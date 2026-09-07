Dominik Szoboszlai foi promovido ao grupo de liderança do Liverpool após um verão de significativa transição no elenco em Anfield. O internacional húngaro foi nomeado pelo novo treinador Andoni Iraola como um dos três vice-capitães do capitão Virgil van Dijk.

Szoboszlai divide essas funções de vice-capitão com os veteranos do elenco Alisson Becker e Joe Gomez.

A ascensão do astro do meio-campo acontece após as saídas, ao fim da temporada, de pesos-pesados do vestiário como Mohamed Salah e Andy Robertson.