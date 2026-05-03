Steve McClaren explica como Cristiano Ronaldo ignorou o conselho de “não jogar” durante sua segunda passagem malfadada pelo Manchester United, que terminou com um desentendimento com Erik ten Hag e a rescisão do contrato

O cerne da questão residia no ritmo de trabalho exigido quando a equipe não estava com a posse de bola, um aspecto inegociável do plano tático de Ten Hag. Apesar de seu status de lenda e de seu histórico goleador, Ronaldo teria enfrentado dificuldades — ou se recusado — a se adaptar às exigências físicas da pressão defensiva da Premier League moderna, já na casa dos 30 e poucos anos.

McClaren explicou as instruções específicas que causaram o desentendimento: “Ronaldo estava bem no geral. Mas ele não queria fazer o trabalho que o Erik queria que ele fizesse. Ou não se sentia capaz de fazê-lo. As instruções quando não estávamos com a posse de bola eram: ‘Vá para o meio, assim que voltar, você é o primeiro a pressionar, depois faça uma corrida dupla, até mesmo uma corrida tripla de vez em quando’. Eu costumava dizer ao Ronnie: ‘Se você quer jogar, é isso que você tem que fazer’. Ele argumentava: ‘Ah, ninguém quer pressionar’. Eu dizia: ‘Bem, são todos rapazes jovens, eles conseguem pressionar’. Eu disse: ‘Você tem que correr, é simples, Ronnie. Se não correr, não joga’."