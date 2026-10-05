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Stale Solbakken revela detalhes de uma "conversa franca" com Erling Haaland antes de substituir a estrela do Manchester City na derrota da Noruega para Portugal
Haaland enfrenta desgaste e susto com lesão
Depois de um verão extenuante na Copa do Mundo, seguido por um retorno imediato aos compromissos pelo clube e pela seleção, Haaland pareceu fisicamente esgotado durante a última pausa internacional. O desgaste ficou evidente quando ele passou em branco em partidas consecutivas, algo raro para o prolífico jogador de 26 anos.
O atacante do City foi visto mancando visivelmente antes de ser substituído aos 67 minutos, o que causou grande apreensão em seu clube. Com jogos vitais contra Liverpool e Paris Saint-Germain no horizonte, Enzo Maresca estará desesperado por notícias positivas sobre sua principal arma ofensiva.
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Solbakken revela conversa franca sobre tática
Solbakken não poupou palavras ao descrever a pressão colocada sobre seu principal jogador, observando que o calendário atual é "completamente insano" para atletas que competem no mais alto nível. O técnico revelou que teve uma conversa profunda com Haaland para medir o quanto ele estava pronto para o duelo contra Portugal, decidindo no fim limitar seus minutos para proteger sua saúde a longo prazo.
"No jogo de hoje, ele nos deu 60 bons minutos", explicou Solbakken, como citado pelo Dagbladet. "Ele jogou 90 minutos duas vezes contra Dinamarca e Portugal [no primeiro jogo]. Ele estava cansado contra País de Gales. Por isso tivemos uma conversa franca ontem. Analisamos todas as possibilidades que poderiam existir."
A discussão chegou até a abordar a possibilidade de Haaland entrar apenas no segundo tempo para manter seu frescor físico. "Talvez ele pudesse ter jogado os últimos 45 minutos contra Portugal. Isso foi discutido. Mas ele tem sensações e sentimentos muito ruins em relação a isso. Ele já passou pela experiência de entrar em campo na Copa da Liga, e não foi grande coisa. Estou muito satisfeito por ele ter conseguido tirar 60 bons minutos", acrescentou.
O treinador lamenta o calendário implacável
Solbakken não poupou palavras ao descrever o calendário intenso que a Noruega enfrenta, após uma sequência desgastante em que a seleção disputou quatro partidas da Liga das Nações em apenas 11 dias. Solbakken reconheceu com franqueza a dificuldade da situação, observando que, embora a equipe não tenha escolha a não ser cumprir seus compromissos marcados, o desgaste físico é inegável.
"É duro. Mas não podemos fazer nada a respeito. Só temos que jogar as partidas para as quais somos convocados. É duro. Para aqueles que jogam a Champions League e tiveram poucas férias, é mais brutal do que para os outros. Especialmente para os jogadores que não tiveram férias neste verão por causa da Copa do Mundo e porque foram longe. Nós fizemos isso", disse Solbakken.
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De olho nos jogos de seleções de novembro
A Noruega ocupa atualmente a lanterna de seu grupo na Liga das Nações, empatada com o País de Gales com três pontos após quatro partidas. Embora os resultados tenham sido decepcionantes, Solbakken segue otimista em relação ao direcionamento tático da equipe. Ele acredita que, se conseguir ter seus melhores jogadores em forma e à disposição, as atuações vistas na Copa do Mundo acabarão se transformando em pontos na Liga das Nações durante a rodada final de jogos. O foco agora se volta para novembro, quando os confrontos contra País de Gales e Dinamarca vão decidir o destino da Noruega na competição.
"A soma de pontos é muito ruim. Mas não há nenhum mistério a resolver. Trata-se apenas de continuar como temos feito há algum tempo e com o que tivemos grande sucesso. Teremos ainda mais disso no futuro se tivermos nossos melhores jogadores conosco", insistiu o treinador.
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