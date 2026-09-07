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Steve McManaman desafia Dominik Szoboszlai a preencher o vazio de liderança no Liverpool após as saídas no verão
Szoboszlai promovido ao grupo de liderança
Dominik Szoboszlai foi promovido ao grupo de liderança do Liverpool após um verão de significativa transição no elenco em Anfield. O internacional húngaro foi nomeado pelo novo treinador Andoni Iraola como um dos três vice-capitães do capitão Virgil van Dijk.
Szoboszlai divide essas funções de vice-capitão com os veteranos do elenco Alisson Becker e Joe Gomez.
A ascensão do astro do meio-campo acontece após as saídas, ao fim da temporada, de pesos-pesados do vestiário como Mohamed Salah e Andy Robertson.
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McManaman desafia estrela húngara
O ex-ponta do Liverpool Steve McManaman insiste que Szoboszlai agora precisa se tornar a figura central dentro e fora de campo. Falando à Seven, McManaman enfatizou que os principais jogadores precisam assumir a responsabilidade quando líderes consolidados deixam o clube.
McManaman vê Szoboszlai como o eventual sucessor de Van Dijk, ressaltando sua importância para controlar o ritmo a partir do meio-campo.
"Dominik Szoboszlai é mais um que está se firmando neste time agora", disse McManaman. "Perdemos alguns grandes jogadores nos últimos anos, grandes personalidades no time, então você precisa de alguém para chegar ou dar um passo à frente. É isso que as superestrelas fazem.
Guiando a próxima geração
Com vários jovens inexperientes fazendo parte do elenco de Iraola, McManaman acredita que o novo grupo de liderança precisa manter padrões elevados. Ele destacou que Salah e Robertson anteriormente tinham enorme autoridade no vestiário.
O ex-ponta pediu a Szoboszlai, Van Dijk e Alisson que acelerem o desenvolvimento dos companheiros de equipe mais jovens durante esta fase de reconstrução.
"Ele tem um papel muito importante a desempenhar nesta temporada, porque perdemos alguns personagens enormes", acrescentou McManaman. "Eles precisam desempenhar um papel muito grande em fazer os garotos mais jovens evoluírem, e bem rapidamente."
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Meta da Champions League para Iraola
De olho na campanha, McManaman acredita que garantir uma vaga entre os quatro primeiros e brigar nas competições de copa domésticas representaria uma temporada de estreia bem-sucedida para Iraola.
Ao avaliar o elenco como um pouco curto para sustentar uma briga pelo título, ele espera que os jogadores em seu segundo ano mostrem melhoras significativas.
O Liverpool dependerá fortemente da liderança de Szoboszlai à medida que Iraola integrar as contratações de verão e os jovens talentos ao seu sistema tático.
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