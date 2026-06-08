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Steve Clarke foi tildado de “pouco profissional” pelo irritado técnico da Noruega, mas a Federação Escocesa de Futebol rebate após o cancelamento do amistoso pré-Copa do Mundo
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Solbakken descarrega sua raiva contra Clarke, tido como “pouco profissional”
O técnico da Noruega, Stale Solbakken, não mediu palavras ao saber que o amistoso de preparação contra a Escócia havia sido cancelado no último minuto. O ex-técnico do Wolverhampton ficou particularmente indignado por não ter recebido uma ligação direta de Clarke para explicar a situação, sugerindo que um “acordo de cavalheiros” havia sido quebrado.
Explicando sua frustração, Solbakken classificou a reviravolta como “pouco profissional” e afirmou que isso causou uma perturbação significativa no ritmo de sua equipe. “É pouco profissional da parte da Escócia. É pouco profissional que o técnico não tenha me ligado, que eles usem o gerente da equipe para ligar e dizer isso depois que terminamos o treino. Não acho que as lesões que eles estão culpando tenham vindo da última sessão de treino. Não é esse o caso. É decepcionante. É pouco profissional. Mas temos que conviver com isso. É por isso que nos ajustamos um pouco durante o jogo”, afirmou Solbakken.
A Federação Escocesa de Futebol defende um processo "correto e coerente"
A Federação Escocesa de Futebol reagiu rapidamente às críticas, emitindo uma declaração firme para esclarecer sua posição assim que a seleção chegou ao seu centro de treinamento na Carolina do Norte.
De acordo com a entidade, a decisão foi tomada exclusivamente com o bem-estar dos jogadores em mente, após uma série de pequenas lesões no elenco após a recente vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia.
A declaração da SFA dizia: “O jogo-treino a portas fechadas foi organizado e combinado entre os respectivos gerentes das equipes — não os treinadores principais — e esse foi o mesmo processo que seguimos quando, infelizmente, tivemos que cancelar no sábado. Tivemos algumas lesões durante nossos amistosos anteriores e, quando ficou claro que um jogo-treino traria mais riscos do que possíveis benefícios preparatórios, alertamos o gerente da equipe da Noruega o mais rápido possível. Acreditamos que este foi o processo correto e coerente. O jogo também deveria ser a portas fechadas e não anunciado publicamente — por isso ficamos surpresos quando a notícia do jogo veio a público pela mídia norueguesa.”
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Clarke prioriza a segurança do elenco em detrimento do jogo de preparação
Apesar da controvérsia que se formava, o técnico da Escócia não pareceu abalado, concentrando-se na próxima campanha da Copa do Mundo. Clarke insistiu que a decisão se resumia a uma simples questão de gestão de riscos, observando que um “jogo-treino” não valia a pena comprometer a condição física de jogadores-chave que haviam sofrido pequenas lesões no início da semana.
“Seria apenas um jogo-treino de uma hora em nosso centro de treinamento. Sofremos uma ou duas contusões leves na semana passada e decidimos que não valia a pena correr o risco”, explicou Clarke sucintamente.
Os dirigentes da Escócia afirmam categoricamente que a delegação norueguesa foi notificada antes de os escoceses entrarem em campo para o confronto do fim de semana em Nova Jersey, apesar das alegações da outra parte de que a notificação chegou tarde demais.
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Jogadores da Noruega rejeitam as acusações de que a seleção é “fraca” e “vergonhosa”
As críticas não se limitaram à comissão técnica, já que o gerente de operações da Noruega, Brede Hangeland, e vários jogadores experientes expressaram sua decepção. Hangeland, ex-zagueiro do Fulham, foi contundente em sua avaliação da conduta da SFA, sugerindo que a equipe escocesa não havia honrado um acordo de longa data.
“Trabalhamos nesse jogo há muitos meses. É vergonhoso cancelá-lo alguns dias antes”, disse Hangeland. “Não podemos fazer nada a respeito, só temos que esquecer isso e tirar o melhor proveito possível. Mas houve muita organização, acordos e acordos de cavalheiros e, de repente, eles não querem mais. Acho que isso foi fraco, por assim dizer.”