fizessem, movia as pessoas de um lugar para outro e garantia que elas estivessem fazendo certas coisas, além de dar autonomia para que elas também fizessem certas coisas. Nem sempre é sobre você. Você só precisa encontrar as pessoas certas.”
Klopp apontou Gerrard como seu sucessor ideal em Anfield
Klopp sugeriu a ideia de Gerrard ser seu sucessor já em 2019, cerca de cinco anos antes de o alemão acabar deixando o cargo mais exigente da Premier League. Gerrard disse na época que ficou “surpreso e lisonjeado” por ter sido cogitado para o cargo.
Ele também comentou, diante das especulações incessantes sobre um retorno ao seu lar espiritual: “Recebo muitas perguntas sobre onde quero chegar e quais são minhas ambições e sonhos. Não preciso estabelecer prazos para isso ou aquilo. A vida me levará aonde tiver que me levar; se for ao topo, fantástico, mas já sinto que estou trabalhando para um clube de ponta agora.”
Enquanto Heskey colocou em dúvida as afirmações de Gerrard sobre assumir o cargo no Liverpool em 2026, outro ex-atacante dos Reds — John Aldridge — já havia dito ao GOAL por que tudo pode acontecer: “Depende dos passos que Stevie der para chegar a essa posição.
“O próximo passo será fundamental para ele. Acho que ele vai voltar ao país, mas talvez para a Europa. O que ele aprendeu, ele levará para uma liga mais competitiva, com jogadores melhores e um futebol de melhor qualidade, e então, de repente, tudo pode se encaixar e explodir. Isso pode dar certo e acontecer para ele.”
O Liverpool estará à procura de um novo treinador neste verão?
Há rumores de que o Liverpool poderia voltar a procurar um novo técnico neste verão, já que Arne Slot tem enfrentado dificuldades para dar continuidade ao sucesso conquistado com o título da Premier League na temporada 2024-25 — apesar dos grandes investimentos no mercado de transferências.
Klopp tem sido associado a um retorno a Merseyside, apesar de ter se libertado das pressões da gestão, mas não há indícios de que Gerrard — que precisa voltar a assumir o comando técnico — seja considerado nesta fase.
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