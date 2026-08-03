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Steve Bruce faz alerta "chocado" à diretoria do Newcastle United sobre êxodo de transferências de £ 380 milhões e saída de Eddie Howe
Howe renuncia em meio a êxodo
Howe deixou oficialmente o cargo de técnico do Newcastle em 31 de julho, após quase cinco anos no St James' Park. Sua saída acontece em meio a uma onda de vendas de jogadores de alto perfil, incluindo Alexander Isak, Anthony Gordon e Sandro Tonali nos últimos 12 meses. Caso Bruno Guimaraes também saia, com o meio-campista fortemente ligado ao Arsenal, o Newcastle deve arrecadar até £ 380 milhões em taxas de transferência, um padrão de vendas visto como uma ameaça à estabilidade do elenco.
- Pro Sports Images
Steve Bruce faz alerta
O ex-treinador do Newcastle Bruce, que comandou o clube de 2019 a 2021, expressou profunda preocupação com a saída de Howe e com a política de transferências adotada pela diretoria.
Como foi citado pelo Shields Gazette, Bruce compartilhou sua surpresa com a decisão: "Todos nós ficamos chocados com o momento disso. Ele fez um trabalho magnífico. Muitos torcedores do Newcastle, e ainda posso dizer que sou um deles, vão ficar totalmente decepcionados (e) um pouco desiludidos, na verdade, com o que está acontecendo.
"Começou há um ano. A situação de Isak não foi nada boa para o clube. O Newcastle fez essa promessa de que, até 2030, vai tentar vencer a Premier League. Infelizmente, parece que eles têm de seguir por um caminho diferente, não parece que seja o mesmo clube que era talvez há dois, três anos, e a única coisa que você não pode fazer é continuar vendendo seus melhores jogadores."
Crescem as especulações sobre o cargo na Inglaterra
Bruce também comentou sobre as perspectivas futuras de Howe, incluindo seu possível status de candidato para comandar a seleção da Inglaterra sob a FA.
Sobre o cargo na Inglaterra, Bruce acrescentou: "No que me diz respeito, para comandar a nossa seleção, acho que você deve ser inglês. Essa é a minha opinião pessoal sobre isso. Temos alguns treinadores realmente, realmente talentosos por aí.
"Olha, Tuchel também é um treinador fantástico, ele tomou uma grande decisão (contra a Argentina), mas não vamos esquecer que estávamos a cinco minutos de uma final de Copa do Mundo. Peguem leve com ele, mas ele tomou uma grande decisão, não foi?
"Todos nós estamos quebrando a cabeça com isso, e ele tem de conviver com essa decisão. Mas, para o substituto dele, Eddie vai substituí-lo no futuro? Quem sabe o que o futebol ainda reserva."
- Every Second Media
Conversas sobre sucessor perto do fim
O Newcastle está entrando na fase final da nomeação do ex-técnico do Al-Ahli Matthias Jaissle como sucessor de Howe no St James' Park. O novo treinador enfrentará um desafio imediato quando o Newcastle iniciar sua campanha na Premier League em casa contra o Liverpool, em 23 de agosto. Manter o moral no vestiário e aliviar a angústia dos torcedores será um obstáculo crucial antes de a janela de transferências de verão se fechar.
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