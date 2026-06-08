Steve Clarke foi tildado de “pouco profissional” pelo irritado técnico da Noruega, mas a Federação Escocesa de Futebol rebate após o cancelamento do amistoso pré-Copa do Mundo

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, não mediu palavras ao saber que o amistoso de preparação contra a Escócia havia sido cancelado no último minuto. O ex-técnico do Wolverhampton ficou particularmente indignado por não ter recebido uma ligação direta de Clarke para explicar a situação, sugerindo que um “acordo de cavalheiros” havia sido quebrado.

Explicando sua frustração, Solbakken classificou a reviravolta como “pouco profissional” e afirmou que isso causou uma perturbação significativa no ritmo de sua equipe. “É pouco profissional da parte da Escócia. É pouco profissional que o técnico não tenha me ligado, que eles usem o gerente da equipe para ligar e dizer isso depois que terminamos o treino. Não acho que as lesões que eles estão culpando tenham vindo da última sessão de treino. Não é esse o caso. É decepcionante. É pouco profissional. Mas temos que conviver com isso. É por isso que nos ajustamos um pouco durante o jogo”, afirmou Solbakken.



