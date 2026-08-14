O Shakhtar Donetsk, potência ucraniana, está buscando ativamente mandar seus jogos em casa na Champions League em Stamford Bridge na próxima temporada.

O clube está longe de sua casa, a Donbas Arena, desde 2014, após a anexação de Donetsk apoiada pela Rússia. Embora recentemente tenha utilizado vários estádios na Polônia, Alemanha e Eslovênia para noites europeias, o apelo de Londres agora se tornou um foco principal para sua equipe executiva.

A mudança faria o futebol continental de elite voltar à Fulham Road, apesar de o Chelsea não ter conseguido se classificar para a competição. De acordo com Ben Jacobs, Stamford Bridge está bem posicionado para receber os jogos do Shakhtar nesta temporada, enquanto as conversas entre as duas organizações continuam.