Steve Clarke fica! O técnico da Escócia assina extensão de contrato antes da Copa do Mundo

"Sinto-me verdadeiramente honrado por liderar a minha seleção na nossa primeira Copa do Mundo masculina em 28 anos e estou orgulhoso de continuar como técnico principal", disse Clarke após o anúncio. "Sei que os torcedores da Escócia valorizam as conquistas deste grupo ao se classificar para duas Eurocopas consecutivas e tenho a certeza de que toda a nação comemorou a nossa classificação para a Copa do Mundo de 2026 após tanto tempo. É muito importante olhar para frente e planejar o futuro e, embora minha equipe vá fazer tudo ao seu alcance para competir e deixar o país orgulhoso nos Estados Unidos neste verão, isso também nos dá segurança antes do torneio, sabendo que podemos construir sobre essas bases a longo prazo, e é um privilégio continuar nesta função."

Clarke também enfatizou que não tem intenção de ficar parado, apesar dos recentes sucessos. “A estabilidade é a chave para o sucesso no futebol, e isso certamente tem sido o caso durante meus últimos sete anos como técnico principal”, acrescentou. "É importante evoluirmos e melhorarmos, e estou ansioso para trabalhar com o novo diretor de futebol, Craig Mulholland, para aumentar o fluxo de talentos para a seleção principal por meio das seleções juvenis. Por enquanto, o foco é a preparação para a Copa do Mundo, começando contra Curaçao neste fim de semana."