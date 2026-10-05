Stale Solbakken revela detalhes de uma "conversa franca" com Erling Haaland antes de substituir a estrela do Manchester City na derrota da Noruega para Portugal

Solbakken não poupou palavras ao descrever a pressão colocada sobre seu principal jogador, observando que o calendário atual é "completamente insano" para atletas que competem no mais alto nível. O técnico revelou que teve uma conversa profunda com Haaland para medir o quanto ele estava pronto para o duelo contra Portugal, decidindo no fim limitar seus minutos para proteger sua saúde a longo prazo.

"No jogo de hoje, ele nos deu 60 bons minutos", explicou Solbakken, como citado pelo Dagbladet. "Ele jogou 90 minutos duas vezes contra Dinamarca e Portugal [no primeiro jogo]. Ele estava cansado contra País de Gales. Por isso tivemos uma conversa franca ontem. Analisamos todas as possibilidades que poderiam existir."

A discussão chegou até a abordar a possibilidade de Haaland entrar apenas no segundo tempo para manter seu frescor físico. "Talvez ele pudesse ter jogado os últimos 45 minutos contra Portugal. Isso foi discutido. Mas ele tem sensações e sentimentos muito ruins em relação a isso. Ele já passou pela experiência de entrar em campo na Copa da Liga, e não foi grande coisa. Estou muito satisfeito por ele ter conseguido tirar 60 bons minutos", acrescentou.