Steven Gerrard afirma que o Liverpool precisa de uma contratação de grande impacto para substituir Mohamed Salah neste verão

Os Reds foram abalados esta semana com a confirmação de que Salah encerrará sua lendária passagem de nove anos pelo Liverpool ao final da atual temporada. Apesar de ainda ter um ano de contrato, o egípcio chegou a um acordo com o clube para abrir mão de uma quantia significativa a fim de facilitar uma transferência a título gratuito neste verão, sendo que a Liga Profissional da Arábia Saudita continua sendo o destino mais cotado.

Em um vídeo emocionante postado em sua conta no Instagram, Salah pareceu se dirigir diretamente aos torcedores, dizendo: “Olá a todos, infelizmente o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada.”