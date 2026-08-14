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Stamford Bridge deve receber jogos da Liga dos Campeões apesar da ausência do Chelsea da principal competição da Europa nesta temporada
Shakhtar mira ambiciosa investida em Londres
O Shakhtar Donetsk, potência ucraniana, está buscando ativamente mandar seus jogos em casa na Champions League em Stamford Bridge na próxima temporada.
O clube está longe de sua casa, a Donbas Arena, desde 2014, após a anexação de Donetsk apoiada pela Rússia. Embora recentemente tenha utilizado vários estádios na Polônia, Alemanha e Eslovênia para noites europeias, o apelo de Londres agora se tornou um foco principal para sua equipe executiva.
A mudança faria o futebol continental de elite voltar à Fulham Road, apesar de o Chelsea não ter conseguido se classificar para a competição. De acordo com Ben Jacobs, Stamford Bridge está bem posicionado para receber os jogos do Shakhtar nesta temporada, enquanto as conversas entre as duas organizações continuam.
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Fortalecendo a conexão com o Chelsea
A relação entre Chelsea e Shakhtar cresceu significativamente nos últimos dezoito meses, em grande parte impulsionada pela transferência de alto perfil de Mykhailo Mudryk para Londres no início de 2023. Esse vínculo foi ainda mais fortalecido por meio da colaboração no evento beneficente Game4Ukraine, que arrecadou fundos substanciais para esforços humanitários.
Para o Shakhtar, jogar no oeste de Londres oferece uma oportunidade única de se conectar com uma grande comunidade de expatriados. Há aproximadamente 32 mil residentes nascidos na Ucrânia vivendo atualmente na capital, com estimativas sugerindo que mais de 100 mil pessoas de origem ucraniana residam em todo o Reino Unido.
Obstáculos de calendário e regulatórios
A decepcionante décima colocação do Chelsea na Premier League na temporada passada acabou, sem querer, abrindo caminho para esse acordo. Sem o peso de seu próprio calendário europeu, há menos conflitos logísticos em relação à manutenção do gramado e à segurança nos dias de jogo.
No entanto, o plano ainda precisa de aprovação formal de vários órgãos reguladores. Tanto a Uefa quanto o Conselho de Hammersmith e Fulham precisam dar aval aos jogos adicionais antes que o acordo possa ser oficialmente ratificado por todas as partes envolvidas.
A decisão marcaria um momento histórico para o estádio, que há muito tempo é uma fortaleza do Chelsea em competições europeias. Os torcedores podem estranhar ver outro clube ocupando sua casa em noites de Champions League, mas os benefícios humanitários e diplomáticos parecem ser a principal força por trás da liderança do Chelsea.
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Decisão esperada em poucos dias
O mundo do futebol agora aguarda o sinal verde oficial para este acordo sem precedentes de compartilhamento de estádio. Fontes indicam que as negociações chegaram a uma fase crítica, na qual os detalhes finais sobre segurança e venda de ingressos estão sendo acertados.
A perspectiva de ver equipes como Real Madrid, Bayern de Munique ou Manchester City em campo em Stamford Bridge sob a bandeira do Shakhtar acrescenta um elemento fascinante ao novo formato da Liga dos Campeões, que estreia nesta temporada.
Enquanto o processo administrativo continua, o prazo para um anúncio é apertado. De acordo com atualizações recentes sobre a situação, o Shakhtar deve comunicar sua decisão na próxima semana sobre onde mandará seus jogos em casa.
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