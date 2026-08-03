Steve Bruce faz alerta "chocado" à diretoria do Newcastle United sobre êxodo de transferências de £ 380 milhões e saída de Eddie Howe

O ex-treinador do Newcastle Bruce, que comandou o clube de 2019 a 2021, expressou profunda preocupação com a saída de Howe e com a política de transferências adotada pela diretoria.

Como foi citado pelo Shields Gazette, Bruce compartilhou sua surpresa com a decisão: "Todos nós ficamos chocados com o momento disso. Ele fez um trabalho magnífico. Muitos torcedores do Newcastle, e ainda posso dizer que sou um deles, vão ficar totalmente decepcionados (e) um pouco desiludidos, na verdade, com o que está acontecendo.

"Começou há um ano. A situação de Isak não foi nada boa para o clube. O Newcastle fez essa promessa de que, até 2030, vai tentar vencer a Premier League. Infelizmente, parece que eles têm de seguir por um caminho diferente, não parece que seja o mesmo clube que era talvez há dois, três anos, e a única coisa que você não pode fazer é continuar vendendo seus melhores jogadores."



