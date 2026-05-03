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Steve McClaren explica como Cristiano Ronaldo ignorou o conselho de “não jogar” durante sua segunda passagem malfadada pelo Manchester United, que terminou com um desentendimento com Erik ten Hag e a rescisão do contrato
O ultimato dado a Erik ten Hag
McClaren revelou que o atrito entre Ten Hag e Ronaldo ficou evidente quase imediatamente após a chegada do técnico a Carrington. À medida que Ten Hag tentava implementar um sistema disciplinado e de alta pressão, ficou claro que o pentacampeão da Bola de Ouro não estava alinhado com a visão do técnico para a equipe.
Em entrevista ao The Athletic, McClaren detalhou a severa advertência que fez ao técnico holandês durante os estágios iniciais do conflito. “Erik tentou impor seu estilo e foi por isso que teve aquela briga com Ronaldo o tempo todo. Eu disse a Erik, logo no início: ‘É você ou ele’”, explicou McClaren.
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A resistência de Ronaldo ao jogo de pressão
O cerne da questão residia no ritmo de trabalho exigido quando a equipe não estava com a posse de bola, um aspecto inegociável do plano tático de Ten Hag. Apesar de seu status de lenda e de seu histórico goleador, Ronaldo teria enfrentado dificuldades — ou se recusado — a se adaptar às exigências físicas da pressão defensiva da Premier League moderna, já na casa dos 30 e poucos anos.
McClaren explicou as instruções específicas que causaram o desentendimento: “Ronaldo estava bem no geral. Mas ele não queria fazer o trabalho que o Erik queria que ele fizesse. Ou não se sentia capaz de fazê-lo. As instruções quando não estávamos com a posse de bola eram: ‘Vá para o meio, assim que voltar, você é o primeiro a pressionar, depois faça uma corrida dupla, até mesmo uma corrida tripla de vez em quando’. Eu costumava dizer ao Ronnie: ‘Se você quer jogar, é isso que você tem que fazer’. Ele argumentava: ‘Ah, ninguém quer pressionar’. Eu dizia: ‘Bem, são todos rapazes jovens, eles conseguem pressionar’. Eu disse: ‘Você tem que correr, é simples, Ronnie. Se não correr, não joga’."
A inevitável derrota em Old Trafford
A tensão acabou por explodir durante uma vitória em 2022 contra o Tottenham, quando Ronaldo se recusou, de forma memorável, a entrar como substituto e deixou o estádio mais cedo. Esse ato de rebeldia foi o começo do fim, já que o atacante logo concedeu uma entrevista bombástica a Piers Morgan, na qual afirmou se sentir “traído” pelo clube e não ter respeito por Ten Hag.
Após a entrevista, o United tomou a decisão de rescindir o contrato de Ronaldo por mútuo acordo, abrindo caminho para sua transferência para o Al-Nassr, na Arábia Saudita. McClaren observou que, enquanto outros treinadores poderiam ter cedido para acomodar Ronaldo, Ten Hag permaneceu firme em seus princípios, mesmo que isso lhe custasse os serviços do maior artilheiro da história do clube.
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Comparações com a era de Sir Alex Ferguson
Ao refletir sobre o motivo pelo qual a situação se tornou tão instável, McClaren sugeriu que Ten Hag carecia da autoridade consolidada de que treinadores lendários como Sir Alex Ferguson desfrutavam. Enquanto Ferguson conseguia dispensar jogadores de renome sem grande resistência por parte dos torcedores ou da mídia, Ten Hag ainda tentava construir suas bases enquanto lidava com o ego de um ícone mundial.
McClaren concluiu afirmando: “Talvez outros treinadores tenham tentado se adaptar e acomodar para tirar o melhor proveito de [Ronaldo]. Com o Fergie, ou você estava certo ou estava fora. Se você não estivesse do lado dele e ele soubesse disso, você estava fora. E essa é a autoridade, o poder que ele desenvolveu ao longo de anos e anos. O Gaffer, Sir Alex, teve tempo para fazer isso. Erik não teve o mesmo tempo.”