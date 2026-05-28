Getty Images Sport
Traduzido por
Steve Clarke fica! O técnico da Escócia assina extensão de contrato antes da Copa do Mundo
Um contrato histórico para o técnico mais bem-sucedido da Escócia
A Federação Escocesa de Futebol tomou medidas decisivas para garantir o futuro da seleção nacional, oferecendo a Clarke um novo contrato que se estende muito além de seus compromissos atuais. Já considerado o técnico mais bem-sucedido do país na era moderna, a influência de Clarke se estenderá agora até a edição do centenário da Copa do Mundo da FIFA, daqui a quatro anos, garantindo total estabilidade para a seleção nacional.
Este acordo histórico garante que Clarke estará no comando não apenas para o próximo torneio nos EUA, México e Canadá, mas também para a campanha da Euro 2028, que será co-sediada pelo Reino Unido, Irlanda, Escócia e País de Gales. O ex-técnico do Kilmarnock transformou a sorte da seleção nacional desde que assumiu o cargo há sete anos, tornando esta prorrogação uma decisão muito bem recebida pelos torcedores.
- AFP
Clarke concentrou-se na evolução a longo prazo
"Sinto-me verdadeiramente honrado por liderar a minha seleção na nossa primeira Copa do Mundo masculina em 28 anos e estou orgulhoso de continuar como técnico principal", disse Clarke após o anúncio. "Sei que os torcedores da Escócia valorizam as conquistas deste grupo ao se classificar para duas Eurocopas consecutivas e tenho a certeza de que toda a nação comemorou a nossa classificação para a Copa do Mundo de 2026 após tanto tempo. É muito importante olhar para frente e planejar o futuro e, embora minha equipe vá fazer tudo ao seu alcance para competir e deixar o país orgulhoso nos Estados Unidos neste verão, isso também nos dá segurança antes do torneio, sabendo que podemos construir sobre essas bases a longo prazo, e é um privilégio continuar nesta função."
Clarke também enfatizou que não tem intenção de ficar parado, apesar dos recentes sucessos. “A estabilidade é a chave para o sucesso no futebol, e isso certamente tem sido o caso durante meus últimos sete anos como técnico principal”, acrescentou. "É importante evoluirmos e melhorarmos, e estou ansioso para trabalhar com o novo diretor de futebol, Craig Mulholland, para aumentar o fluxo de talentos para a seleção principal por meio das seleções juvenis. Por enquanto, o foco é a preparação para a Copa do Mundo, começando contra Curaçao neste fim de semana."
Apoio da Federação Escocesa de Futebol ao "plano de ação" para o futuro
Ian Maxwell, diretor executivo da SFA, expressou sua satisfação por ter garantido a permanência de Clarke por mais um ciclo. Ele destacou que a diretoria foi unânime no desejo de manter o técnico de 60 anos no comando, dado seu histórico sem precedentes de levar a equipe a três finais de grandes torneios nas últimas quatro edições possíveis. O sentimento de “renovação de objetivos” foi um fator-chave nas negociações, já que a Escócia busca consolidar seu lugar como participante regular no cenário mundial.
“Em nome da diretoria, estou muito satisfeito por termos chegado a um acordo com Steve para que ele continue como técnico da seleção masculina”, declarou Maxwell. “Seu histórico fala por si: três classificações para finais em quatro torneios, incluindo finais consecutivas da Eurocopa e, é claro, um retorno iminente à Copa do Mundo após quase três décadas. Além disso, ele montou um elenco que conquistou o coração da nação, transformando o Barclays Hampden em uma fortaleza mais uma vez. Durante nossas discussões sobre o futuro, todos concordamos que não podemos descansar sobre nossos louros nem jamais considerar a classificação como garantida. A paixão e o entusiasmo com que ele discutiu esse plano de ação enfatizam que isso não será simplesmente uma continuação, mas um propósito renovado e um foco para os próximos quatro anos.”
- Getty Images Sport
Preparando-se para um verão histórico nos Estados Unidos
Com seu futuro agora legalmente garantido, Clarke pode dedicar toda a sua atenção à tarefa imediata: a primeira participação da Escócia em uma Copa do Mundo desde 1998. A seleção está entrando em uma fase crucial de preparação, que começa com um confronto contra Curaçao neste fim de semana.
A estreia da Escócia será contra o Haiti, em Boston, no dia 13 de junho. A equipe permanecerá em Boston para enfrentar o Marrocos no dia 19 de junho e, cinco dias depois, viajará para Miami para enfrentar um adversário difícil, o Brasil.