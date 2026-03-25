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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
خالد محمود

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Steven Gerrard afirma que o Liverpool precisa de uma contratação de grande impacto para substituir Mohamed Salah neste verão

Liverpool
S. Gerrard
M. Salah
M. Olise
Bayern de Munique
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A lenda do Liverpool, Steven Gerrard, enviou uma mensagem clara à diretoria do Anfield sobre a tarefa monumental de substituir Mohamed Salah. O icônico ex-capitão acredita que o clube deve gastar sem limites para contratar um dos melhores atacantes do mundo e preencher o vazio deixado pela iminente saída do “Rei Egípcio”.

  • O fim de uma era em Anfield

    Os Reds foram abalados esta semana com a confirmação de que Salah encerrará sua lendária passagem de nove anos pelo Liverpool ao final da atual temporada. Apesar de ainda ter um ano de contrato, o egípcio chegou a um acordo com o clube para abrir mão de uma quantia significativa a fim de facilitar uma transferência a título gratuito neste verão, sendo que a Liga Profissional da Arábia Saudita continua sendo o destino mais cotado.

    Em um vídeo emocionante postado em sua conta no Instagram, Salah pareceu se dirigir diretamente aos torcedores, dizendo: “Olá a todos, infelizmente o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada.”

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    O plano de Gerrard para o futuro

    Em entrevista à TNT Sports, a lenda do Liverpool, Gerrard, foi enfático ao afirmar que o clube não pode se dar ao luxo de adotar uma abordagem de formação de jovens talentos ao identificar um sucessor para seu emblemático atacante. O ex-técnico do Al-Ettifaq insistiu que somente um jogador do mais alto nível será suficiente para que o Liverpool mantenha sua vantagem competitiva no topo da Premier League e na Europa.

    “É preciso contratar alguém que seja um craque, ou não será possível substituí-lo”, explicou Gerrard durante a transmissão. “Eles precisam ser os três [ou] quatro melhores alas do mundo para substituir Salah, porque é isso que Mo tem sido.”

  • Michael Olise e o preço de 173 milhões de libras

    Entre os nomes associados a uma transferência para Merseyside está a estrela do Bayern de Munique, Michael Olise. Reportagens na Alemanha sugerem que o Liverpool estaria disposto a desembolsar a impressionante quantia de € 200 milhões (£ 173 milhões) para tirar o francês da Allianz Arena, valor que representaria uma significativa demonstração de intenções por parte do grupo de proprietários liderado pela FSG.

    Olise, que vem impressionando desde que se transferiu para a Bundesliga, se encaixa na descrição de “atracção de público” dada por Gerrard. No entanto, ele não é o único nome na lista de candidatos. O Liverpool também estaria de olho em vários outros alvos de destaque, incluindo Yan Diomande, do RB Leipzig, e estrelas consagradas da Premier League como Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus e Yankuba Minteh, enquanto avalia suas opções para a era pós-Salah.

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    Uma transição difícil pela frente

    Substituir um jogador que tem marcado consistentemente pelo menos 20 gols por temporada não é tarefa fácil, e a vaga na ala direita será o maior desafio que o departamento de contratações do clube enfrentará neste verão. Como Salah tem sido uma peça fundamental para o sucesso do clube tanto sob o comando de Jurgen Klopp quanto de Arne Slot, a pressão para acertar nessa contratação é imensa.

    Embora jovens promessas como Diomande tenham mostrado lampejos de brilhantismo, a insistência de Gerrard em contratar um astro consagrado reflete a ansiedade da torcida. Se os Reds quiserem disputar títulos importantes na próxima temporada, encontrar um jogador capaz de reproduzir o impacto de bilheteria de Salah será o tema central da janela de transferências.

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